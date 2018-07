Die Kreditanstalt für Wiederaufbau behilft sich einstweilen mit ein paar Räumen im zweiten Stock eines Bürohauses in der Gutleutstraße von Frankfurt. Die Leitung der Bank hat auch den wenig zeitgemäßen, dafür aber um so erfreulicheren Ehrgeiz, den eigenen Apparat so klein wie nur irgendmöglich zu halten und den interimistischen Charakter ihrer Tätigkeit zu betonen. Man hofft also nach ein paar Jahren still von der ’Bildfläche abtreten zu können, hofft durch tätige Mithilfe an der Überbrückung des Notstandes – Mangel an Anlagekapital – die Kundschaft flüssig, sich selber aber überflüssig gemacht zu, haben ... Das ist heute, da viel von einem "großzügigen Wirken" auch und gerade dann gesprochen wird, wenn es sich in Wirklichkeit nur um ein großspuriges Auftreten handelt, ein Selbstbescheiden von beispielhafter Art, und den so höljer zu bewerten, als ja nun doch die Bank mittlerweile erheblich ins Geschäft gekommen ist. Verfüglich, zum größten Teil auch schon fest zugesagt (und weitgehend in Anspruch genommen) sind jetzt rund 730 Mill. DM.

Die beiden größten Posten hiervon, mit je rund 220 Mill. DM, entfallen auf die bekannten Kreditaktionen für den (Kohlen-) Bergbau und die Energieversorgung (wozu weitere 55 Mill. für die Bewag West-Berlin kommen); es folgen 115,5 Mill. für den Wohnungsbau, 65,5 Mill. für industrielle Vorhaben, 53 Mill. DM für Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft (einschl. der 5 Mill. DM für den Fischdampferbau). Die Mittel stammen, wie man weiß, größtenteils aus Garioa-Geldern, die bisher ganz überwiegend über die Bank zugeführt worden sind; nur die "direkte" Finanzierung der Verkehrswirtschaft (spricht Bundesbahn), nach dem Sofortprogramm vom Januar 1949, macht da eine Ausnahme. Sonstige Finanzierungsquellen – ERP-Gelder, STEG-Mittel, "per Avale" – spielen bisher noch keine erhebliche Rolle; insbesondere sind aus dem Arbeitslosenstock, der ursprünglich 400 Mill. DM beibringen sollte, bisher ganze 18 (in Worten achtzehn) Mill. gekommen.

In nächster Zeit hat die Wiederaufbaubank aus den beiden zur Zeichnung aufliegenden Anleihen mit weiteren Mitteln zu rechnen; es handelt sich da also um die steuerbegünstigte Wiederaufbauanleihe (zu 5 1/2 v. H.), wovon 50 Mill. DM durch die Konsortialbanken garantiert sind, und die Steuer freie Wohnbauanleihe zu 3 1/2 v. H. Weiter sind, vielleicht mit Teilbeträgen, noch in den zwei letzten Monaten 1949, sicherlich aber im neuen Jahre, die vielbesprochenen ERP-Mittel zu erwarten: bis Mitte 1950 werden aus dieser Quelle insgesamt etwa 1,8 Md. verfüglich sein; über Freigaben hieraus in Höhe von 950 Mill. DM, wird jetzt verhandelt werden.

Die eigenen Mittel der Wiederaufbaubank, die nunmehr ein Jahr existiert – geschaffen durch Gesetz vom 5. November 1948, mit einem Kapital von zunächst 1 Mill. DM –, standen zuletzt in einem gewissen Mißverhältnis zu dem inzwischen erreichten Kreditvolumen, was bei den besonderen Art des Aktiv- und Passivgeschäftes der Bank, das Risiken weitgehend ausschaltet, zwar nicht weiter bedenklich, aber doch immerhin ein Schönheitsfehler war. Nun sind, aus Geldern des Counterpart-Funds, der Bank rund 100 Mill. DM als Reservemittel zugeführt worden: ein sehr begrüßenswerter Entschluß, durch den die Bank eine Manövriermasse in die Hand bekommt. E. T.