Von Werner Haftmann

In den letzten schrecklichen Jahren ist die Welt des Kindes fast ganz vergessen worden. Glücklicherweise aber scheint es, als wollten wir uns jetzt wieder daran erinnern. Die Kunsthalle in Mannheim stellte soeben eine prachtvolle Sammlung von Kinderzeichnungen aus; das Amerikahaus in Frankfurt zeigte Zeichnungen amerikanischer Kinder und die Internationale Jugendbibliothek in München lud sogar zu einer internationalen Ausstellung von Kinderzeichnungen ein. Von Island bis Burma, von Amerika bis zum Irak hat man die Blätter der kleinen Maler zusammengetragen. Sie zeigen, wie deutlich das Kind die allgemeinen Umwelteinflüsse zu empfinden und auszudrücken versteht, wie etwa die kleinen Dänen und Schweden das seltsam dunkle, klangvolle Licht der nordischen Länder in ihren Malereien festhalten, wie das mexikanische Kind die exotische farbige Wildheit seines Landes empfindet – ja, wie sogar nationale Formeigenheiten sich schon in der Malerei des Kindes ausdrücken, so die dekorative Ordnung in den Blättern der kleinen Franzosen. Aber das ist gar nicht das Erregende der Münchener Ausstellung. All diese Unterschiede des Milieus verblassen nämlich vor der unglaublich einigenden Kraft, die offenbar das Kindsein bedeutet. Der kleine Irakese und der kleine Amerikaner, der kleine Däne und der deine Franzose repräsentieren eine ganz eigene Internationale – die Internationale des Kindes! Es ist offenbar viel entscheidender, sechs oder zehn Jahre alt zu sein, als ein Deutscher oder ein Chinese zu heißen.

Aber was ist nun eigentlich diese allen Kindern so gemeinsame Ausdruckswelt, die sich in ihren Zeichnungen zeigt? Sie ist der Reflex eines ungeheuren Abenteuers und seiner Bewältigung. Dies große Abenteuer aber ist die Entdeckung der Welt! Das Kind ordnet dabei die Welt genau wie Gott sie ordnete, als er seinen Tieren und Pflanzen Gestalt und Namen gab.

Ich habe einen kleinen Jungen gekannt. Er hatte einen brennend roten, abenteuerlichen Haarschopf, und so heiß und abenteuerlich war auch seine Phantasie. Wir hatten über Scotts schreckliche Polarexpedition gesprochen und über die Gefahren solcher Unternehmungen. Am Abend, als der Rotkopf schon in seinen Federn steckte, fand ich auf meinem Schreibtisch einen wunderbar gezeichneten Plan der Arktis mit Hinweisen auf viele Gefahren und deren Umgehung. Eisberge, Bären, Treib- und Packeis waren darauf im deutlichen Zeichen vermerkt. Und darüber stand: – Achtung vor der Irrung!

Das ist es: Der kleine Mensch kann sich nicht mehr im Gestrüpp der Welt verirren, wenn es ihm gelingt, Wegmarken aufzurichten. Das tut er ceutend, sprechend und zeichnend. Deshalb sind Kinderzeichnungen immer so realistisch, sie „bedeuten“ immer etwas, sie bezeichnen etwas. Aus Traum und Spiel fügt sich eine Welt, die der gegenständlichen Welt zuerst gleichnishaft parallel läuft und sie schließlich ganz erfaßt, in sie einmündet. Von diesem Zeitpunkt an lassen Kinder das Zeichnen meist ganz bleiben.

Daher haben die kindlichen Malereien auch nichts mit „Kunst“ zu tun; das Malen des Kindes ist ein Ordnungsvorgang, um sich die Welt zu eigen zu machen. Uns Erwachsene aber erstaunt wohl am meisten die angstlose Sicherheit, mit der das Kind seinen Weg durch alle Abenteuer und Entdeckungen findet. Es ist die Sicherheit eines unbewußten Reagierens. Insofern verhält sich das Kind wie das Genie. Und Goethe hat ganz recht, wenn er sagt: „Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies.“

Es geschah erst zur Zeit der Romantik, daß das Kindsein als ein menschliches Verhalten erlebt wurde. „Wo Kinder sind, da ist das goldene Zeitalter“, sagte Novalis. Und im kindlichen Menschen drückte sich die menschliche Sehnsuchtsformel der Romantik aus. Diese Formel gewann gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal eine ganz erstaunliche Leuchtkraft – in der Neuromantik, die damals die ganze abendländische Kultur wieder erfaßte. 1900 waren Abhandlungen über das „Genie des Kindes“, über das „Kind als Künstler“ kaum noch übersehbar. Ja, man begann, von dem heraufkommenden 20. Jahrhundert voller Hoffnung als von „Jahrhundert des Kindes“ zu sprechen. Da nun aber auch die bildende Kunst in ihrer modernen Ausprägung darauf aus war, das Ursprüngliche und Urbildhafte, die Kräfte des Unbewußten wieder zurückzugewinnen, wurde es nun plötzlich möglich, die Kinderzeichnung nicht nur als psychologisches Dokument, sondern als ein „Bild“ ästhetisch zu werten. Freilich ist diese ästhetische Bewertung der Kinderzeichnung durchaus vom Erwachsenen und seiner Sensibilität her gesehen. Sie ist ein Fingerzeig auf unsere eigene Menschlichkeit. Kleist hat in jenem wundervollen Aufsatz über das Puppentheater davon gesprochen, daß der Mensch aus der Regung des Unbewußten durch die Zone des Bewußtseins hindurch eine höhere Ebene des Unbewußten zurückgewinnen müsse, um „zu sehen, ob das Paradies vielleicht von hinten wieder offen ist“. Genau dieses tief in unserer modernen Kultur begründete Anliegen ist es, was uns so fragend vor den Zeichnungen der Kinder verweilen läßt, weil uns aus ihnen eine Mitteilung aus einer längst verschütteten Erinnerung entgegenkommt an eine Zeit, in der auch wir aus den reinen Regungen des Unbewußten zu leben verstanden. Betrachten wir Kinderzeichnungen, so sind wir nur zu einem Teil Betrachtende, zu einem anderen und größeren Teil Lernende, Horchende auf eine Antwort, die in uns selbst aufsteigen möchte.