Mit der Agrarmesse, die in der letzten Woche in Frankfurt abgehalten wurde, hat die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) ein Experiment gestartet, über dessen Gelingen sich nun allerdings noch nichts Abschließendes sagen läßt. Die DLG will nämlich, um es einmal reichlich summarisch, aber mit ihren eigenen Worten zu sagen, neben die großen, seit über fünfzig Jahren als Hilfsmittel der Leistungssteigerung (und Rentabilitätsförderung) bewährten Wanderausstellungen, als Gegenstück eine Organisation der Absatzförderung stellen: "Der Grundgedanke dieser Messe ist, die Nahrungs- und Genußmittelindustrie zu höchsten Leistungen in Hinsicht auf Qualität und Marktbelieferung anzuspornen und eine in anderen Branchen zur Selbstverständlichkeit gewordene Absatzwerbung zu treiben." Dementsprechend stellten der Lebensmittelhandel und (noch stärker) die Lebensmittelverarbeitung (einschließlich ihrer Hilfsgewerbe) die Masse der Aussteller – nicht also die "Zulieferer" der Landwirtschaft, und auch nicht die landwirtschaftlichen Betriebe und Genossenschaften selbst. Daß die Genossenschaften, besonders auf ihren alten Produktionsgebieten (Meierei, Obst, Wein) gut vertreten waren, ist nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit; dabei hat man, taktisch klug, alles vermieden, was den Konkurrenzgegensatz zwischen Genossenschafts-Absatz und privaten Unternehmen betonen, also auch nur von ferne wie eine Propagierung des "Selbstmarktens" auf agrargenossenschaftlicher Basis hätte aussehen können. Der Betonung des Leistungs- und Wettbewerbsgedankens, unter Ablehnung aller monopolistischer Tendenzen in der "Absatzsicherung", dienten ferner eine Reihe von Leistungsprüfungen, mit der Vergebung von Gütezeichen, aber auch die Heranziehung einer holländischen "Demonstrationsschau" für Obst, Gemüse und Gartenbauerzeugnisse.

Das äußere Bild war durch die Vielzahl der Verkaufsstände auf dem Freigelände vielleicht reichlich bunt geraten: zu viel Jahrmarkt, zu wenig echte Handelsmesse. Ob die besonders zahlreich erschienenen Aussteller von Süßwaren, Nährmitteln und Teigwaren einigermaßen auf ihre Rechnung gekommen sind, mag zweifelhaft erscheinen. Verhältnismäßig gering war die Beteiligung der Konservenindustrie und der Fischverarbeiten, also von zwei Wirtschaftsgruppen, die gerade jetzt (gleichfalls!) ihre erheblichen Absatzsorgen haben. Vielleicht ist es aber so, daß viele Betriebe nach den Erfahrungen auf anderen Messen ähnlicher Art, die erst kürzlich (in Köln und Hannover) stattgefunden haben, die Kosten eines erneuten Versuchs und Besuchs scheuten. Außerdem überwogen natürlich die Aussteller aus der Umgebung von Frankfurt, wo die genannten Wirtschaftszweige eben weniger stark vertreten sind.

Die Absicht der DLG, mit dieser Messe, die ja als ständige Einrichtung gedacht ist, der Lebensmittel Verarbeitung und (letztlich) der bäuerlichen Erzeugung ihre "guten Dienste" zur Verfügung zu stellen, den Absatz durch Betonung und Hervorhebung des Leistungsprinzips zu fördern und derart schließlich auch dem Verbraucher zu helfen, verdient sicherlich alle Anerkennung. Offen bleibt nur die Frage, ob durch das Hinzutreten dieser neuen Verkaufsmesse zu den übrigen schon bestehenden Veranstaltungen gleicher und ähnlicher Art nicht doch des Guten zuviel geschieht – mit anderen Worten: ob man nicht auch (und gerade) auf diesem Spezialgebiet zu einer "Rationalisierung", zur (örtlichen) Spezialisierung und Integrierung kommen müßte.

G. K.