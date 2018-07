Daß echte Weisheit Einfalt hat, demonstriert Jean Sarment an einer hundertsechsjährigen Urgroßmutter. "Ihr 106. Geburtstag" nennt dieser Autor aus Frankreich, der das Theater und seine Gesetze kennt, der etwas aussagen will und doch nicht gern das Publikum vor den Kopf stoßen möchte, seine Komödie. So entstand ein theaterwirksames Stück, dessen Pointen oft über die Oberflächlichkeit hinausgehen und zum Nachdenken anregen. Urgroßmutters Rückblick auf 106 Jahre zeigt, daß es sich beim Leben im großen und ganzen um eine mißliche Angelegenheit handelt, daß man sogar in der Liebe bei Wünschen und Hoffen verharrte, wo Wirklichkeit hätte werden müssen. Es bleibt ihr im biblischen Alter nur der bescheidene Trost, den Urenkeln zum Glück verhelfen zu haben und dann zu sterben. Eine Komödie? – Mein Gott, warum nicht?

Karl-Heinz Schroth, der Regisseur der deutschen Erstaufführung im Hamburger Thalia-Theater, ist ein Spielleiter mit zwei vorzüglichen Eigenschaften: Er weiß Maß zu halten und schafft Ensemblegeist. So gab es ein geschlossenes Spiel, aus dem Gisela von Collande als Urgroßmutter Mouret mit Recht herausragte. Diese Schauspielerin hat anscheinend eine Schwäche für das Spielen von Damen, die mindestens doppelt so alt sind wie sie selbst (wir sahen sie in Marcel Achards’ "Die Zeit des Glücks" schon einmal einen Akt lang als Urgroßmutter, und sie war ausgezeichnet). Sie verbindet solche liebenswerte Schwäche mit der Routine einer erfahrenen Darstellerin. – Die Urgroßmutter hat einen Enkel, der, Gastwirt von Beruf, Kapital aus ihrem Geburtstag schlägt: Willy Maertens, der einen Akt lang eine Ausgeburt kleinbürgerlicher Schäbigkeit spielt, so daß man sich königlich freut, so viel biedermännische Bosheit am Ende des Stückes bestraft zu sehen. P. Hühnerfeld