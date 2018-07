Auf die Ausführungen "Die Post gibt ein schlechtes Beispiel" in der vorletzten Ausgabe (Nr. 39 der "Zeit") antwortet das Postsparkassenamt Hamburg.

Bis zur Kapitulation wurde der Postsparkassendienst vom – Postsparkassenamt in Wien wahr genommen, Nach der Kapitulation sind die Kontounterlagen der deutschen Postsparer in Wien verblieben. In den Besatzungszonen entstanden Zonenpostverwaltungen, die in ihrem Bereich den Post- und Fernmeldedienst wahrnehmen. Jede dieser Verwaltungen für sich kann nicht Rechtsnachfolgerin der früheren Deutschen Reichspost sein, ein Zusammenschluß sämtlicher Zonenpostverwaltungen besteht jedoch auch jetzt noch nicht. – Im übrigen hat die Deutsche Post im Vereinigten Wirtschaftsgebiet bisher keine Gegenwerte für die früher vom Reichspostministerium angelegten Spareinlagen erhalten.

Obwohl die Post im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht Rechtsnachfolgerin ist, hätte sie doch die Zinsansprüche aller ihrer Postsparer aus der Vor-Besatzungszeit anerkannt, wenn sie die Kontounterlagen aus Wien hätte erlangen können. Denn Zinsen aus dieser Zeit können nur auf Grund der Kontenbuchungen gutgebracht werden. Die österreichische Postsparkasse hat sich zwar nach langwierigen Verhandlungen, bei denen auch die Militärregierung und österreichische Dienststellen eingeschaltet werden mußten, bereit erklärt, die Kontounterlagen herauszugeben, Sie verlangt jedoch für die Herausgabe jedes einzelnen Kontos eine Gebühr, die überdies in Devisen zu zahlen ist. Wollte man allen Sparern die Zinsen aus der Vor-Besatzungszeit gutschreiben, so müßten allein für die britische Zone rund 3,4 Mill. Konten von Wien angefordert werden. Der Devisenbetrag hierfür steht der Deutschen Post nicht zur Verfügung. Bisher konnten daher nur in einer größeren Anzahl von Sonderfällen (Ausstellung von Ersatzsparbüchern auf Grund der Wiener Kontounterlagen bei Verlust von Postsparbüchern; Untersuchungsangelegenheiten usw.) die Kontounterlagen von Wien angefordert werden. – Soweit die Kontounterlagen eingegangen sind, sind auch die Zinsen aus der Vor-Besatzungszeit anerkannt und gutgeschrieben worden. Die technischen Schwierigkeiten sind – noch – stärker als der gute Wille der Post.

Bisher sind Postsparer, denen eine ausführliche Begründung im vorstehenden Sinne gegeben wurde, stets zufriedengestellt worden. Sie haben Verständnis für die besondere Lage des Postsparkassendienstes, die nicht mit den Verhältnissen örtlicher Geldinstitute verglichen werden kann.