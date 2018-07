Kartelle und Kartellgesetzgebung sind ein heißes Eisen geworden. Wir erinnern uns der ersten Jahre nach dem Einmarsch der Alliierten. Geradezu bilderstürmend rasten insbesondere die Amerikaner kreuz und quer durch den Kartellwirrwarr der deutschen Wirtschaft. Alles, was nur irgendwie nach Kartell roch, lösten sie auf, verhafteten Beteiligte und gestalteten all dies unter dem Motto der Befreiung der deutschen Wirtschaft von monopolistischen Tendenzen neu. Dabei wurden sie von einigen Gruppierungen, meist politischer Art, in Deutschland bereitwilligst unterstützt, und zwar oft in einer Art und Weise, die eher nach übler Denunziation gegen den Konkurrenten als nach wirklich berechtigter Auflockerung einer industriellen und händlerischen Bürokratie aussah.

Man ist teils mit Recht, zum größten Teil aber unberechtigterweise in der öffentlichen Meinung geneigt, Kartelle gleichzusetzen mit Marktbeherrschung, Marktzusammenballung, Monopolismus und ähnlichen Schlagworten mehr. Man findet weniger die ruhige Einsicht, daß manche Kartellbindungen innerhalb der Wirtschaft unter anderem erst die Grundlage einer stabilen und langfristigen betrieblichen Sozialpolitik bildeten, das Preisniveau stabilisierten, Arbeitszeit und Stundenverdienste sicherten und dem Gesamtgefüge ein durchaus positiv wirkendes Rückgrat einbauten.

In vielen Zweigen der Wirtschaft hat man die Grenze einer Überproduktion erreicht, steht einem an die Verlustgrenze gleitenden Preisdruck auf die eigenen Fabrikate gegenüber und wird in der Elastizität des Kostenausgleichs durch unbewegliche Festpreise aus dem öffentlichen Sektor stärkstens beschnitten.

Es machen sich daher verständlicherweise wieder interne Bestrebungen, zu kartellähnlichen Abreden zu kommen, bemerkbar, wodurch das Wettbewerbssystem unkontrollierbar verkrampft wird. Uns erscheint es daher wichtig, daß in Kürze ein deutsches Kartellgesetz zur Veröffentlichung kommt, einmal, um der jetzt schwer zu übersehenden Entwicklung eine klare Norm zu geben, zum andern, um einem alliierten Gesetz voranzugehen. Wenn jetzt in dieses Stadium der Abgrenzung des Wettbewerbs innerhalb der deutschen Wirtschaft ein alliiertes Gesetz eingreifen würde, könnte eine Lage entstehen, die der Entwicklung der deutschen Wirtschaft sowohl auf der Seite der Produktion und des Handels als auch auf der Seite des Lohnes und der Soziallasten nicht dienlich wäre.

Es ist nicht unbekannt, daß vor allem von amerikanischer Seite mit großem Mißtrauen die deutsche Kartellgesetzgebung beobachtet wird. Der kürzlich in Köln ins Leben gerufene Zusammenschluß der deutschen Industrie zu einer Art Gesamtverband beschäftigt sich sehr eingehend gerade mit dieser Materie. Schon vorbereitende Arbeiten einzelner Spitzenverbände der deutschen Industrie haben zahlreiche Schwierigkeiten bei der Formulierung eines neuen deutschen Kartellgesetzes auftreten lassen. Aber es scheint, daß eher ein Ausgleich zwischen der Gewerkschaftsauffassung (die keineswegs ablehnend einer gewissen Kartellierung gegenübersteht) möglich ist, als mit der amerikanischen Meinung und ihrem (im eigenen Land wohl begründeten) Vorurteil.

Unseres Erachtens legt man in den zuständigen Kreisen Amerikas größten Wert auf die Sicherung, daß künftige Kartelle in der deutschen Wirtschaft nicht zu einer besonderen Macht anwachsen und über eigene Vermögen verfügen, die sie schwerpunktartig für ihre jeweiligen Interessen teils im Inland, teils als "diskriminierende Handelspraxis" einsetzen können. Eine deutsche Kartellgesetzgebung aber könnte diese amerikanischen Bedenken zerstreuen, wenn sie den Kartellen die Anhäufung von Geldmitteln untersagt, dieses Verbot evtl. durch ein "Bundesaufsichtsamt für Kartelle" überwachen läßt und dafür sorgt, daß einlaufende Mittel, soweit sie nicht durch die Geschäftstätigkeit des Kartells verbraucht werden, durch gesetzliche Regelung im Wege der Rückvergütung an die Kartellfirmen zurückfließen. –lt