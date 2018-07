Inhalt Seite 1 — Die Schulsorgen wachsen – die Begabung nimmt ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Albert Huth, München

In unserer Nummer vom 13. Oktober veröffentlichten wir einen Aufsatz von Paul Weymar „Grundschulen wachsen – Bildung nimmt ab“, in dem sich der Verfasser mit dem Problem der Schulreform auseinandersetzt. Dieser Artikel hat – wie wir erwartet haben – eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit ausgelöst. Daher wird die Stellungnahme des Münchener Universitätsprofessors Dr. Albert Huth besonderes Interesse erregen; er ist einer der ersten Fachleute auf pädagogischem Gebiet.

Paul Weymars bewegte Klage, „Grundschulen wachsen – Bildung nimmt ab“, ist berechtigt. Die Bildung unserer Jugend nimmt tatsächlich ab; in allen Schulgattungen sind die Leistungen zurückgegangen. Die Schüler und Schülerinnen, die heute unsere Volksschulen verlassen, rechnen schlechter und machen mehr Rechtschreibfehler als die Schulabgänger von 1930 oder gar von 1910, und die Abiturienten unserer höheren Schulen können weniger Sprachen und weniger Mathematik als vor zwanzig oder gar vor vierzig Jahren. Erfahrene Lehrer schätzen diesen allgemeinen Leistungsrückgang auf ein bis zwei Schuljahre: Die Vierzehnjährigen leisten heute das, was früher die Dreizehnjährigen schafften und die Achtzehnjährigen das, was früher von den Sechzehnjährigen verlangt werden konnte. Viele Erzieher neigen nun dazu zu sagen, das sei ja gar kein Wunder bei den Schulverhältnissen der letzten zehn Jahre; wenn wir wieder genügend Schulräume, ausreichend Lehr- und Lernmittel, volle Unterrichtszeit, kleinere Klassen hätten, sei der Leistungsrückgang bald aufgeholt!

Leider ist dieser Optimismus nicht voll berechtigt. Wir müssen nämlich unterscheiden zwischen den Schulleistungen und der Begabung, durch die diese Schulleistungen zustande kommen. Die Mathematiknote, die ein Schüler heimbringt, ist ja nicht nur abhängig von dem Unterricht, den er erhält, von den Lehrbüchern, die er benützt, und von dem Fleiß, den er aufwendet, sondern ganz grundlegend auch von seiner Begabung, das heißt von seinen mathematischen Anlagen, von seiner Fähigkeit zum abstrakten und funktionalen Denken und so weiter. Die Schulleistungen sind erheblich zurückgegangen – haben wir aber am Ende auch einen Begabungsrückgang zu beklagen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir wissen, wie man Schulleistungen einerseits und Begabungen andererseits feststellt. Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich ein Schüler angeeignet hat, werden vom Lehrer mündlich oder schriftlich geprüft, entweder im lebendigen Fortgang des Unterrichts oder (leider meistens) mit eigens dafür angesetzten Probearbeiten. Damit entsteht die berüchtigte „Prüfungssituation“ mit ihrer Prüfungsangst, mit ihren tausenderlei Zufälligkeiten, mit ihrer Verleitung zur Unehrlichkeit; das Ergebnis nennt Weymar ganz richtig ein „oft schiefes und immer lückenhaftes Momentbild vom Wissen eines Prüflings“. Die Zeugnisse mit ihren Noten erlauben höchstens den Vergleich der Schüler einer und derselben Klasse untereinander, denn die gesamte Benotung erfolgt heute relativ zum Durchschnitt der Klasse; infolgedessen sind Zeugnisse verschiedener Schulen untereinander schlechterdings unvergleichbar: was der eine Lehrer mit 2 bewertet, gilt bei dem andern 3 und beim nächsten Lehrer sogar 4! Als Psychologe kann ich deshalb dem Vorschlag Weymars nicht zustimmen, daß „grundsätzlich alle Examina vor neutralen, dem Prüfling persönlich unbekannten Examinatoren abzulegen sind“; ich möchte vielmehr die Abschaffung aller „Kenntnisprüfungen“ vorschlagen!

Ganz anders steht es um die Feststellung der Begabung. Dabei handelt es sich nicht um etwas Gelerntes, man ist nicht abhängig vom unzuverlässigen Gedächtnis; sondern es gilt, natürliche Anlagen, Fähigkeiten, Eigenschaften, Verhaltensweisen zu beobachten, die bei den verschiedenen Jugendlichen verschieden stark ausgeprägt sind.

Nehmen wir als Beispiel die Fähigkeit, sich einen Gegenstand räumlich vorzustellen, wie das für viele handwerkliche und technische Berufe unerläßlich ist (Lesen von Werkzeichnungen)! Der Schüler, dem diese Fähigkeit nicht auf den Lebensweg mitgegeben ist, müht sich in Lehre und Schule umsonst. Stelle ich nun einem solchen Schüler eine praktische Aufgabe, die er nur mit Hilfe des räumlichen Vorstellens zu lösen vermag (wie zum Beispiel das Ergänzen von gegebenen Teilen mit einem Holzbaukasten), so kann ich ihn dabei beobachten und den Grad seiner Anlage ebensogut erkennen wie sein Arbeitsverhalten. Man nennt dieses Verfahren „Psychologische Eignungsuntersuchung“ und hat dafür über 2000 verschiedenartige Aufgaben erdacht, mit denen die verschiedenartigen „Anlagebereiche“ beobachtet werden können: die sprachliche, technische, organisatorische, praktische, mathematische Begabung, die Handgeschicklichkeit, der Überblick und so fort. Die sogenannten „Tests“ (das sind schriftliche Aufgaben, die einer ganzen Klasse gleichzeitig gegeben werden können) gehören auch zu diesen Eignungsuntersuchungen, sie dürfen aber in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden und sind unter allen Umständen durch Arbeitsproben zu ergänzen, bei denen der einzelne Jugendliche eingehend beobachtet wird.