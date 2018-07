Zuerst war Nylon ein Gewebe, das sich die Hollywood-Göttinnen über ihre schlanken, "traumhaft-schönen" Beine zogen, um noch verführerischer zu sein, als sie es ohnedies à conto der Reklame und der Photographen sind. Nylon, das war das Zarteste vom Zarten, die Anmut ohne Laufmasche.

So verehrte auch ich jenes Gewebe, das Nylon heißt, als eines jener Requisiten, durch die die Welt schöner wird. Es ging eine Zauberwirkung davon aus. Es war da ein Superlativ von Faden in die Welt gekommen, an dem die Schönheit hing. Ich sah da eine Sanftheit, nur vergleichbar dem Staub auf den Flügeln bunter Schmetterlinge...

Meine Verehrung wurde gedämpft, als ich erfuhr, daß die Menschen auch Treibriemen aus Nylon herstellen wollen und können. Das war der erste Sprung, den die schöne Nylon-Legende bekam. Aber wie hätte man auch annehmen können, daß Menschen von heute eine Sache erfinden können, die nur der Schönheit und Anmut dient! Die andere Neuigkeit, daß nämlich auch Zahnbürsten aus Nylon hergestellt werden, versöhnte mich wieder etwas. Es ist schließlich begrüßenswert, so dachte ich, wenn Schönheit, Zärtlichkeit und Hygiene Hand in Hand gehen. Doch nunmehr habe ich den Nylon-Traum aus der guten Stube meiner Illusionen hinausgeworfen. Ich tat ihn beiseite wie eine Nippessache mit unreparierbarem Sprung. Ich bin vom Nylon-Traum enttäuscht wie kleine Jungen, denen das Märchen vom Klapperstorch abhanden kam.

Wer konnte denn ahnen, daß der Kriegsgott Mars sich des Nylon-Gespinstes bemächtigen würde, wo es doch ein Requisit der Venus war! Dabei hat Mars sich nicht etwa den Nylon-Strumpf an seinen Helm gebunden, wie es die Troubadours und Turnierkämpfer des Mittelalters zuweilen mit Kleidungsstücken ihrer Angebeteten taten. Das ließe sich verwinden! Auch daß ein "Kampfhemd" aus Nylonfasern gefertigt würde, das keine Kugel durchließe, könnte noch angehen. Nein, viel Schlimmeres ward aus dem Traumland Nylon gemeldet: Es ist geplant und möglich, aus Nylon Panzer herzustellen; richtige, geländegängige Panzer. mit Motoren und mit Kanonen drauf! Als ich dies vernahm, war es das Ende meines zarten Nylon-Traumes.

Wie lobe ich mir doch die Seidenwürmer! Doch halt, da fällt mir ein, daß die chinesischen Kaiser den Leuten, die sie los sein wollten, eine seidene Schnur zuschickten, damit sie sich selbst damit aufhängen könnten...

Nylon war ein so schönes, zärtliches Wort; es kam unter die Räder, nein, unter die Raupenschlepper. Und was die Poesie der Zartheit betrifft, so ist der Staub von den Schmetterlingsflügeln nun wieder ganz ohne Konkurrenz...

Karl N. Nicolaus