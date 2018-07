Inhalt Seite 1 — Dollarkredit für Chile Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Samhaber

Santiago, Mitte Oktober

Die nordamerikanische Export-Import-Bank hat Chile einen Kredit von 25 Mill. $ gewährt. Die Höhe der Summe würde dieser Nachricht wohl kaum ein größeres Gewicht verleihen, wenn nicht die Wirtschaftspolitik der USA ihr den besonderen Hintergrund geben würde.

Die Stellung der Nordamerikaner im südamerikanischen Handel ist nämlich in den letzten Monaten ins Wanken geraten. Der Dollarmangel zwang die meisten südamerikanischen Staaten, ihre Einkäufe in den USA auf ein Mindestmaß einzuschränken. So sanken die nordamerikanischen Ausfuhren in diesem Jahr auf weniger als ein Viertel gegenüber 1948. Die Südamerikaner versuchen, sich andere Absatzmärkte für ihre Erzeugnisse zu verschaffen, indem sie anderen Ländern ihre eigenen Märkte öffnen.

Argentinien schloß einen Handelsvertrag mit England, der den südamerikanischen Außenhandel eng mit dem des Sterling-Blockes verbinden sollte. Brasilien, Uruguay und andere Staaten begannen erfolgreich Verhandlungen im gleichen Sinne. Dann kam der Abwertungsrückschlag in England. Südamerika ist sich noch nicht klar, was diese Abwertung bringen wird. Werden die Engländer künftig ihre Waren zum alten Pfundkurse anbieten und die südamerikanischen Waren zum alten Dollarkurse abnehmen? Das wäre ein schönes Geschäft für die Südamerikaner und würde den britischen Waren eine Vorrangstellung einräumen.

Sehr bald würde dann der südamerikanische Markt sich aus der engen Bindung mit Nordamerika lösen, die während des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren von Washington aus mit sehr großer Anstrengung aufgebaut worden ist: Der deutsche Handel war durch Schwarze Listen, Beschlagnahmen und Ausweisungen zerschlagen. Der britische aber durch Vordringen des nordamerikanischen Kapitals und die Auflösung der britischen Guthaben und Anlagewerte stark zurückgedrängt. Der europäische Handel war durch die Zwischenschaltung der großen internationalen Organisationen zur Bedeutungslosigkeit verurteilt und der südamerikanische Außenhandel den USA ausgeliefert.

Was ist von dieser Stellung übriggeblieben? Der europäische Wettbewerb hat sich noch kaum bemerkbar machen können. England war beispielsweise im vergangenen Jahr noch nicht in der Lage, soviel Waren zu liefern, wie es Pfund Sterling an Südamerika aus laufenden Geschäften schuldete. Aber die Nordamerikaner weigerten sich, nach Überwindung der ersten Rohstoffknappheit nach Kriegsende größere Einkäufe in Südamerika vorzunehmen; zugleich schränkten sie die Kredite an Südamerika auf ein Mindestmaß ein.