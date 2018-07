Zur Sinologentagung in Bad Pyrmont

Pyrmont, Anfang November

China ist uralt, imponierend groß und menschheitsgeschichtlich bedeutsam; die Sinologie jedoch ist als selbständige, akademisch anerkannte Wissenschaft noch ganz jung und muß oft genug im konturlosen Gehege der allgemeinen Orientalistik Zuflucht nehmen. Sie ist ein kleines, unterernährtes Pflänzchen im offiziellen Garten der Erkenntnis, und man wendet ihr keine Mittel zu. "Man kann sich Reitpferde halten oder Sinologie betreiben", heißt ein Sprichwort derer, die es angeht – und heute, nach dem zweiten Weltkrieg, kann man beides nicht mehr, sollte man meinen. Nur wenige Lehrstühle haben wir noch in Deutschland für die Sinologie zur Verfügung, bezahlte Dozentenstellen gibt es nicht: dennoch setzt sich auch bei uns "das alte Spiel der Drachen um die Perle der Vollkommenheit" in souveränen Geistern fort.

Der im Sommer dieses Jahres verstorbene China-Forscher Professor Ernst Boerschmann, eine von allen Sinologen der Welt herzlich verehrte und nunmehr schmerzlich entbehrte Persönlichkeit, liebte diese chinesische Formulierung vom Drachenspiel um die Vollkommenheitsperle ganz besonders. Der privaten Initiative und Generosität seiner in Bad Pyrmont wohnenden Witwe und seines Sohnes ist die erste Tagung eines engsten Kreises der führenden Sinologen Deutschlands unter dem Vorsitz von Professor Erich Haenisch (München) zu danken: eine Tagung, die sich durch Kultur, Stil und vornehmes Bemühen um gemeinsame Wahrheitsfindung so erstaunlich auszeichnete, daß man allenthalben wahrnahm, was es mit der Perle der Vollkommenheit auf sich hat.

Gerade in der Wissenschaft vom Osten – es sei nur an die Namen der verstorbenen Sinologen Richard Wilhelm und Erwin Rousselle erinnert oder an den ebenfalls verstorbenen Indologen Heinrich Zimmer – sind seit einigen Jahrzehnten die Katheder zu echten Kanzeln des Einweihungswissens geworden; hier hat ein ganz neuartiger Universitätsgelehrtentyp den einst alleingültigen abgelöst: zur Breite und Akribie des Wissens sind Höhen- und Tiefendimensionen hinzugesellt worden, die den Umgang mit "den Drachen" ermöglichen. Haenisch bediente sich in einer Diskussionsbemerkung über die Kunst des Übersetzern alter chinesischer Texte des eindrucksvollen Bildes vom Reiter über dem Bodensee. Liest man die üblichen Gelehrtenübersetzungen, so sind sie glatt wie die Eisfläche des Bodensees – und der Übersetzer ahnt nicht, über welche Tiefen er in ungehemmtem Trabe hinweggeritten ist. Er sollte es erfahren, es wäre gut, wenn er hinterdrein so etwas wie einen intellektuellen Schlaganfall bekäme. Wer diese Darlegung aus dem Munde eines hochverdienten und international anerkannten Ordinarius hört, der begreift beglückt, welche Stunde unserer Universitätswissenschaft schlägt: "Die Welt ist tief – und tiefer als der Tag gedacht ..."

Es mag für China und für die Beschäftigung mit seiner Geistigkeit charakteristisch sein, daß eine Zeit härtester Entbehrungen und Verluste – etwa 75 v. H. der sinologischen Bibliotheksbestände sind zerstört! – dem Geiste der Forschung nicht geschadet hat: auch unsere europäischen Drachen, die vielfach nicht die der Weisheit, sondern die der Unweisheit und ihrer Katastrophenfolgen sind, haben mit der Perle der Vollkommenheit gespielt – so unsanft wie möglich; jedoch sie büßte ihren Glanz nicht ein. Die Sinologie wird nunmehr wieder auch ins weithin Wahrnehmbare wachsen. Was sie zu gehen hat, bewiesen nicht nur die Tagungsvorträge – bei denen auffiel, daß die Mehrzahl der Forscher entweder überhaupt oder zumindest beim Sprechen eine ostasiatische physiognomische Prägung zeigt, daß hier also "mit Fleisch und Blut" gesucht und gefunden wird –, sondern auch die beiden öffentlichen Vorträge des Kölner Sinologen Dr. Werner Speiser über chinesische Kunst und über Gestalten des Meditationsbuddhismus. Die Meditation, im Sanskrit Dhyana, im Chinesischen Chan, im Japanischen Zen genannt, hat sich rund tausend Jahre nach dem Buddha Gautama von China her zu jenem Meditationsbuddhismus gewandelt, dessen besondere Originalität darin besteht, daß er sie zu einem abgekürzten Verfahren macht: zu einem Erkenntnis- und Erweckungsblitz, den nicht Worte herbeiholen können, sondern irrationale Bilder und Taten. Aus dem "donnernden Schweigen" bricht er hervor und wandelt den, in den er schlägt, zu einem Vollendeten. Das Nirwana liegt nicht mehr jenseits der Welt, sondern kann von denn, den es überfallartig heimsuchte, durch die "Allbuddhaheitlichkeit des Seins" getragen werden. Speisers Vortrag ließ im Lichtbild zahlreiche Gemälde der Kunst des Meditationsbuddhismus aufleuchten und in den Hörern ein Lichtbild jener sich am Alltag entzündenden und bewährenden uferlosen inneren Freiheit, die das Geschenk des alten Ostens an uns ist. Auch hier wieder der Mann der Hochschule, der nicht mehr lediglich von Hirn zu Hirn spricht, sondern als Verwandelter Verwandlung zu wecken weiß. Herbert Fritsche