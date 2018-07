Stahl- und Kohlenarbeiter in den USA streiken, 900 000 an der Zahl. Weitere Hunderttausende in den stahlverarbeitenden Industrien und bei den Eisenbahnen werden feiern müssen, wenn die Stahl- und Kohlen Vorräte aufgebraucht sind. Die Zuteilung von Stahlerzeugnissen an die Verteilerorganisationen des Landes wird bereits kontingentiert wie im Kriege. Die Regierung erwägt die Einstellung der Stahl- und Kohlenausfuhr. Amerika, gerade heute wieder die Hoffnung der Welt im Kampf gegen den Bolschewismus, lähmt in diesem Augenblick seine Produktion in einem noch nicht dagewesenen Ausmaß. Und wenn man den Dingen auf den Grund geht, findet man, daß dieser fast totale Streik in den Grundindustrien im Zuge des allgemeinen Kampfes für Arbeiterpensionen nur um eines Prinzips willen entfesselt worden ist, wegen der Frage nämlich, ob die Arbeiter zu den an sich hinreichenden Zahlungen der Arbeitgeber auch ihrerseits beisteuern sollen.

Der Mann, der das Signal gab, diesen zweiten großen Stahlstreik in der amerikanischen Geschichte zu beginnen, ist Philip Murray, Vorsitzender der eine Million Mitglieder zählenden Stahlgewerkschaft und seit 1940 als Nachfolger von John L. Lewis zugleich Präsident der großen amerikanischen Gewerkschaftsorganisation CIO, Congress of Industriell Organisation Er ist ein Gewerkschaftsführer, wie sich die Arbeiter ihn wünschen. Seit seinem zehnten Lebensjahr hat er unter Tage gearbeitet, damals noch in seiner schottischen Heimat. Mit 18 Jahren war er örtlicher Wortführer einer Gruppe von Bergarbeitern in Pennsylvanien, mit 25 begann er in Pittsburgh seine Laufbahn als Gewerkschaftsführer, im Jahre 1940 stand er mir damals 54 Jahren an der Spitze der amerikanische Arbeiterorganisationen. Einfach in seiner Lebensführung und anspruchslos gegenüber den subtileren Genüssen des Lebens, geht er lieber zu einem Boxkampf als in ein Konzert oder eine Ausstellung, wettet er mit kleinen Einsätzen auf den Rennen, und liest er Wildwestgeschichten lieber als klassische Lyrik. Dem amerikanischen Arbeiter mit seiner Abneigung gegen zuviel intellektuelle Brillanz und zu tiefgründige Sozialphilosophie ist "Pfeil" Murray, so wie er ist, am liebsten.

Die Entscheidung für den Streik ist in diesem Fall dem klugen und vorsichtigen Vorsitzenden der Stahlgewerkschaft nicht leicht gefallen, da er als Präsident der CIO noch mitten in der Auseinandersetzung mit den kommunistischen Elementen steht, die mit den Streikunruhen ein Geschäft zu machen hoffen. Nachdem es ihm in den letzten Jahren dreimal gelungen war, höhere Stundenlöhne zu erkämpfen, gilt diese vierte Runde den Altersrenten für die Arbeiter. Gespannt folgt das ganze Land der Entwicklung, denn was im Stahl erreicht wird, bestimmt den Maßstab auch für die übrigen Industrien. Eine von Truman eingesetzte Kommission hat Lohnerhöhungen abgelehnt, dafür aber festgestellt, daß die Stahlgesellschaften 10 Dollarcents je Arbeitsstunde in einen Pensions- und Wohlfahrtsfond der Arbeiter zahlen können. Die Arbeitgeber haben sich zögernd dazu bereit erklärt, unter der Bedingung, daß die Arbeiter auch ihrerseits einen kleinen Beitrag über die zehn Cents hinaus leisten, um den Begriff des reinen Wohlfahrtsstaates auf Unternehmerkosten nicht aufkommen zu lassen.

Aber John Lewis hat beitragslose Pensionen für seine Kumpels schon vor einem Jahr erreicht – wenn er auch jetzt wieder 380 000 seiner Person fest sklavisch ergebener Bergarbeiter mit der ihm eigenen souveränen Arroganz in den Streik geschickt hat, weil die Grubenbesitzer Lewis’ Erfindung einer Dreitagewoche mit der Einstellung ihrer Zahlung in den Pensionsfonds beantworteten – und auch Ford, Goodrich, International Hamster und andere Industrien sind jetzt, nach Bekanntwerden des Kommissionsberichtes für die Stahlindustrie, ähnliche Pensionsverträge mit ihren Gewerkschaften eingegangen. So werden die Stahltrusts ihren Kampf um das Prinzip der Arbeiterbeteiligung an den Altersrenten wohl kaum gewinnen. Ist bis Mitte Oktober eine Einigung nicht zustande gekommen, so rechnet man damit, daß Truman durch Verkündung des Nationalen Notstandes nach dem Taft-Hartley-Gesetz dem Stahl- und Kohlenstreik ein Ende setzen wird.

Wir haben Sympathie mit den Pensionsforderungen der amerikanischen Arbeiter. Auch uns befremdet es, daß die US-Steel-Corporation sozusagen aus erzieherischen Motiven Schwierigkeiter. macht, wenn ihre Arbeiter nach dreißigjähriger Dienstzeit mit fünfundsechzig Jahren eine beitragsfreie Altersrente von hundert Dollar im Monat von ihr fordern. Niemand fühlt sich als Opfer solcher pädagogischen Bemühungen wohl.-Aber es stimmt uns doch auch, nachdenklich, daß in dem klassischen Land der Demokratie die Gewerkschaftsführer sich einem Prinzip zuliebe zu einem solchen Monsterstreik entschließen. Das Volk als Ganzes wird Männern wie Murray und Lewis die unerhörte Macht, die ihnen das Instrument der Gewerkschaften gibt, auf de Dauer nur belassen, wenn sie sie sparsam und mit dem notwendigen Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesamtwirtschaft gebrauchen.

C. Dohlen