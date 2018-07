Der 28. Oktober, der in diesem Jahr im Zeichen des Weltspartages stehen wird, stellt die fünfundzwanzigste Wiederkehr jenes Tages dar, an dem der Weltspargedanke zum ersten Male verwirklicht wurde. Leider hat man in den rückliegenden Jahren überall in der Welt dem Spargedanken recht schlechte Dienste erwiesen.

Aufgabe dieses Tages wird es sein müssen, der Stimme der Sparer wieder die notwendige Geltung zu verschaffen. Mit voller Berechtigung erwarten vor allem die deutschen Sparer, daß das Unrecht der Kontenumwertung angemessen ausgeglichen und jede denkbare Förderung der Spartätigkeit erreicht wird. -zke.