Wir sollen zwar keine „diskriminierenden“ Exportpreise einführen – so wünscht es das Ausland –, aber wir sollen in Kohle und Koks so billig wie kein anderer liefern, damit die übrigen Länder billiger als wir produzieren können. In diesem Panoptikum von politisierter Wirtschaft hat in den letzten Wochen der Kohlenpreis eine besondere Rolle gespielt und Kurzsichtige haben sich bereits über ihre „Erfolge“ gefreut. Allmählich aber scheint sich die Kehrseite der Medaille für die zunächst „glücklichen Gewinner“ zu zeigen: Die deutsche Exportkohle ist heute derart billig auf dem Weltmarkt, gleichgültig in welcher Sorte, daß das Godesberger Abkommen eine Lawine ins Rollen zu bringen scheint. Jetzt entdecken andere Kohlenproduzenten, die sich auch um Export bemühen oder deren Abnehmer nun – von der eigenen teuren Inlandskohle weg – auf die billige deutsche Exportkohle zurückgreifen wollen, daß sie den Deutschland auferlegten Zwang einer einseitigen Preissenkung mit gleicher Münze zurückzahlen müssen. Und dann im Inlandsgeschäft

Wir notieren zur Lage: Der Vorsitzende eines Staatlichen Kohlenamtes in Großbritannien, Sir Hubert Houldsworth, fordert die sofortige Senkung der Kohlenpreise um 10 bis 20 Schilling je Tonne, „falls Großbritannien eine erstrangige Industriemacht bleiben und seine Chancen im Kampf um die Exportmärkte behalten wolle“. Denn Belgien hat am 10. Oktober seine Kohlen-Preissenkung zunächst für Eierkohlen um 5 bfrs beschlossen, Lothringen und Saarland ermäßigen um 51,7 ffrs. Holland hat seinerseits ebenfalls Preissenkungen angekündigt.

Ein Blick auf die Situation des Weltkohlenmarktes zeigt, daß ein gewisser Überfluß vorhanden ist – abgesehen von Deutschland –, so daß die nun bei dem marktmäßig stärksten Produzenten erzwungene Preissenkung erneut das ganze Kohlenpreisgebäude der anderen in Bewegung bringt. Während in Deutschland die Haldenbestände an Steinkohle und Koks Ende September nur rund 71 000 t betrugen, machen sie in den USA 43 Mill. t aus, nachdem sie Anfang Juli 74 Mill. t betragen hatten und nur durch verstärkte Exporte und teilweilser Einführung einer Dreitagewoche vermindert werden konnten. Das deutsche Exportkohlenkontingent von 4,67 Mill. t für das dritte Quartal ist mit etwas über 330 000 t von den Auslandskunden nicht beansprucht worden. Den Nutzen hatten Berlin und die westdeutsche Industrie. In Belgien, das am stärksten in der Klemme sitzt, stiegen die Halden von 1,1 Mill. in einem Jahr auf jetzt über 3 Mill. t, so daß auch hier Kurzarbeit in den Gruben an der Tagesordnung ist. Die geringen Qualitäten der belgischen Zechen behindern außerdem die Exportchancen. Frankreich beabsichtigt nicht, die USA-Kohlen weiterhin in großen Mengen einzuführen, sondern will die deutsche Preissenkung ausnutzen und im größeren Umfang als bisher jährlich 8 Mill. t) von uns beziehen. Die USA wollten bis Ende 1949 rund 9,1 Mill. t liefern. In England ist die Steinkohlenerzeugung auf über 18 Mill. t monatlich gestiegen, so daß man mit einem Jahresergebnis von 214 Mill. t rechnet bei einem geschätzten Höchstverbrauch des Inlandes von 205 Mill. t. Dort ist man sich nicht klar, ob man mit Preissenkungen in den Export ausreichen (wobei die starke deutsche Unterbietung eine schwere Nuß zu knacken gibt) oder ob man weniger leistungsfähige Zechen stillegen soll.

Deutschland ist das fast einzige Kohle produzierende Land, das noch keine Überproduktion aufzuweisen hat und vermutlich auch diese nicht so bald erhalten wird. Die Stabilität des innerdeutschen Kohlenpreises und der Vorteil niedriger Exportpreise werden dazu beitragen, daß zumindest für absehbare Zeit die deprimierenden Einflüsse aus der Unsicherheit der Weltkohlenlage ohne besonderen Einfluß für uns bleiben, Rlt.