In Bitterfeld hat jetzt das als Sowjet-AG. betriebene Elektrochemische Kombinat Bitterfeld die Herstellung von Hüttenaluminium wiederaufgenommen. Zunächst soll die Elektrolyse, wie es heißt, monatlich einige hundert Tonnen erzeugen, und zwar aus importierter Tonerde. Man hofft, mittels dieser Produktion die Rohstoffgrundlage der Leichtmetallindustrie der Sowjetzone wesentlich zu verbessern.

Diese Rohstoffgrundlage könnte mehr als ausreichend sein, wenn nicht bereits im Jahre 1945 das Kernstück der Vereinigten Aluminiumwerke, das Lautawerk bei Senftenberg in der Niederlausitz, von der UdSSR demontiert und abtransportiert worden wäre. Dieses Aluminiumwerk war mit einer jährlichen Kapazität von 60 000 t Rohaluminium die größte Erzeugungsanlage in Deutschland. Im Lautawerk wurde neben Rohaluminium aber auch Tonerde erzeugt. Daneben wurden noch eine Kalksandstein- und eine Sodafabrik betrieben. Als das Lautawerk 1918 mit 201 t die Erzeugung aufnahm, gehörte das Aluminiumwerk Bitterfeld einem aus der Metallgesellschaft Frankfurt a. Main und der IG. Farbenindustrie bestehenden Konsortium. Es erzeugte Hauptsächlich Legierungen für die Spezialbedürfnisse dieses Konsortiums. Das Lautawerk verfügte überdies über ein eigenes Kraftwerk auf Braunkohlenbasis, was ein günstiges wirtschaftliches Arbeiten ermöglichte.

Wie unzulänglich die Versorgung der ostdeutschen Wirtschaft mit Aluminium sein muß, geht daraus hervor, daß man sich von der jetzt fünf Jahre nach Kriegsschluß aufgenommenen Rohaluminium-Gewinnung in Bitterfeld eine bedeutende Erleichterung der Versorgungslage erhofft. Man muß dabei berücksichtigen, daß Deutschland im Jahre 1937 eine Rohaluminium-Erzeugung von 132 000 t hatte, von der auf die bisherige Doppelzone nur 49 355 t entfielen. Die Doppelzone hat 1948, nachdem das ursprüngliche Erzeugungsverbot für Aluminium aufgehoben worein war, aus vorhandenen Bauxitbeständen 7305 t Rohaluminium gewonnen. Daneben wurden 35 000 t Umschmelzaluminium erzeugt gegen V 000 t im Jahre 1947. Die Erzeugung der Doppelzone hätte allerdings noch weit höher sein können, wenn ausreichende Energiemengen zur Verfügung gewesen wären. Daran mangelt es leidet auch heute noch. H. B.