Zukunftsbild einer getroffenen Stadt

Von Hans Bernhard Reichow

Seinerzeit, auf der Deutschen Bauausstellung zu Nürnberg, fiel, wie die „Zeit“ schon in ihrer Ausgabe vom 8. September berichtete, eine Reihe Lichtbilder auf, in denen deutlich vor Augen geführt wurde, wie die Städtebauer sich den Aufbau von Ulm vorstellen. Noch mehr als bisher soll das Münster die Stadt beherrschen – dies geht auch aus folgenden Ausführungen des als Städtebauer bekannten Architekten Reichow hervor, der zugleich als Autor des vielbeachteten Buches „Organische Stadtbaukunst“ hervortrat.

Stadtplanung und Städtebau – das ist eine Disziplin, die gerade heute das Leben allgemein berührt. Erst seit etwa zwei Menschenaltern wird diese Disziplin bewußt gepflegt. Und was hat sich davon dem allgemeinen Bewußtsein der modernen Menschen mitgeteilt? Höchstens ein geheimnisvolles Metier, das nur wenigen zugänglich und begreiflich zu sein scheint! Und doch entscheidet das so gar nicht populäre Metier der Stadtbaukunst Fragen, die unser ganzes zukünftiges Dasein umfassen.

Nehmen wir die Pläne um das durch den Krieg arg betroffene Ulm als Beispiel, so laßt uns zunächst „mit den Augen des Städtebauers“ sehen, was zerstört und was erhalten blieb! Erhalten blieb. das weltberühmte Ulmer Münster, das Wahrzeichen der Stadt. Zerstört wurden vor allem Häuserreihen, deren Trümmer heute gleichsam auf dem Grunde einer quer durch die Innenstadt geschlagenen „Bombenschneise“ liegen. Erste Überlegung, die dieser „Betrachtung“ folgt: Die„Bombenschneise“ bestimmt Umfang und Richtung eines „Durchbruchs“; was die Bomben freilegten, wird Hauptader des Verkehrs sein. – So betrachtet ist der Durchbruch im Zuge der Bombenschäden der Ulmer Innenstadt zwar auch nur ein Detail des zukünftigen Gesamtorganismus dieser Stadt, aber unter allgemein städtebaulichen Gesichtspunkten und denen der Gegenwart im besonderen ist er ein höchst wichtiges, für die Gesamtfunktion des Stadtverkehrs wohl gar das entscheidende Planungs- und Gestaltungsobjekt. Steht doch in den historischen Innenstädten immer noch die Breite der Straßen in diametralem Gegensatz zu ihrer tasächlichen Verkehrsbelastung! Und kommt doch nach den Erfahrungen mit den einst so großzügigen, inzwischen längst nicht mehr zulänglichen Durchbrüchen Hausmanns in Paris heute alles darauf an, die städtebauliche Gunst der Stunde zur endgültigen Gesundung der Verkehrsverhältnisse in unseren Städten wahrzunehmen

Aber führen solche Pläne in Städten wie Ulm nicht zu Straßenbreiten und Platzgrößen, die der Wirkung eines überragenden Bauwerks wie des Münsters gefährlich werden müssen? Des Münsters, das wir als eines der erhabensten Beispiele mittelalterlichen Sakralbaues schon durch die Freilegung des Münsterplatzes in seiner städtebaulichen Wirkung beeinträchtigt sahen? Nun – in dieser Hinsicht dürfen wir beruhigt sein. Den in Ulm für diese wichtigen Fragen verantwortlichen Männern ist es geglückt, den Neuaufbauzweier wichtiger Eckbauten am Ulmer Münsterplatz um drei Stockwerke niedriger, als sie vordem waren, durchzusetzen und ihnen statt überspitzter Dächer flacher geneigte aufzusetzen. Was beides zusammen maßstäblich für die künstlerische Wirkung des Ulmer Münsters bedeutet, können wir schon aus einem Bilde des neuen Zustandes erkennen.

Mit gleich feinfühliger Hand scheint uns der große Durchbruch durch die Ulmer Altstadt geplant und gestaltet zu wenden. Vermeidet er doch zunächst grundsätzlich jede gefährliche Nähe zum Münster und seinem Vorplatz, wie dies ja der Nachteil des bisherigen Hauptstraßenzuges in Ost-West-Richtung gewesen ist. Dieser Durchbruch scheint uns ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie sehr es im Städtebau darauf ankommt, mit Anstand Distanz und Maßstab zu wahren. Und da sich der Durchbruch nirgends gradlinig und starr, sondern dem bewegten Gelände in harmonischem Schwung einfügt, ergeben sich in seinem Verlauf eine Fülle neuer reizvoller Blicke auf das Ulmer Münster.

Dies deutlich zu machen, war die Absicht des Ulmer Graphikers Aicher, der in Bildern von Nachtaufnahmen des angestrahlten Münsters mit subtiler Hand eintrug, wie die Ulmer Städtebauer sich das zukünftige Charaktermerkmal ihrer Stadt denken. Diese Bilder lassen erkennen, was alles bei der Gestaltung dieses einen Straßenzuges für die städtebauliche Schönheit Ulms auf dem Spiele steht. Und sie werden allen mit ähnlichen Aufgaben beim Neuaufbau unserer Städte Betrauten eindringlich vor Augen führen, wie groß unsere Verantwortung ist beim Neuaufbau der Städte!