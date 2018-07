Präsident Trumans Erfolge sind oft auf zwei Eigenschaften zurückgeführt worden: auf eine natürliche Menschlichkeit, die ihn stets die Unterstützung aller wohlwollenden Menschen finden ließ (und seine überraschende Wiederwahl erklärt) und seinen "sechsten Sinn" für die rechten Mitarbeiter und Berater. Mit dem Rücktritt von Dr. Edwin Nourse vom Vorsitz des dreiköpfigen Council of Economic Advisers hat Truman zweifellos einen seiner besten unabhängigen Berater verloren. Denn dieser bedächtige Wissenschaftler mit seinem untrüglichen Fingerspitzengefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge hat dem Präsidenten manchen guten Rat gegeben.

Der beste Ratschlag war vielleicht die nach der Wiederwahl Trumans ausgesprochene Empfehlung, sich nicht durch einen vorübergehenden Wirtschaftsrückschlag in den USA einschüchtern zu lassen. Nourse hat mehr als einmal im vergangenen Winter und Frühjahr die Pessimisten mit der trockenen Bemerkung zum Schweigen gebracht, daß die amerikanische Wirtschaft ja nur eine "gesunde Desinflation" durchmache, der man am besten freien Lauf lasse. Jede künstliche Unterbrechung durch öffentliche Arbeiten oder erhöhte Subventionen störe nur einen Gesundungsprozeß, der bereits überfällig und dringend notwendig sei. Nourse befürchtete, daß die ungezügelte Freude der Amerikaner an den Rekorden ihrer Nachkriegs-Vollbeschäftigung zu nachlassender Leistung bei steigenden Kosten führen würde.

Aber der gute Rat allein genügt noch nicht, man muß ihn auch befolgen können. Und gerade hier scheint es bei Truman zu hapern. Seine Bereitwilligkeit, den wirtschaftlich Schwachen durch hohe Mindestlöhne, den Kranken durch einen freien Gesundheitsdienst, den vom Kommunismus bedrohten europäischen Völkern mit Marshall- und mit Waffenhilfe, und den unentwickelten Völkern Asiens und Afrikas mit Kapitalhilfe zur Seite zu stehen, haben Truman in zunehmendem Maße die Warnungen des konservativ – vorsichtigen Dr. Nourse zurückweisen lassen. Die "gesunde Desinflation" fand schnell genug (vielleicht zu schnell?) ihren Tiefpunkt, so wie es Nourse vorausgesagt hatte. Jetzt aber meldeten sich die beiden anderen wirtschaftlichen Ratgeber des Präsidenten zum Worte. Edwin Nourse hat einen Keynesschüler zum Gegenspieler, der bereit ist, dem sozialen Ideal des Wohlfahrtsstaates die wirtschaftlichen Tatsachen unterzuordnen.

Es war seit langem bekannt, daß Nourse sich im Triumvirat der Wirtschafts-Ratgeber in der Minderheit befand. Je weniger seine Warnungen vor einer neuen Inflation der Preise und Löhne ohne entsprechende Leistungssteigerung beachtet wurden, je weniger man seiner Analyse Glauben schenkte, daß ein Wohlfahrtsstaat mehr Arbeit erfordere und daß Inflationsbekämpfung nur in den Anfangsstadien schmerzlos erfolgen könne, um so mehr zog er sich zurück.

Jetzt ist Nourse endgültig zurückgetreten, jedoch nicht ohne noch einmal aus seiner Reserve herauszugehen und auf ungewöhnlich deutliche Art den drei wichtigsten Interessentengruppen, Farmern, Gewerkschaften und Unternehmern den Egoismus ihrer übertriebenen Forderungen vorzuhalten. Besonders überraschend kam den Amerikanern seine scharfe Kritik an der Regierungsnachgiebigkeit gegenüber unberechtigten Ansprüchen und an einer Defizitwirtschaft in der Hochkonjunktur, die keine Reserven für kommende magere Jahre beläßt. Der sonst so ruhige, geduldige Dr. Nourse mit den gütigen Augen hinter dem altmodischen Kneifer ließ seinem lang aufgestauten Zorn freien Lauf, als er der Wirtschaft in allen ihren Zweigen vorwarf, daß sie mehr an Ergebnissen erwarte als sie an Anstrengungen einsetze und als er vor allem und immer wieder die Regierung Trumans eines unberechtigten Optimismusses beschuldigte, der sie in eine unverantwortliche, inflationistische Ausgabenfreudigkeit hineingleiten lasse.

Nourse ist nicht kurzfristig pessimistisch für die amerikanische Wirtschaft, er hat viel ernstere, langfristige Bedenken, so wie man besorgt dem weiteren Schicksal des Sonntagskindes entgegensieht, dem seine allzu leicht errungenen Erfolge zu Kopf zu steigen drohen. Von mehr als einer Seite in Washington ist seine wiederholte Anklage der "monetären und fiskalischen Tricks", deren sich die Regierung bediene, mit dem Gerücht in Verbindung gebracht worden, daß Truman mit dem Gedanken einer Erhöhung des Goldpreises und damit einer Abwertung des Dollar spiele. Nourse hat dazu geschwiegen. Doch seine Warnung ist deutlich genug auch auf diese Unvorsichtigkeit zugeschnitten, die allerdings auch andere Mitarbeiter Trumans, darunter Finanzminister Snyder, nicht mitzumachen gedenken.

F. G.