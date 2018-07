Uraufführung in Hannover

Hannover, Ende Oktober

In einer Diskussion nach der Uraufführung des Films meinten die Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, sie hätten sich von Anfang an keine Illusionen darüber gemacht, daß durch die „Nachtwache“ irgend jemand zum Christentum bekehrt werden könne. Das sei weder die Aufgabe eines Films, noch liege es in seiner Macht. Wenn er zum Nachdenken anrege und die Selbstbesinnung fördere, sei schon viel gewonnen, und der Vertreter der katholischen Kirche fügte mit lächelnder Selbstironie hinzu: „Obwohl man uns ständig zu Beratungen hinzugezogen hat, glaube ich doch, daß es ein künstlerischer Film geworden ist.“

In der Tat; ein künstlerischer, ein ehrlicher Film. Ein zeitloser Zeitfilm, wenn das scheinbare Paradoxon erlaubt ist. Es geht um die ewige Frage nach Gott. Aber diese überzeitliche Fragestellung gewinnt eine brennende Aktualität, weil sie sich aus der Not und Hoffnungslosigkeit unserer Zeit ergibt. Da ist eine junge Ärztin, der der Bandenkrieg das Kind geraubt hat. Soll in diesem bösen Zufall tatsächlich ein höheres Schicksal walten? Wie konnte man da noch singen: „Dies Kind soll unverletzlich sein?“ Und die Ärztin zweifelt und verliert ihren Glauben. Da ist ihr einstiger Geliebter, der Kampfflieger Stephan Gorgas. Er kommt aus einer Welt der Zerstörung und des Zerstörens verzweifelt zurück und findet den Weg zu Gott nicht, weil er ihn nicht mehr sucht. Aber auch der Pfarrer Heger und der Kaplan Imhoff haben die Qual des Zweifels in ihrer Brust durchlitten und sich die Kraft zum Glauben schmerzlich erkämpft. Es ist die entscheidende Wendung des Films, wenn Heger durch einen tückischen Zufall sein Töchterchen verliert, erneut vom Zweifel erfaßt wird und seinen Glauben erst dadurch wieder gewinnt, daß er in der Stunde der Prüfung den verzweifelten Gorgas vom Selbstmord zurückhalten kann. Er erkennt, daß die bewahrende Kraft des Christentums in der Hilfe für den Nächsten liegt. Zugleich wächst in den beiden Seelsorgern die Überzeugung, daß ihre Aufgaben trotz allen konfessionellen Unterschieden mehr binden als trennen. Gemeinsam werden sie „Nachtwache“ halten, um ein Licht anzuzünden in der Finsternis der Zeit.

Es ist vielleicht das Hauptverdienst des Regisseurs und Drehbuchautors Dr. Harald Braun, daß er nicht versucht hat, probate Lesungen und Rezepte zu verabfolgen, sondern mit eindringlichem Ernst Fragen zu stellen und zur Gewissenserforschung anzuregen. Die Behandlung des Stoffes ist vom Geist der Toleranz geprägt, und die Regie verrät ebensoviel menschlichen wie künstlerischen Takt. Sicher wäre manches erregender gewesen, wenn der Kameramann Franz Koch öfter versucht hätte, Vorgänge in optische Visionen zu übersetzen. Da war die Musik Marc Lothars beispielhaft, die nicht als illustratives Element, sondern als dramaturgischer Faktor erschien. Luise Ullrichs Spiel. als Ärztin ist nach der langen Filmpause noch reifer, also einfacher geworden. Dem Pfarrer verlieh Hans Nielsen unpathetische Gefühlskraft, Dieter Borsche dem Kaplan den Ausdruck geistiger Sammlung. Großartig die verzweifelte Gehetztheit René Deltgens als Gorgas, und tiefbewegend der gütige Altershumor Gertrud Eysolds als Schwester. Und zwischen all den Großen behauptete sich sehr reizend die undressierte Anmut der neunjährigen Angelika Völkner.

Die Uraufführung unter dem Protektorat des Landesbischofs D. Dr. Lilje wurde vom Publikum mit Recht als ein bedeutsames Ereignis gewertet (Weltspiele, Hannover). Stefan Fiedler