Die österreichischen Wahlen sind ohne Sensationverlaufen. In den Nationalrat schickt die österreichische Volkspartei 77 (85), die Sozialdemokratische Partei 67 (76), der VDU –, Verband der Unabhängigen – 16 (–) und der aus Kommunisten und einigen entlaufenen Sozialisten gebildete Linksblock 5 (4) Abgeordnete. Wenn man von der Handvoll Kommunisten absieht, die mit einem Anteil von 5 v. H. der Stimmen sich abermals ihre völlige Unerwünschtheit haben bestätigen lassen, dann bietet die Wiener Volksvertretung jetzt wieder das Bild, das man aus der Zwischenkriegszeit gewohnt war. Den beiden übermächtigen großen Parteien steht eine kleine bürgerliche Gruppe – früher bestand sie aus etwa 20 Abgeordneten des Landbundes und der Großdeutschen – zur Seite. Vielleicht sind es die relativ angenehmen Erinnerungen an diese Zeit, die die Wähler veranlaßten, die damaligen parlamentarischen Verhältnisse fast arithmetisch genau wiederherzustellen.

Eine gewisse Erstarrung, in die der österreichische Parlamentarismus in den letzten Jahren geraten war, ist dadurch zumindest aufgelockert. Die große Koalition der ÖVP und der Sozialisten, die über 161 von 165 Mandaten verfügte, besitzt auch heute noch sämtliche qualifizierten Mehrheiten, wenn sie fortdauert, aber sie besitzt nun immerhin eine Opposition, was dem Parlament nur förderlich sein kann. Beide großen Parteien, besonders die ÖVP, haben neue Koalitionsmöglichkeiten gewonnen, indem sie mit dem VDU zusammen eine Mehrheit bilden können, so wie bis 1933 hauptsächlich Koalitionen der Christlichsozialen mit den bürgerlichen Mittelgruppen regiert haben. Es scheint, daß an dieser Auflockerung vor allem die Sozialisten Interesse hatten, deren Innenminister Helmer die Kandidatur des VDU sowohl bei der ÖVP wie bei den Besatzungsmächten nicht ohne Schwierigkeiten durchgesetzt hat. Seine Erwartung, daß dies in erster Linie die ÖVP schwächen werde, ist allerdings enttäuscht worden. Die alten Christlichsozialen haben sich hervorragend geschlagen und 250 000 Stimmen gewonnen. Ihr Rückgang an Mandaten ist nur auf die viel höhere Zahl der Wahlberechtigten zurückzuführen. Auch die Sozialisten haben Stimmen gewonnen, aber hinsichtlich ihrer Mandate etwas schlechter abgeschnitten als die ÖVP.

Das Vergnügen über ein so vernünftiges Wahlergebnis, das mit 96,9 v. H. Wahlbeteiligung gleichzeitig ein die "demokratische Reife" der Österreicher über jeden Zweifel erhebender absoluter Rekord ist, scheint im Westen dadurch getrübt zu sein, daß man hinter dem Wahlerfolg des VDU die früheren Nazis vermutet. In der Tat hat der VDU sehr stark an die "Amnestierten" appelliert, allein es kann nicht übersehen werden, daß dasselbe auch die anderen Parteien getan haben. Die ÖVP, die ihrerseits ebenfalls einen großen Teil der Amnestierten an sich zog, hat aber insofern glücklicher operiert als die Sozialdemokraten, als sie das Versprechen abgaben, nach der Wahl die Ausnahmegesetzgebung zu beseitigen und den Rechtsstaat ohne Einschränkung wiederherzustellen. Der sozialen Struktur seiner Führung nach scheint der VDU keineswegs die Basis für einen radikalen Nationalismus ader gar Nazismus zu besitzen. Was man höchstens fragen könnte, ist, ob diese Führung nicht, solange das Naziproblem keine Endlösung gefunden hat, der Versuchung erliegen wird, mit radikalen Parolen Anhängerfang zu betreiben, was angesichts der heiklen außenpolitischen Lage Österreichs nicht ungefährlich wäre. Den außenpolitischen Interessen, vor allem der Erleichterung des Staatsvertrages und des Abzugs der Besatzungstruppen würde es wahrscheinlich überhaupt am besten dienen, wenn sich die großen Parteien über die Fortsetzung ihrer Koalition einigten. Aber auch hinsichtlich der inneren Entwicklung würde das seine großen Vorteile haben. Denn die Ausschaltung der Sozialdemokraten aus der Regierung, die die Folge einer Koalition zwischen ÖVP und VDU wäre, könnte auf längere Sicht doch zu einer Radikalisierung der großen Arbeiterpartei führen, die bisher dem Ansturm der Kommunisten so glänzend standgehalten hat.

H. A.