Deutsche "Siedlung" bei Paris. In Fontainebleau bei Paris gibt es ein Großunternehmen, das Pläne für die rationelle Ausbeutung von Bergwerken ausarbeitet. Zwei Drittel der Angestellten sind Deutsche – ehemalige Kriegsgefangene oder aus Deutschland verpflichtete Ingenieure und Zeichner – von denen viele ihre Familien bei sich haben. Sie werden gut bezahlt, haben gute Wohnungen und einen Klub. Jetzt wurde auch eine evangelische Kirche in einem von der Firma erworbenen Gutshaus eingerichtet, in der jeden Sonntag hundert Angestellte des Betriebes dem in deutscher Sprache abgehaltenen Gottesdienst beiwohnen können.

Schutzmaßnahmen. Um das immer noch andauernde Verschleppen von Personen aus den Berliner Westsektoren zu unterbinden, wurde bei der Westberliner Polizei eine Sonderabteilung eingerichtet. Gleichzeitig hat der gewählte Magistrat einen größeren Einsatz von Streifenwagen gegen den Menschenraub vorgeschlagen. Auch sollen die Polizei-Straßenmelder in den Berliner Westsektoren wieder in Betrieb genommen werden.

Zum "Haus der Deutschen Kultur" wird bis zum Jahre 1952 im Auftrag des Ministeriums für Volksbildung der Ostregierung das Berliner – Zeughaus, Unter den Linden, ausgebaut werden. Es soll Ausstellungsräume, einen Konzertsaal, ein Kino und ein Theater enthalten. Außerdem sind Klubräume, eine Bücherei und ein Dachgarten mit einer Gaststätte vorgesehen.

700 falsche Prinzen, Grafen und Barone werden monatlich durch die deutsche Adelskartei auf Schloß Wrisbergholzen bei Hannover festgestellt. Die Kartei wird von Privatpersonen und Behörden benutzt, um Heiratsschwindler und Hochstapler mit angenommenen adligen Namen zu entlarven.