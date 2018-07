Nun wird auch England noch an unserer ohnehin schon knappen Futtermittelreserve partizipieren. Aber die Frage der westdeutschen Mais-Roggen-Tauschaktion mit England bekommt plötzlich ein völlig neues Gesicht: es ist nämlich nicht mehr klar festzustellen, wer den Anstoß zu diesem Geschäft gegeben hat. Daß die Engländer daran interessiert waren, zeigt sich deutlich an der Eile, mit der plötzlich das Geschäft abgewickelt würde. In der Verwaltung in Frankfurt erfuhr man erst davon, als in einem Brief des Zweimächtekontrollamtes von einer Übernahme der Entladungskosten gesprochen wurde. Die Frage der überraschten deutschen Stellen, wer dieses Geschäft veranlaßt habe, wurde mit, "Herr Schlange-Schöningen beantwortet. Dr. Schlange behauptet, von einem brieflichen Einverständnis seinerseits nichts zu wissen. Alle Bemühungen, Licht in dieses mysteriöse Geschäft zu tragen, sind gescheitert. Zum großen Teil sind die maßgebenden Herren des Zweimächtekontrollamtes inzwischen nach Großbritannien zurückgekehrt ...

Man kann dies Geschäft ja wohl als Spiel mit der deutschen Versorgung bezeichnen, denn man muß von beiden beteiligten Stellen annehmen, daß sie über den Ernst der deutschen Futtermittellage informiert sind. Es dürfte zwar feststehen, daß die Speisekartoffelversorgung aus der eigenen Ernte ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist. Von einer erwarteten Gesamternte von rund 19 Mill. t wird sogar ein Futterrest von rund 5 Mill. t verbleiben. Damit dürfte auch der Bedarf an Futterkartoffeln bei schätzungsweise 7,4 Mill. Schweinen gedeckt werden können. Jedoch ist festzustellen, daß das Schwein schließlich nicht nur von Kartoffeln fett wird. Der Markt spiegelt am besten die Knappheit an Futtermitteln wider. Mais wird kaum noch gehandelt, lediglich Milocorn steht in begrenzten Mengen zur Verfügung. Aus der einheimischen Produktion ist lediglich Kleie reichlicher verfüglich. Die Produktion wird auf etwa 800 000 t geschätzt. Die Ölkuchenproduktion beträgt mit 250 000 t nur die Hälfte des Bedarfs, und auch mit Fischmehl können wir aus der laufenden Produktion nur etwa ein Drittel des Bedarfs decken. Die einheimische Futtergetreideernte ist trotz Vergrößerung der Anbauflächen nicht ausreichend, um die Versorgung positiv zu beeinflussen.

Die zu erwartende Knappheit an Futtermitteln läßt uns für den Schweine- und Rindviehbestand in den Westzonen fürchten. Es ist nicht zu pessimistisch, wenn man sagt, daß wir für Herbst und Winter mit erheblichen Viehabschlachtungen rechnen müssen. Um so unverständlicher ist es, wenn die Verwaltung dazu übergegangen ist, die Fettration vorübergehend auf 2000 g zu erhöhen, da sie sich doch klar darüber sein muß, daß sich der Abbau des Schweine- und Rindviehbestandes nicht nur auf die Fleischversorgung des kommenden Jahres ungünstig auswirken wird.

Wir gehen in unserer scheinbar gesicherten Versorgung einer neuen Krise entgegen. Daß in einer solchen Situation ein undurchsichtiger "Kuhhandel" mit 200 000 t Mais stattgefunden hat, ist noch mehr zu bedauern. Hoffentlich sind sich die alliierten Behörden darüber klar, daß dergleichen nicht gerade zur Normalisierung unseres Wirtschaftslebens beiträgt. Auch der neue Bundesminister Niklas weiß aus dieser Situation keinen anderen Ausweg, als auf die notwendige Einfuhr von Futtergetreide mit Hilfe von Marshall-Plan-Dollars hinzuweisen. A. Strothe