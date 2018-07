Die Eisenbahnverwaltung der Sowjetzone sucht aus der Belebung des Verkehrs mit den Westzonen möglichst viel Westmark herauszuziehen. Offensichtlich ist sie auch ihr lieber als die Ostmark. Daher gibt sie im Personenverkehr Fahrkarten an die Bewohner der Westsektoren nur gegen Westmark ab. Eine scharfe Kontrolle der Ausweispapiere verhütet, daß etwa an den Bahnhöfen des Ostsektors oder der Ostzone Fahrkarten durch Bewohner der Westsektoren Berlins gelöst werden. Einwohner des Ostsektors Berlins und der Ostzone können Fahrkarten gegen Ostmark lösen, aber diese Fahrkarten werden mit der Nummer des Personalausweises versehen.

Im Güterverkehr wird ebenfalls peinlichst darauf gesehen, daß sämtliche Frachten im Verkehr mit den Westsektoren Berlins in Westmark bezahlt werden. Alle auf einem Bahnhof des Ostsektors oder der Ostzone eintreffenden Güter werden daraufhin überprüft, ob sie auch tatsächlich in der Ostzone bleiben. Sonst muß die Gesamtfracht in Westmark bezahlt werden. Im Güterverkehr werden die Frachtanteile von der Grenze bis zum Abgangs- bzw. Zielbahnhof zwischen den Eisenbahnverwaltungen geteilt. Der Verfrachter zahlt allerdings die Gesamtfracht in einer Summe. Pl.