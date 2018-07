Inhalt Seite 1 — Sowjet-Iwans Alltag im Herbst 1949 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Geheimnis um die hundertachtzig oder zweihundert Millionen Menschen zwischen Ostsee und Baikal, Eismeer und Vorfeld des Himalaja hört an dem stabilen und hermetisch schließenden Vorhang auf und gleich dahinter beginnt das nüchterne stetige Alltagsleben. (Dieses Alltagsleben des Pawels, Pjotrs und Iwans ist so grau und so farbig, traurig und lustig, wie das des Karls und des James, des François und des Alphonsos, weil sich diese wie jene nach den nun einmal vorhandenen Möglichkeiten, nach dem Gegebenen richten und darauf einstellen müssen. Nur, daß des Sowjet-Iwans Lebensaspekt, seinem westlichen Zeitgenossen gegenüber, ein vollwertiges und gewichtiges Plus aufweisen kann: Es gibt hinterm Vorhang keine Vergleichsmöglichkeiten und kein Schielen in die Küche hinter der Grenze – denn zu diesem Zweck ist er ja geschaffen worden! – Also erscheint das Gegebene wirklich unabänderlich und wird mit der, dem Russen eigenen, wunderbaren Gabe der Passivität ohne Widerstand hingenommen und akzeptiert. Ein prachtvolles Wort, das "Nitschewo"!...

Man nehme zum Beispiel die Stadt Gorki, das ehemalige Nischnij Nowgorod, das jetzt ungefähr eine Million Einwohner zählende Industriezentrum im Herzen Kernrußlands. Hier herrscht sehr reges, geschäftiges Leben, denn mehrere sehr große Werke, darunter besonders die riesige Automobilfabrik "Molotow" mit ihren zahllosen Zulieferungs- und Reparaturwerkstätten und mehreren zehntausend Arbeitern, haben der Stadt ihr neues Gesicht gegeben. Sie hat breite, saubergehaltene Straßen im Zentrum mit vielen hochstockigen Neubauten – alle sind sie mit einer Unzahl Säulen und Säulchen, Balkonen, Loggias und Erkerchen verziert, während das Innere von Marmorersatz und Karmoisinläufern protzt – und großen Läden mit gefüllten Schaufenstern, Restaurants und Speisewirtschaften verschiedener Größe und Güte bis zu Luxusgasttätten westeuropäischen Formats, sie hat Theater, Klubs, Kinos und so weiter. Die Mehrzahl der Passanten ist sehr einfach, ja, vielfach auch sehr dürftig gekleidet, aber auch wirklich gut, aber unauffällig gekleidete Männer und Frauen sind darunter. Und abends tanzen elegante Paare nach der Mode von gestern zu Schlagern von vorgestern.

Weiter nach der Peripherie zu werden die Straßen schmäler, krummer und grauer, die Hochbauten werden von Holzhäusern, endlosen Reihen primitiver Wohnbaracken und kleinen Filialen der großen Läden abgelöst. Privatläden gibt es überhaupt nicht, auch keine Kioske, nicht einmal Hausierer und Straßenhändler. Handeln und verkaufen darf nur der Staat – jedes Restaurant und jedes Lädchen ist eine staatliche Niederlassung – und wer trotzdem auf der "Tolkutschka", dem Gerümpelmarkt, etwas feilbietet, wird, so man ihn erwischt, im Fünfminutenverfahren zu Gefängnis oder Strafarbeit im Zwangslager verurteilt. Zu drei, vier und auch mehr Monaten. Und das passiert sehr, sehr vielen, besonders gleich nach Umgruppierungen der Milizkommandos, oder wenn ein neuer junger Revierkommissar seinen Schneid beweisen will. Nitschewo – irgendwann kommt man ja auch wieder heraus.

