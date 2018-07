"Die Abwege des Menschen"

Auch die Gerichtsmediziner haben nicht immer recht. Zum Beispiel hat Dr. Alfred Esser ganz gewiß nicht recht, wenn er in einer psychologischen Einleitung zu seinen "Berichten eines Gerichtsarztes" (Alfred Esser: "Abwege des Menschen", Staufen-Verlag, Köln und Krefeld) wie folgt definiert: "Unter Seele verstehen wir alles das, was ein Mensch empfindet, wahrnimmt, fühlt, sich vorstellt, will." Wäre das richtig, dann läge die Seele in den Objekten meines Empfindens, meiner Wahrnehmung, meiner Vorstellungen, meines Willens. Ich empfinde zum Beispiel Schmerz, ich nehme einen Tisch wahr, ich fühle Hunger, ich stelle mir die Auszahlung meines Totoscheines vor: es würden nach der Esserschen Definition der Schmerz, der Tisch, der Hunger, der Vorgang der Auszahlung, alles dies würde meine Seele sein. Das bedarf keiner Widerlegung. Eher schon könnte das Subjekt aller dieser Vorgänge die Seele sein; doch wäre auch dies nicht präzis, weil die Behauptung, daß intellektuelle Vorgänge seelische sind, nicht begründet werden kann. Doch sind mit der Seele die größten Philosophen nicht zurecht gekommen, und auch gewisse Formulierungen der Psychologen – zum Beispiel, die Seele sei die Summe der Bewußtseinsinhalte – sind bisher nicht sehr erfolgreich gewesen. Wir erwähnen dies nur, um zu begründen, daß wir den spekulativen Ausführungen des Verfassers weniger Wert beilegen als seinen Berichten aus der Praxis, die eine Anzahl sehr interessanter Fälle enthalten.

Die "gemütlosen Psychopathen"

Esser führt mehrere Beispiele von "gemütlosen Psychopathen" an, die als "abnorme Persönlichkeiten" definiert werden. Karl Schneider hat sie einmal Menschen genannt, "die sich durch gemütlose Stumpfheit vor allem, aber nicht ausschließlich, anderen Menschen gegenüber auszeichnen. Es sind Menschen ohne Mitleid, Scham, Ehrgefühl, Reue, Gewissen, in ihrem Wesen vielfach finster, kalt, mürrisch, in ihren asozialen Handlungen brutal". ("Die psychopathischen Persönlichkeiten", Wien 1945.) Esser schildert sie aus seiner kriminalistischen Erfahrung, aber es ist keine Frage, daß diese Typen in unserer Zeit eine weit furchtbarere Bedeutung haben als die von Angeklagten in einzelnen Mordprozessen. Vermutlich sind es diese Art von Psychopathen, die im wesentlichen die ausführenden Organe an Ort und Stelle jener ungeheuerlichen Massenmorde und Quälereien sind, die wie eine Pest seit zwei Jahrzehnten, unter dem Vorwande des höheren Staatsinteresses, die Welt vergiften. Diesen "Gemütlosen" genügt, wie Esser ausführt, der kleinste Anlaß, einen Menschen zu töten. Er erzählt von einem bestialischen Mord, den ein Neunzehn- und ein Dreizehnjähriger gemeinsam an einem siebzehnjährigen Jungen begingen, um ihm seinen Wochenlohn von 13 Mark und einigen Groschen abzunehmen. Der ältere hatte die Absicht, mit dem Geld ein Mädchen in die benachbarte Stadt einzuladen, sie mit Alkohol zu gewinnen und auf dem Heimweg zu verführen. Der Dreizehnjährige beteiligte sich an dem Mord, weil er zwei Mark dafür erhalten sollte. Dieser wurde zu der höchstzulässigen Jugendstrafe, der ältere zum Tode verurteilt und hingerichtet. In den Monaten bis zur Exekution zeigte er keinerlei Reue. "Ich habe in dieser Zeit", schreibt Esser, "nur ein einziges Mal einen Funken von Gemütsbewegung bei ihm gesehen. Und zwar war das in dem Augenblick, als er zur Hinrichtung die Treppe hinabgeführt wurde. Noch eine Minute Vorher hatte er, als er aus seiner Zelle geführt wurde, auf den Rest seiner Henkersmahlzeit geblickt, die er beim besten Willen nicht mehr hatte essen können, und gesagt: ‚Schade, daß ich das nicht mehr essen kann!’ Jetzt aber blieb er auf einmal auf der Treppe stehen, sah mich an und fragte: ‚Herr Doktor, wenn ich jetzt gleich da oben ankomme, da wird doch nicht der Petrus stehen mit Schuhwichse und mich von oben bis unten schwarz machen und dann sagen: Marsch, in die Hölle?’... Auf meine Antwort, ich sei zwar kein Geistlicher, aber man werde ihn dort oben zwar gewaltig hinter die Löffel schlagen, dann aber Gnade vor Recht gehen lassen, sagte er mit Aufatmen: ‚Gott sei Dank! Dann ist ja alles gut!‘ – und ließ sich ruhig und ohne mit der Wimper zu zucken hinrichten."

