Paris hat Heimweh nach der friedlichen Ära Queuille. Wehmütig und mißgestimmt zieht es Bilanz: Drei Wochen Krise, vier Ministerpräsidenten und unzählige Intriguen der über 600 Abgeordneten, von denen, wie böse Zungen behaupten, mindestens 150 auf Minister- und Staatssekretärposten spekulieren. Aber noch immer weiß niemand, wie das endgültige Ende, mit oder ohne Kabinett aussehen wird.

Kennzeichnend für die verworrene Lage war nach dem Scheitern des Sozialisten Jules Modi und des Radikalsozialisten René Mayer die Beauftragung des Christlichen Volksparteilers George Bidault. Während er den Auftrag annahm, unterhielt man sich, überzeugt, daß er das Los seiner Vorgänger teilen müßte, bei den Sozialisten und der gemäßigten Rechten bereits über Seinen Nachfolger. Kein Wunder, wenn angesichts dieser Zustände der Manchester Guardian davon spricht, daß sich der "Nachschub an Ministerpräsidenten" langsam erschöpfe, und wenn in der Nationalversammlung der Antrag, bei der Bestätigung eines neuen Ministerpräsidenten durch die Kammer eine telefonische Stimmenabgabe der Abgeordneten zu verbieten, einstweilen wieder auf Eis gelegt worden ist. Kein Wunder daß Paris spottet.

Dennoch ist man sich in der Hauptstadt der ernsten Gefahr bewußt. Die Sozialisten sind augenscheinlich nicht gewillt, auf die Person Daniel Mayers, der durch seine Lohnforderungen die Krise auslöste, als Arbeitsminister zu verzichten. Der Gewerkschaftsbund Force Ouvriere hat einen 24stündigen Generalstreik beschlossen. Gaullisten und Kommunisten wittern Morgenluft, Was als wirtschaftliche Kalamität begann, könnte als politische Katastrophe enden. Es scheint, als hätte sich die Dritte Kraft leichtsinnig auf ein Spiel eingelassen, das vielleicht über ihre Kraft geht. Die Bonner Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hat gewiß manche Mängel, aber das französische Beispiel zeigt, wie berechtigt es war, jenen Passus in sie einzubauen, der die Möglichkeit eines Sturzes der Regierung nur dann vorsieht, wenn die Opposition in der Lage ist, eine arbeitsfähige Regierung auf die Beine zu stellen.

Wie sehr jedoch die Vierte Republik in der Zwickmühle steckt – und das gilt auch für jede Zukünftige Krise –, wird erst deutlich, wenn man sich vor Augen führt, daß selbst der radikale, aber in den meisten anderen Demokratien unvermeidlich wirksame Schritt der Parlamentsauflösung und Ausschreibung von Neuwahlen keinen Erfolg verspricht. Denn gemäß der französischen Verfassung müßte für die Übergangszeit ein Kabinett unter dem Kammerpräsidenten Herriot gebildet werden, in dem alle dem Parlament angehörenden Parteien vertreten sind. Das heißt, daß zum erstenmal seit zweieinhalb Jahren wieder die Kommunisten in Frankreichs Regierung einzögen. Und nicht nur das. Washington hat am Wochenende erklärt, daß kein Staat amerikanische Waffenhilfe und militärische Informationen erhalten werde, in dessen Kabinett sich ein Kommunist befände, Da dies in keiner westeuropäischen Regierung der Fall ist, war die amerikanische Warnung unzweideutig an die Pariser Adresse gerichtet. Man wird sie dort beherzigen müssen. Neuwahlen könnten nämlich zum Ergebnis haben, daß nicht nur die Parteien der Mitte noch unbeweglicher zwischen die extremen Flügel eingeklemmt säßen, sondern daß überhaupt keine Grundlage für eine arbeitsfähige Regierung zustande käme. Dann müßte das Übergangskabinett weiter amtieren, und Frankreich wäre auf unbestimmte Zeit von jeglicher Waffenhilfe ausgeschlossen. So blieb Staatspräsident Auriol von vornherein nichts anderes übrig, als zu versuchen, diese, wie auch jede folgende Krise auf dem Weg von parlamentarischen Verhandlungen beizulegen, zumal er dunkel ahnen dürfte, was Bourdeau einmal aussprach: "Ein demokratisches Volk kann unter kritischen politischen Bedingungen eigentlich nur sagen, welche Regierung ihm gefällt, aber nicht, welche es nötig hat." C. J.