Kaufen kann man in den Läden alles, was das Herz begehrt: Schwarzes und weißes Brot, Speck und Fleisch, Lachs und Kaviar, Wodka, Liköre, Kognak, Wein und Sekt, Anzüge, Wäsche, Strümpfe, Schuhe und Stiefel, Grammophone, Fahrräder und Automobile, bitte schön! Und alles ohne Karten, Bezugsscheine oder sonstige Einschränkungen. Nein, Einschränkungen gibt es nicht, und wer Geld hat, kann kaufen, was er will. Freilich, Geld und sogar sehr viel Geld, muß er haben, und darin liegt die scharfe, enge Grenze zwischen Wollen und Können: Man kann ein Kilo schwarzes Brot für 2,70 Rubel, weißes für 4,10 Rubel halben, man muß für ein halbes Liter des geliebten Wodka 33, für eine Flasche Wein aus dem Kaukasus oder der Krim und für eine Flasche Sekt vom Don je 40 bis 70 Rubel bezahlen. Butter gab es zum Beispiel im September in drei verschiedenen Preislagen – zu 58, 60 und 64 Rubel je Kilo, für Speck mußte man 68 Rubel anlegen, Schweinefleisch kostete 27 bis 30 und Rindfleisch 22 bis 25 Rubel je Kilogramm. Also, wie gesagt, Rubel muß man schon in erheblichen Mengen besitzen, wenn man diese guten und notwendigen Sachen kaufen will, und diese Rubel muß man sich durch Arbeit verdienen, denn Privatkapital gibt es ja nicht und man kann nicht von Zinsen leben, sondern ist auf sein Einkommen als Beamter, Militär, Angestellter oder Arbeiter angewiesen.

Vergleichen wir einmal, wieviel der Sowjetbürger im September verdient und was und wieviel er für seinen Monatsverdienst kaufen konnte, um auf diesem Wege zu einer Beurteilung seiner Lebenshaltung zu kommen. Nun, ein qualifizierter Industriearbeiter oder etwa ein Wirkchauffeur, auch ein jüngerer Werkmeister erhielt netto 600 bis 700 Rubel ausgezahlt. Ein Angestellter oder mittlerer Beamter verdiente 500 bis 600 Rubel, ein älterer Werkmeister, Techniker, Ingenieur oder Ladenleiter 800 bis 1000 Rubel, während ein Direktor von einer Belegschaft von 300 bis 400 Arbeitern etwa 1200 Rubel bekam. Bei der Lohnerrechnung spielt übrigens der Familienstand keine Rolle – der Junggeselle verdient genau soviel wie der Vater einer zahlreichen Familie. Dann kommen die Sonderklassen: Anerkannte – also als Beispiel herausgehobene – Stachanow-Leute verdienen ebensoviel und oft sogar mehr als Chefingenieure und Direktoren höheren Ranges, das heißt, 2000 bis 3000 Rubel und in Einzelfällen darüber.

Mithin konnte also ein Industriearbeiter für seinen gesamten Monatsverdienst im September etwa folgende Einkäufe tätigen: 20 kg schwarzes und 10 kg weißes Brot, sowie je 5 kg Speck, Rind- und Schweinefleisch – macht zusammen 685 Rubel. Alle diese Dinge konnte man im gleichen Monat in Westdeutschland für 91 DM kaufen. Falls ein Direktor sich restlos auf. den Alkohol eingestellt und auf alles andere verzichtet hatte, konnte er für sein Monatseinkommen zehn Flaschen Wein oder Sekt und zehn Liter Wodka halben, wofür er in Westdeutschland etwa 150 bis 160 DM benötigt hätte. Und ein Generaldirektor ist im September seine 100 Pfund Butter wert gewesen, hat also nach diesem Umrechnungskurs – die "freie Flüsterbutter" zu 5 DM gerechnet – immerhin seine 500 DM verdient, worüber sein deutscher Kollege freilich nur gelächelt hätte.

Noch einige weitere Preise können als Maßstab bei der Errechnung des Lebensstandards dienen: Ein Paar gute Damenschuhe kosten 250 bis 320 Rubel, ein Paar Männerstiefel bester Qualitat 650 bis 800 Rubel – also fast das Monats-