Ein Gift wird unmodern

In einem anderen Kapitel berichtet Esser von einem überaus interessanten Giftmordfall, der zu seiner Zeit mit Thallium verübt wurde, als die Gerichtsmedizin die Symptome von Thalliumvergiftungen noch nicht beherrschte. Ein alter Mann erschien beim Staatsanwalt und legte ihm einen Zeitungsausschnitt vor, in dem die Aufklärung eines mit Thallium verübten Mordes gemeldet wurde. Der Mann erklärte, daß seine Tochter vierzehn Monate zuvor unter ähnlichen Symptomen erkrankt und schließlich im Krankenhaus gestorben sei und daß überdies ein Bekannter seines Schwiegersohnes ebenfalls unter Krankheitserscheinungen dieser Art umgekommen und neben seiner Tochter beerdigt worden sei. Esser ließ zuerst die Krankheitsaufzeichnungen – die beiden waren in verschiedenen Krankenhäusern gestorben – herbeischaffen und stellte eine hohe Übereinstimmung der Symptome, vor allem starke Schmerzen in den Beinen und Haarausfall, fest. Die Polizei ermittelte indessen, daß zwischen den beiden Überlebenden der Ehepaare schon vor dem Tode der Ehepartner ein Verhältnis bestand. Diese Verdachtsgründe genügten, zur Exhumierung zu schreiten, obwohl damals die Gerichtschemiker noch keinerlei Erfahrungen besaßen, ob Thallium nach so langer Zeit noch nachweisbar sein würde. Der Staatsanwalt verhängte Haft, um Flucht und Verdunkelung zu verhindern; die Exhumierung ergab nach mehrtägiger chemischer Prüfung ein positives Ergebnis. Es wurde in jeder Leiche eine Thalliummenge nachgewiesen, die die tödliche Dosis bei weitem überstieg. Im Anblick dieser Beweise legte der Mann ein Geständnis ab. Er und seine Geliebte hatten ihren Ehepartnern bedeutende Mengen des geschmack- und geruchlosen Giftes in die Speisen gemischt, bis sie ins Krankenhaus gebracht werden mußten. Als sie sich dort zu erholen anfingen, so daß der Zweck verfehlt schien, brachten die Täter ihnen Pfannkuchen, die reichlich mit Thallium versetzt waren, so daß schließlich beide starben. Der Mann wurde hingerichtet, die Frau, die auf jede Frage immer nur antwortete: "Ich habe niemals Gift in der Hand gehabt", wurde, da die letzten Zweifel am Grade ihrer Mittäterschaft nicht beseitigt werden konnten, zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt. Einige Jahre später hatte die Gerichtsmedizin die Symptome der Thalliumvergiftung und die Methoden des Nachweises so gründlich aufgeklärt, daß dies langsam wirkende Gift für einen Mord unverwendbar geworden ist.

Plädoyer für Todesstrafe

Einige bemerkenswerte Ausführungen macht Esser über die sogenannten Erinnerungslücken, auf die sich mancher Übeltäter beruft, wenn er gefaßt wird. Während Polizei und Gerichte meist geneigt sind, solche Behauptungen ohne weiteres als Ausreden anzusehen, ist er der Meinung, daß jeder Fall dieser Art einer genauen Prüfung bedarf, weil die "Erinnerungslücke", wie er an Beispielen nachweist, durchaus nicht ausgeschlossen werden kann. Im übrigen ist Esser, wie die meisten Männer, die in ihrem Beruf immer wieder Verbrechen und nur Verbrechen sehen, stets für eine strenge Strafe. Seine Polemik zugunsten der Todesstrafe, die vom extremen Standpunkt der Abschreckung ausgeht, ohne zu berücksichtigen, daß die Statistik unter diesem Gesichtspunkt keine Argumente für die Beibehaltung der Todesstrafe liefert, wird auf geteilte Auffassungen stoßen. W. Fredericia