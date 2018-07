Das also war T. S. Eliot! Das also war der "Revolutionär", der "große Beweger unserer Zeit" ... Nein, mag ihn die Literaturgeschichte unserer Tage getrost so nennen – dieser Mann ist keiner von den "bedeutenden Dichtern", wie wir sie uns vielleicht vorstellen, kein "Literat" oder gar "Intellektueller" mit all der geistigen Arroganz, die solch ein Beruf gelegentlich mit sich bringt.