NL, Wien, Anfang November

Alle wirtschaftlichen Daten lassen erkennen, daß in diesem Jahr die österreichische Produktion gegenüber 1948 zwar wesentlich gestiegen ist, daß die Produktivität aber noch um mindestens 30 v. H. unter der Vorkriegsnorm liegt. Dabei ist die österreichische Industrie, speziell in arbeitsintensiven Artikeln, die früher die Hauptstütze ihres Exports waren, infolge ihrer Kostenbelastung am Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig. War noch im Vorjahr diese Unter Produktivität mit der Unterernährung der Arbeiterschaft zumindest zum Teil entschuldbar, so ist es heute klargeworden, daß sie in erster Linie die Folge der unrationellen Produktion infolge Mangels an modernen Maschinen und Anlagen ist. Denn schon vor 1938 hat es die allgemeine Wirtschaftskrise unmöglich gemacht, im großen Stil Modernisierungen des Maschinenparks durchzuführen; unter der deutschen Okkupation wurde Raubbau an industriellen Anlagen getrieben; nach 1945 wurden rund 46 000 Maschinen im Werte von etwa 1,2 Mrd. Schilling demontiert.So erklärt es sich, daß der Investitionsbedarf Österreichs enorm und seine normale Produktivität von dessen Erfüllung abhängig ist.

Die Textilindustrie meldet einen Maschinenbedarf von 90 Mill. S. an, die Papierindustrie errechnet einen Maschinenbedarf von 4 Mill.; im ganzen wurde das Netto-Investitionssoll der österreichischen Industrie für das laufende Jahr mit 2,5 Mrd. Schilling errechnet. Der ganze Investitionsbedarf wird auf 7 bis 8 Mrd. Schilling geschätzt. Das österreichische Wirtschaftsproblem spitzt sich immer mehr auf die Frage zu, ob es der Exportindustrie gelingen wird, durch Rationalisierung ihre Preise zu senken, oder ob sie gezwungen sein wird, viele Märkte aufzugeben. Da das Land bis zum Ende der ERP-Periode, also bis zum Wirtschaftsjahr 1952/53, seinen Export um rund 50 v. H. erhöhen muß, um seine Importe bezahlen zu können, gewinnt diese Frage an Dringlichkeit. Daß sie nur nach Durchführung der notwendigen Investitionen – und also Senkung der Kosten auf Weltmarktniveau – gelöst werden kann, ist die Überzeugung aller österreichischen Wirtschafter. Eine Industrie, deren Maschinenpark um vielfach fünfzehn Jahre überaltert ist, muß ihre internationale Konkurrenzfähigkeit verlieren,

Da der Staat keine Reserven hat und der Kreditapparat erschöpft ist, bleibt nur der Weg der Selbstfinanzierung übrig, auf dem die österreichische Industrie in diesem Jahr rund 2 Mrd. Schilling zur Investition aufbringen möchte. Daß diese Investitionssumme nicht erreicht werden kann, solange die Steuern bis zu 80 v. H. der Bruttogewinne abschöpfen, hat zu einer bis heute nicht entschiedenen Kontroverse zwischen Wirtschaft und Staatsapparat geführt. Behauptet nämlich die Regierung, zur Sicherung ihres Budgets auf dem gegenwärtigen Steuersatz beharren zu müssen, der eine Produktivitätserhöhung mangels Investitionsmöglichkeiten ausschließt, so erklärt die Wirtschaft, daß ihre ganze künftige Existenz und mit ihr die des Staates davon anhängig bleibt, ob der Fiskus Kapital neubildung, Investition und erhöhte Produktivität ermöglicht. "Die Industrie", das Organ des österreichischen Industriellenverbandes, schreibt! "Die für die Budgeterstellung maßgebenden Faktoren konnten sich seit Jahren nicht entschließen, unserer Wirtschaft auch nur ein Jahr Atempause zu ihrer Entwicklung zu gewähren. Jeder Ansatz zu einer Vergrößerung des Produktionsumfanges und des Wirtschaftsvolumens wurde vielmehr von diesen ‚Finanzfachleuten‘ doppelt und dreifach voreskomptiert und mit einer vermehrten Steigerung des Budgetvolumens beantwortet. Einer Vergrößerung der Produktion im Jahre 1949 um etwa 85 v. H. gegenüber 1947 steht eine Steigerung der öffentlichen Abgaben im gleichen Zeitraum von mindestens 200 v. H. gegenüber."

Neben dem Staat, der jede vergrößerte Wirtschaftsleistung fiskalisch vorbelastet, steht die Konsumentenschaft, die, ermutigt durch die marxistischen Parteien, mit erhöhten Einkommensansprüchen gegenüber der Wirtschaft auftritt, obschon deren maßgebende Kreise nicht müde werden, von einer Überspannung der Lohnansprüche zu warnen, und immer wieder erklären, ebensowenig wie ein Privater könne auch ein Volk mehr ausgeben, als es verdiene. "Die Industrie" beziffert die erforderliche Investitionsquote am 20 v. H. des mit 37 Mrd. Schilling geschätzten Volkseinkommens für 1949.