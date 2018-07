Zwischen den beiden Möglichkeiten, dem Anschluß oder Nicht-Anschluß an die Serie der Devalvationen zur Begegnung der Abwertungs-Weile, hat Italien einen bemerkenswerten Mittel-, weg gefunden, der vielfach als eine Technik der elastischen Abwertung bezeichnet wird. Nach der Pfundabwertung erließ die Regierung ein Dekret, durch das eine Kurserhöhung des Dollars auf dem offiziellen Freimarkt für Ausfuhrvaluten gestattet ist, auf dem sich, nach einigen Schwankungen, der Dollar nunmehr auf etwa 635 gegen 575 Lire vor der Abwertung ausbalanciert hat. Ferner wurde das Ufficio Cambi, die oberste italienische Devisenbehörde, ermächtigt, ihre Käufe und Verkäufe zum Tagesdurchschnittskurs vorzunehmen, statt, wie bisher, nach dem mittleren Dollarkurs des vergangenen Monats. So kann sich nunmehr der amtliche Wechselkurs mit der größten Elastizität den täglichen Schwankungen anpassen, die von der Devisenstelle durch starke Käufe und Abgaben sehr gut auch auf dem freien Markt reguliert werden können. Ferner besteht die Möglichkeit, durch Vermehrung oder Beschränkung der Einfuhrlizenzen die Nachfrage nach Devisen und damit ihren Kurs auch von der handelspolitischen Seite her zu regulieren. Nach einigen konvulsivischen Kurszuckungen hat sich nun ergeben, daß die Lira gegenüber dem Dollar um 9,5 v. H. abgewertet und gegenüber dem Pfund um 30,5 v. H. aufgewertet wurde.

Von einer Abwertung der Lira kann man also unter diesen Umständen nicht sprechen, da ihre Goldparität unverändert geblieben ist, obschon Italien zu den wenigen Ländern gehört, die sich gegenüber dem internationalen Währungsfonds nicht zu einer festen Goldparität verpflichtet haben. Daß sich also die italienische Währung als erstaunlich krisensicher erwies, war für das Land um so wichtiger, als der Gouverneur der Banca d’Italia, Menichella, und Finanzminister Bella während ihres Aufenthalts in Amerika nach sehr glaubwürdigen Gerüchten mit der Internationalen Wiederaufbaubank Abmachungen über die Gewährung eines größeren Kredites getroffen haben sollen, der von der Bank an die Bedingung geknüpft wurde, daß Italien dem Währungsfonds gegenüber zuvor eine bindende Paritätserklärung abgebe. Daher wohl die energischen Bemühungen der Regierung, die Lira zu festigen, und daher der vor einigen Tagen durchgeführte Ankauf von 116 t Gold in Amerika aus den Mitteln der Marshall-Hilfe zum Preis von 35 $ die Unze. Dieser Goldzufluß entspricht nicht nur der amerikanischen Goldpolitik, die danach zielt, den eigenen Überschuß zugunsten europäischer Länder zu vermindern, sondern bedeutet auch als eine Verdoppelung der Golddeckung der Lira, deren erhöhte Sicherung und damit eine vermehrte Kreditwürdigkeit Italiens, die eben in diesen Wochen der Verhandlungen mit der Internationalen Wiederaufbaubank von entscheidender Bedeutung ist. R. N.