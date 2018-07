Von Robert H. Sperling

Die Frau gehorche erst ihrem Vater, dann ihrem Mann, dann ihrem Sohn!", lehrte Staatsphilosoph Konfuzius vor 2500 Jahren. Auch das Maß ehelicher Liebe legte er wohl abgewogen fest. China wuchs nach seinem Rezept zuletzt jährlich um 2,5 Millionen oder jede Minute um fünf gelbe Seelen. Unfruchtbarkeit galt als Berechtigung zur Einführung einer Nebenfrau. In Nord- und Mittelchina, wo die Kommunisten die volle Gleichberechtigung der Geschlechter eingeführt haben, ist jetzt das Konkubinenwesen verboten worden. In dem noch unbesetzten Teil Südchinas haben resolute Frauenverbände gefordert, daß die Konkubinen standesamtlich registriert werden. Der Erbanspruch der Konkubinen dürfe dabei fünfzig v. H. nicht überschreiten. Nicht eingetragene Nebenfrauen sollen als rechtlose Freundinnen gelten.

Die gute alte Zeit für Chinas Männer scheint vorbei zu sein. Sie waren unendlich stolz auf die brave, stets ehrfürchtig im Hintergrund stehende Frau. Jetzt beendet ein sozialer Aufstand diese Jahrtausend alte Familienordnung. Von der Abschaffung der Konkubinen werden allerdings in erster Linie die Männer in den Städten betroffen. Die chinesischen Bauern waren immer zu arm um sich eine Nebenfrau zu halten. Doch auch für sie gibt es unangenehme Überraschungen. Auf dem Lande wurden 16 Millionen Hektar Boden an die Bevölkerung verteilt, ohne Rücksicht auf die Geschlechter. Ein sohnloser Bauer mit Frau und Tochter findet sich plötzlich im eigenen Heim überstimmt. Wenn seine Tochter heiratet, muß er ihr sogar ihren Bodenanteil als Mitgift mitgeben. "Ganz wie im imperialistischen Westen", sagen die Gegner dieser Neuerung. Bisher bekamen die Eltern der Braut bei der Hochzeit eine Entschädigung dafür, daß sie die Tochter großgezogen hatten, statt sie bei der Geburt auszusetzen oder zu verkaufen. Ein neugeborenes Mädchen brachte in guten, Zeiten einen halben Dollar oder ein Säckchen Reis. Die Eltern konnten sie auch als Siebenjährige gegen ein Stückchen Land bei dem reichen Grundbesitzer eintauschen. "Miu tsai" nennt man im Chinesischen diese Sklavinnen. Derartige Geschäfte sind in Rotchina verboten. Jetzt darf sich der Vater nicht einmal mehr in die Liebes- und Heiratsangelegenheiten seiner Kinder mischen. Chinas Jugend wählt selber und heiratet notfalls ungefragt. Der Führer der chinesischen Kommunisten, Mao Tse-tung, gab hierzu das Beispiel. Fünfzehnjährig lief er von zu Hause fort, weil er eine von seinem Vater ausgesuchte Frau Vater ten sollte. Er wurde enterbt, aber auch das konnte ihn nicht zur Umkehr zwingen. Als Maos selbstgewählte Frau von den nationalen Truppen gefangengenommen und erschossen wurde, widmete er ihr ein Bändchen Gedichte, die sich recht befremdlich neben seinem revolutionären Beruf ausmachen. Jetzt ist er mit der Ex-Filmschauspielerin Lan-Ping verheiratet, und zwar glücklich, wie Beobachter aus dem roten Hauptquartier sagen.

Auch Maos Gegenspieler, Generalissimus Tschiangkaischek, heiratete zweimal. Von seiner ersten, politisch unbedeutenden Frau ließ er sich scheiden. "Der Erfolg eines jeden Mannes beruht zum großen Teil auf dem Glauben und der Mitarbeit seiner Frau", sagt ein tiefsinniges chinesisches Sprichwort. Durch den Reichtum und Einfluß seiner jetzigen Frau Mai-Ling stieg der damals fast unbekannte nationale Offizier auf zum Herrscher über 460 Millionen. Doch auch an seinem Abstieg ist die "Erste Frau Chinas" mitschuldig. Sie vermochte es nicht, sich für die Forderungen der chinesischen Frauen einzusetzen: Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit wie sie die Männer leisten, zwei Monate bezahlter Urlaub bei Schwangerschaft, Achtstundentag und anderes mehr.

Statt dessen mußten die Frauen unter oft unmenschlichen Bedingungen in dunklen, stickigen Fabriken der Provinzhauptstädte täglich 12 bis 13 Stunden arbeiten. Genau wie bei der seit Generationen zumeist landlosen Bauernschaft bildeten sich auch unter den gewerblich arbeitenden Frauen Chinas nicht mehr aufzuhaltende revolutionäre Bewegungen. Das Versagen der Regierung trug seinen Teil mit dazu bei zum jetzigen allgemeinen Verhängnis.

Der langandauernde Bürgerkrieg hat ein neues Frauenideal entstehen lassen. Die junge Chinesin von heute lächelt verächtlich über die einst., in guten Kreisen üblichen Lilienfüße. Vier Zoll lange, in Leinenbinden gepreßte Fußstümpfe sind heutzutage lebensgefährdend. Chinas weibliche Jugend hat die Notwendigkeit freier Bewegung auf mancher Flucht und im Guerillakampf schätzen gelernt. Die roten als auch die nationalen Zeitungen sind angefüllt mit Frontberichten über weibliche Heckenschützen.

Es gibt nicht wenig Männer in China, die dem alten Frauenideal nachtrauern. In einer ruhigen Teehausstunde kneifen sie ihre Schlitzaugen zu, kauen Lotoskerne, spucken die leeren Schalen auf den Fliesenboden und lassen sich vom gelben Boy gegen ein Trinkgeld die Fliegen verjagen. Dabei hängen sie voll Wehmut der Zeit nach, da man seine Frau beim Mah-Jongg-Spiel als Einsatz setzen konnte.