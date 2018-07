Sie wirken wie nach dem Opernschema gemacht: Dekorative Szene, große Geste, heroisches Pathos, Effekte. Der Schmelz des belcanto zwar ist nicht immer ganz ins Optische übersetzt, die Kameraarbeit italienischer Filme befriedigt oft nicht, aber das Libretto ist stets in der eruptiv-dramatischen und ein wenig schauerromantischen Art der italienischen Oper gehalten. Der Verismo gehört natürlich in diesen Stil der Operntraditionen hinein; er hat im Film immer seine Parallelen gehabt, und der "Neo-Verismo" eines Rossellini und de Sica ist nicht so neu und "revolutionär", wie mitunter behauptet wird.

Der schon in den ersten Kriegsjahren entstandene Film "Una storia d’amore von Mario Camerini wurde kürzlich in Paris unter dem Titel "L’ombre du passé" von der Presse als Musterbeispiel der neuen "italienischen Doktrin des Realismus" bezeichnet. Gewiß, der Verismo wird heute mehr betont, aber eine Komponente zumindest eines wesentlichen Teils des italienischen Filmschaffens ist er stets gewesen, wie andererseits auch Rossellinis vielgerühmtes Werk"Paisa" wieder Opernpathos und Operneffekte zeigt.

Mit "L’apocalisse" und "Fabiola" ist erneut der Anschluß zum Typ jener historischen Monumentalfilme gefunden, die historische Echtheit (auch eine Art des Realismus also) anstreben und sie mit glanzvollen Operneffekten vereinen. Siebzigtausend Komparsen hätten bei dem einen Film mitgewirkt, 100 000 Kilo Leim seien beim anderen verbraucht – mit diesen Schlagzeilen arbeitete die Reklame für die beiden ersten Filme der neuen italienischen Produktion, die jetzt nach dem Krieg in Deutschland aufgeführt wurden. Das alte Rom ist wiederaufgebaut, zehn Universitätsprofessoren aller Fakultäten haben als Berater zur Seite gestanden, und die große Szenerie der Weltgeschichte ist der malerische Hintergrund. Rauschende Bacchanalien vor den antiken Tempeln, verträumte Romantik im Lustgarten des römischen Kapitalisten, ein klassisches pin-up-Girl am Badestrand des alten Hafens von Ostia, zähnefletschende Tiere und blutüberströmte Gladiatoren in der Arena, die brennenden Christen am Kreuz, Elefantenschlachten, die apokalyptischen Reiter und das Tier mit den sieben Köpfen aus der Offenbarung Johannis. Viel "blood" und viel "sex"; Pazifismus und betonte Religiosität als moralisches Alibi um das Konterfei des antiken Sündenpfuhls herum.

Die Drehbuchautoren oder "L’apocalisse" ("Rom in Flammen") haben ihren Spengler gut gelesen und schrecken mit Überblendungen zwischen dem untergehenden Rom und dem untergehenden Abendland. Damals wie heute die gleichen grausamen Imperatoren, die gleichen babylonisch aufgetürmten Riesenstädte, und damals wie heute wurden gleich wilde und unmoralische Tänze getanzt. So wird eine photographierte Offenbarung Johannis offeriert, der Apostel selbst schreitet mit Schurzfell und wildem Bart durch die Zeiten, und eingeblendete Wochenschau-Aufnahmen in der Rossellini-Manier bringen den nötigen Schuß Wirklichkeit in das apokalyptische Pathos.

"Fabiola", nach dem berühmten Roman des Kardinals Wiseman als italienisch-französische Gemeinschaftsproduktion unter der Regie Alessandro Blasettis verfilmt, scheint vielfach auch ein Nachfahr jener Kolossal-Schinken der Stummfilmzeit zu sein, mit denen sich die Italiener vor bald drei Jahrzehnten erstmals den Weltmarkt eroberten. Ein religiöser Film im echten Sinn ist es gewiß nicht; eher eine gut gespielte (mit Michel Simon und Michèle Morgan), brillant auf Massenszenen und Massenwirkung angelegte, eben typisch italienische, mit den Mitteln des Films aufgenommene Monstre-Oper, die sentimentvolles Pathos und schaurig-grausamen Realismus vereint. Beispiel eines auf dem Boden der künstlerischen Tradition des Landes erwachsenen nationalen Filmstils, von dem der "Neo-Verismo" der Rossellinis nur der homogene Gegenpol ist.

Ulrich Seelmann-Eggebert