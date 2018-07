Inhalt Seite 1 — Masse als Motor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Dokumentarfilm um Bruno Gröning

München, Ende Oktober

In drei Münchner Filmtheatern zugleich ist der von der Rolf Engler Film GmbH, Geiselgasteig, hergestellte Dokumentarfilm über den meistgenannten Mann der letzten Monate, Bruno Gröning, angelaufen. Im Vorspann versichert der Hersteller uns seines Willens zur Objektivität, und die Gelegenheit ist günstig (und wird wahrgenommen), den – beängstigenden Gröning-Rummel letzthin auf die Sensationspresse zu schieben die sich, man muß es zugeben, nicht mit Ruhm bedeckt, sondern ihre Fragwürdigkeit in einem die gesamte Presse bekleckernden Ausmaß erwiesen hat.

Daß es aber zu einem solchen Rummel kommen konnte, ist nicht nur schuldhaft abzugrenzen. Es ist da etwas aufgebrochen, was unsere Wirklichkeit kennzeichnet: die Masse als Motor und die Bresthaftigkeit als wahrer Zustand einer modernen Menschheit – wobei man unter Bresthaftigkeit nicht nur die körperlichen, sondern gerade auch die seelischen Schäden und Verklemmungen dieses Zeitalters begreifen möge.

Eines freilich vermag auch dieser Dokumentarfilm nicht: er vermag nichts über die faktisch erfolgte Heilung und schon gar nichts über das Wesen der Gröningschen Heilkräfte auszusagen. Aber dies könnte sich, von einem wesentlichen Blickpunkt aus, geradezu als Hauptsegen solcher Zeugenschaft herausstellen. Man erinnert sich ja wohl noch, daß die Photographie bei ihrem Aufkommen als die untrügliche, unverwirrbare Wirklichkeitsschilderin begrüßt, das Objekt als die Objektivität selber gefeiert worden ist. Und wiewohl die Erfahrung nicht auf sich warten ließ, daß sie mit Auslassen und "Stellen", mit Montage und Anleuchten eine Trügekunst erster Ordnung zu werden vermag, so befindet sich doch eine unübersehbare Menge Menschen noch immer in dem sonderbar zwielichtigen Zustand, daß sie "erst sehen will", bevor sie glaubt, und daß sie andererseits längst "glaubt", ohne es überhaupt zu wissen – und das in einem vielleicht heilsamen, vielleicht aber auch unbekömmlichen Übermaß.

In diesem Sinne sind hier bereits die Massenszenen (am Traberhof bei Rosenheim) nicht bloß Zeugnisse enormer Hilfsbedürftigkeit und Not, sondern auch bedrückende Anzeichen explosibler und leicht irritierbarer Kräfteballungen. Man sieht es blitzartig dort, wo einer aus der Menge aufsteht und das nämliche wie Gröning zu "können" behauptet und wie gefährlich rasch auch er die Heilsüchtigen und Glaubenswilligen mit sich fortreißt. Genau besehen befindet sich aber auch der Filmbetrachter selbst in dem Fall, daß alles prüfende Sehen ihm nicht die Entscheidung abnimmt, ob und was er glauben will.

Was ist nun aber letztlich daran? Es bleibt ein Vorzug dieses Films, daß er ebenso bewußt, wie er auf eine "spannende Handlungssteigerung" verzichtet, auch davon absieht, Gröning selbst irgendwie interessant zu machen. Ob nur photographiert, ob (im spätem Verlauf) auch als Redender gegeben, in keinem Falle wirkt dieser blähhalsige Mann mit dem verbeulten Gesicht und der fettig-schütteren Haartolle verführerisch oder auch nur anziehend. Aber das ändert sich merkwürdig in dem Augenblick, wo er sich mit Kranken abgibt: Güte wird sichtbar und formt seine Haltung unmerklich ins Edlere, und dies bleibt bestehen, wo überschwänglich gebotener Dank ihn eher verlegen machen müßte, Mann aus dem Volk, der er doch ist.