London, im Oktober

Da sich die großen europäischen Tiergärten jetzt des Luftweges bedienen, um sich ihre Gäste auf dem schnellsten Wege aus dem Urwald zu verschreiben, hat die British Overseas Airways Company soeben für den Verkehr ihrer Angestellten mit den vierbeinigen Passagieren ein Büchlein mit Anweisungen herausgegeben. Es enthält detaillierte Anweisungen über klimatische Veränderungen, über Temperatur, Temperament und Diät, die von einer beachtenswerten zoologischen Erfahrung zeugen.

So hört man denn, daß Menschenaffen dreimal täglich ein Essen serviert bekommen, das aus Brot, Butter, Marmelade, Honig und frischen Gemüsen bestehen muß. Ich erhielt fast dasselbe Essen auf meinem letzten Flug, nur daß man mir dazu ein Viertel (!) einer Banane zumutete, eine Ration, die jeder klassenbewußte Affe entrüstet abgelehnt hätte. Wissen Sie, daß Hasse und Wiesel hartgesottene Eier im Flugzeug gewöhnlichem Fisch vorziehen? In England vermag ich dagegen nur ein weichgekochtes Ei pro Woche zu bekommen! Als erfahrener Flugzeugpassagier kann ich die Krokodile sehr gut verstehen, die für sechs Tage auf jedes Essen im Flugzeug verzichten, solange sie einmal täglich mit einem Gartenschlauch gewässert werden, wahrscheinlich, um ihre Tränen wegzuschwemmen, die ihnen bei Sicht des üblichen Flugessens kommen. Mit Neid habe ich gelesen, daß Pytonschlangen und Anakondas eine dicke Pilzfüllung für ihren Sitz benötigen, da sie sich leicht die Nasen einstoßen oder sich die Haut verletzen.

Interessant ist das Kapitel, das sich mit den Maßnahmen beschäftigt, die einzutreten haben, wenn sich die animalischen Fahrgäste satzungswidrig benehmen. Sie haben, so steht es in dem Büchlein, niemals die Absicht, sich bei einem Ausbruchsversuch auf die menschlichen Passagiere zu stürzen, sondern suchen nur Dunkelheit und Wärme! Wieviel tierische Erziehung aber noch notwendig ist, ersieht man aus den Fluggewohnheiten der Känguruhs, die aus Langerweile gern den anderen Passagieren in den Magen boxen, während es die Strauße darauf abgesehen haben, mit ihrem befiederten Hinterteil anderen Fluggästen eins auszuwischen. Das Büchlein zeigt dennoch deutlich, daß tierische Fluggäste dem Personal viel weniger Sorgen zu bereiten vermögen als die menschlichen Spezies. Gewiß, normale Passagiere pflegen nicht ihrem hübschen weiblichem Steward in den Magen zu boxen, selbst wenn sie manchmal Zärtlichkeitsgefühle für andere Teile der Anatomie haben sollten. Aber wenn man sie um drei Uhr früh auf den Flugplatz zitiert, um ihnen eine Stunde später mitzuteilen, daß das Flugzeug wegen Bodennebels oder einer unbedeutenden, technischen Panne bis zum Mittag warten müsse, dann sind die Reaktionen wohl doch noch stärker als jene, die das Büchlein den Tigern und Panthern zuschreibt! Sicher bedauern es die Angestellten der Fluglinie häufig, auf diese rasenden menschlichen Bestien nicht jene prophylaktische Behandlung anwenden zu können, die für einen störrischen Fuchs vorgeschrieben ist: ihn am Schwanz zu packen und ihn mit ausgestrecktem Arm hochzuziehen. Nach der Lektüre ist mir jedenfalls klargeworden, daß Tiere, selbst wenn sie wirklich in Watte gepackt, mit rohem Fleisch genährt oder feucht gehalten werden müssen, sich vernünftiger betragen als ihre zweibeinigen Verwandten und weniger Verdruß denjenigen bereiten, die sie durch die Welt fliegen. Alex Natan