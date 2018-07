Eine englische Filmgesellschaft dreht in Norddeutschland. Es ist Alexander Korda mit seiner „Witnsex-Production“, und den Filmstoff gab das gegenwärtig berühmteste englische Kriegsbuch her: „The Wooden Horse“. (Regie führt Jack Lee, Hauptdarsteller ist Lio Genn. Und auch ein deutscher Schauspieler filmt mit: Franz Schafheitlin. Er spielt den deutschen Lagerkommandanten eines englischen Kriegsgefangenenlagers.) Eigentlich – so hört man – hätte, es die Athmosphäre von Stettin sein sollen, die der britische Filmmann in Deutschland suchte. Aber Stettin ist polnisch. So dreht man denn in Lübeck und bei Soltau, wo noch die Baracken eines unverfälschten Kriegsgefangenenlagers stehen. Schon Ende Dezember soll der Film in England uraufgeführt werden, aber alsbald will man ihn auch in Deutschland zeigen. Denn der Film geht auch Deutschland an.

Das Buch „The Wooden Horse von Eric Williams behandelt eine fast unwahrscheinliche Episode aus dem Leben englischer Kriegsgefangener im Jahre 1942/43, die dennoch wahr sein soll. Das „hölzerne Pferd“ ist ein Turngerät, das in Deutschland auch „Kasten“ genannt wird. Englische Kriegsgefangene bauten es sich in dem Kriegsgefangenenlager Sagan und benutzten es monatelang, selbst bei schlechtestem Wetter, geradezu leidenschaftlich. Sie setzten es in die Nähe des Stacheldrahtzaunes ihres Lagers. Während die einen unermüdlich darüber sprangen, „um den Körper fitt zu halten“, saßen die anderen – jeweils ein oder zwei Mann – darinnen und gruben von hier aus einen langen Tunnel unter dem doppelten Stacheldraht hindurch, durch den sie später alle entflohen. Fürwahr, der Tunnelbau hat nicht allein Intelligenz, Geist und Nerven, sondern auch Schweiß gekostet. Die jeweils grabenden Gefangenen wurden zusammen mit dem Kastenbarren aus einer Baracke ins Freie getragen und zurückgeschafft. Auch der ausgegrabene Sand und die Werkzeuge mußten so transportiert werden, eine minuziöse Arbeit, die tatsächlich beispiellos ist.

In dem Buche von Eric Williams wird sie mit einer Sachkenntnis und Anschaulichkeit geschildert, die nichts zu wünschen übriglassen. Aber darüber hinaus gibt der Autor fesselnde Beispiele der Kriegsgefangenen-Psychose, des deutschen Lagergeistes, des Verhaltens der deutschen Bevölkerung und der Zwangsarbeiter den flüchtenden Gefangenen gegenüber. Das alles ist aus typisch englischer Mentalität berichtet und vielleicht gerade deshalb recht aufschlußreich. Endlich wieder in England, wurden die tapferen Ausreißer nach ihrer Landung zuerst gefragt, ob sie im Lager auch Golf gespielt hätten und ob sie ein Scheckbuch besäßen. Immerhin, es ist ein Buch aus ritterlichem Geist. Es müßte übersetzt werden! Es könnte mehr zum Verständnis beitragen als all die herkömmlichen Theaterstücke, in denen es nur gute, reiche Leute in Frack und Hermelin gibt. Rolf Italiaander