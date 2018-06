Die ihn kennen, sagen von Dr. Lukaschek, er fest in der Tendenz, aber geschmeidig in der Methode. Das habe er auf allen Lebensgebieten bewiesen: als Jurist, als Verwaltungsmann, als Politiker; und daß er auch jetzt als Minister ein Mann des Ausgleichs geblieben ist, bewies er gleich bei seinem ersten Auftreten vor den beiden Parlamenten in Bonn.