Der „Bananenkrieg“, der seit vielen Wochen nicht nur in Frankfurt die Gemüter erregte, ist mit einem Telegrammwechsel zwischen dem kolumbianischen Präsidenten und Bundeskanzler Adenauer endlich beendet worden, nachdem in seinem letzten Stadium eine akute Gefahr für das kürzlich abgeschlossene Handelsabkommen mit Kolumbien bestand: beinahe war es über die Bananenschalen eines geplatzten Windhundgeschäfts zu Fall gekommen.

In dem Abkommen ist ein Austauschgeschäft von 3 Mill. $ – mit Fracht- und Nebenkosten 5 Mill. $ – von kolumbianischen Bananen gegen deutsche „non essentials“ vorgesehen. Bei der Ausschreibung, in der die billigste Offerte zum Zuge kommen sollte, erhielt unter 25 Offerten, von denen die Mehrzahl bei 120 Dollar p/t lagen, eine Gruppe von Hamburger Importeuren eine Zuteilung von 85 v. H. auf der Basis von 101 Dollar p/t, nachdem man sich (trotz ausdrücklichen Hinweises der Vertreter der JEIA und guter Kenner der kolumbianischen Verhältnisse auf die dort gültigen Gesetze) darüber hinweggesetzt hatte, daß der betreffende Lieferant nicht über die erforderliche Exportlizenz verfügte. Hinterher stellte sich durch Mitteilung der kolumbianischen Regierung heraus, daß diese die Lieferung ebenfalls ausgeschrieben und den sich daraufhin. gemeldeten 8 Firmen Exportlizenzen auf der Basis von 120 Dollar p/t bei entsprechender Verteilung des Kontingents zugeteilt hatte.

Der kolumbianische „Kampfoffertenspezialist“ hatte sich weder um ein Kontingent noch um eine Exportlizenz beworben und wohl damit gerechnet, bei einem Abschluß über die Gesamtmenge Wen Preis bei seiner Regierung durchsetzen zu können. Der Preis von 120 $ ist ein Jahresdurchschnittspreis, der dem Weltmarktpreis angepaßt ist. (Die JEIA hat vor kurzem Guadeloupe-Bananen zum doppelten Preis eingekauft.) Gleichzeitig garantierte die Regierung aber die Abwicklung sowohl der Bananenlieferungen als auch der deutschen Gegenlieferungen auf Akkreditivbasis.

In dem Hin und Her, das sich über viele Wochen erstreckte, ließ sich Kolumbien nicht bewegen, die illoyale Haltung ihrer Exportfirma zugunsten der Hamburger Importeure nachträglich zu sanktionieren. Die kolumbianische Regierung verwies auf ihre bekannten Gesetze,-auf die absolute Freiwilligkeit der Ausschreibungsbeteiligungen und auf die Tatsache, daß es sich lediglich um ein Tauschgeschäft handele. In dieser Auffassung wurde sie von der JEIA und auch von der VfW unterstützt, der es um die Vertragstreue und die deutschen Non-essential-Exporte ging, die sonst völlig in der Luft gehangen hätten, weil sie schließlich von der Akkreditiveröffnung der kolumbianischen Regierung abhängig sind.

Gegen diese „Front“ kämpften daher die Hamburger Importeure mit ihrer Beteiligung von 85 v. H. am Gesamtobjekt vergeblich. Jetzt ist entschieden worden, daß wir die Bananen zum Preis von 120 $ fob je t abnehmen müssen. Damit wird dieses Bananengeschäft für Deutschland um rund 600 000 $ teurer sein als ursprünglich berechnet worden war. Hinzu tritt noch die deutsche Abwertung als preisverteuerndes Moment. Trotzdem werden aber die Einzelhandelspreise der kolumbianischen Bananen mit etwa 80 Pf. je Pfund immer noch erheblich niedriger liegen als die Preise der Frühjahrs- und Sommer-Lieferungen.

Im Hintergrund dieses „Bananenkrieges“ stand nicht nur die Frage, ob ein deutscher Export von 3 bis 5 Mill. $ in die Binsen gehen würde, sondern es stand noch ein weiteres Geschäft auf dem Spiel: das Bundesernährungsministerium möchte die Kaffee-Einfuhr aus Kolumbien auf ähnlicher Basis durchführen, nachdem die JEIA aus unbekannten Gründen bisher jede Kaffee-Einfuhr aus Brasilien unterbunden hat. Man hätte es bedauern müssen, wenn durch diesen merkwürdigen privaten Handelskrieg das Ansehen des deutschen Außenhandels geschmälert worden wäre. Die deutschen Exportchancen ausgerechnet über Bananen stolpern zu lassen, würde wohl einen höchst unerfreulichen neuen Text für einen alten Schlager gegeben haben. R. E. L.