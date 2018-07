Im September hat das neue Schuljahr in der Sowjetunion begonnen. Presse und Funk beschäftigen sich sehr eingehend mit dieser Tatsache und führen Mammutzahlen ins Treffen, um auf dieser Grundlage die Vortrefflichkeit der sowjetischen Erziehungsprinzipien zu beweisen. Und das Ganze mündet schließlich in ein sonores Crescendo auf das unvergleichlich hohe "ethischmoralisch-wissenschaftliche spezifische Gewicht" des Erziehungsproduktes, also der Sowjetintellivon nicht nur von morgen, sondern sogar schon von Leute. 61 Milliarden runde Rubel kostet die gesamte Volksaufklärung im kommenden Schul- und Hochschuljahr; den 36 Millionen Kindern und Erwachsenen stehen allein schon 220 000 Volks- und Mittelschulen zur Verfügung, und an Lehrbüchern gibt’s in diesem Jahr an die 174 Millionen Exemplare mehr als im Vorjahr. Da ferner die siebenjährige Pflichtschule in aller Kürze eingeführt werden soll, so kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß der Sowjetunion der Kulturweltrekord nicht mehr streitig zu machen ist.

Besonderer Wert wird auf die Kenntnis der Tatsache gelegt, daß die neue Sowjetintelligenz nicht das geringste mit der liquidierten ehemaligen dünnen russischen Schicht der Intellektuellen zu tun hat – denn Puschkin, Gogol, (Dostojewskij und Tolstoj sind ja bekanntlich "Kultur-Novatoren" und Vorläufer des Bolschewismus gewesen – und daß sie auch keineswegs etwa aus derselben hervorgegangen ist. Es handelt sich vielmehr um ein vollkommen neues Gebilde, das ausschließlich aus Arbeiter- und Bauernkreisen entstammt und ebenso ausschließlich in der "Alles und Jedes bestimmenden Lehre des Leninismus-Stalinismus" wurzelt. Also fühlt sich die sowjetische Intelligenz von heute als eine gewaltige Armee, die mit allen ihren Kampfverbänden – gleichviel, ob es sich um die Sektoren der Ärzte, Ingenieure, Regisseure, Schriftsteller, Tänzer, Agrotechniker oder Stachanowadepten handelt – von der "heiligen patriotischen Pflicht beherrscht wird, den entscheidenden und absolut kompromißlosen Kampf gegen Imperialismus und Kapitalismus bis zum Endziel, dem Weltkommunismus, durchzustehen".

Trotzdem gibt es auch heute noch innerhalb der auserwählten Sowjetintelligenz kleine Klüngel, die verderbliche Neigungen zum "bourgeoisen Objektivismus" verspüren und sogar würdelose Kotaus vor der bourgeoisen Rechtsauffassung riskieren, wie das, zum Beispiel, erst kürzlich einige tatarische Juristen in ihren Schulungsbriefen für die Rechtsbeflissenen der Kasaner Universität getan haben. Das ist Verrat zugunsten der bourgeoisen Ideologie und muß entsprechend geahndet werden. Schlimm ist so etwas, ruft die "Prawda", noch viel schlimmer, als die reichlich unwürdige und unordentliche Aufmachung, in der die großen Verlage soeben die geheiligten Schriften Lenins und Stalins herausgebracht halben.

Also lautet die Parole: Mehr gute, scharfe und möglichst tödliche Waffen den Kampfverbänden der Intelligenz für ihren schonungslosen Krieg gegen die ideologische Pest! Und da stellt sich heraus, daß die besagten Waffen bereits vorhanden, ja, sogar schon in Tätigkeit gesetzt worden sind: In rund 23 000 Schulungszirkeln und politischen Abendschulen werden im begonnenen Schul- und Hochschuljahr rund fünf Millionen Lernende zusätzlich rein politisch geschult werden. Von Parteispezialisten und besten Könnern des "Komsomol", die soeben ihren letzten Schliff in dreimonatlichen Spezialkursen erhalten haben. Ihr Rüstzeug sind die Schriften Lenins und Stalins – besonders des letzteren vierzigmillionenfacher "Kurzer Abriß der Geschichte der bolschewistischen Partei" – und ihre Biographien. Dem kann keine Umbildung standhalten und der Kulturweltrekord bleibt somit im Lande seiner Erfinder. D.