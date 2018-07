Romulus der Große" heißt "eine ungeschichtliche historische Komödie", die das Stadttheater Göttingen dem deutschen Publikum präsentierte. Autor ist der Schweizer Friedrich Dürrenmatt, von dessen Wiedertäuferstück "Es steht geschrieben" man schon Rühmendes hörte. Sein Romulus ist nun nicht etwa der Gründer Roms, der, mit Wolfsmilch aufgezogen, zu einem Helden heranwuchs. Ganz im Gegenteil: er ist der letzte römische Kaiser, dessen Größe nicht im Heldischen, sondern in der Einsicht bestand, daß das Imperium sich überlebt habe und es daher den Germanen zu einer vernünftigen Synthese auszuliefern sei.

Die entwaffnende Vernunft des Kaisers feiert im ersten (besten) Akt Triumphe. Im zweiten Akt bricht mit dem von den barbarischen Germanen verstümmelten Aemilian ernste Problematik in den gepflegten Hühnerstall des Kaisers ein und bringt alles durcheinander, auch die gute Komödienlaune ein wenig. Im dritten Akt zeigt der Kaiser noch einmal überlegene Größe, wenn er seinen Mördern, die aus den Wandschränken fallen und unter den Betten hervorkriechen, ohne Furcht gelassen mit dem Argument der Wahrheit gegenübertritt, daß Rom halt besiegt ist. Sie, die Patrioten, wollen von Sizilien aus bis zum letzten Blutstropfen kämpfen (man kennt das). Der Kaiser aber legt sich schlafen, um sich wecken zu lassen, wenn die Germanen da sind. Hier wird noch einmal das Heimkehrerproblem aufgegriffen. Des Kaisers Tochter, Prinzessin Rea, ist nämlich die Verlobte des verkrüppelten Heimkehrers Aemilian. Sie liebt ihn immer noch, hat sich aber von den Patrioten, auch von ihrem fanatischen Geliebten selbst, bereden lassen, zur Rettung des Vaterlandes einen reichen Hosenfabrikanten, Cäsar Rupf, zu heiraten. Alle sind nämlich der Meinung, die Rettung des Vaterlandes sei lediglich eine Geldfrage. Allein der Vater, der Kaiser widersetzt sich dieser politischen Liaison, indem er sagt: "Wir hätten nur zwischen einem katastrophalen Kapitalismus und einer kapitalen Katastrophe zu wählen. Du kannst diesen Cäsar Rupf nicht heiraten, mein Kind, denn du liebst Aemilian. Man soll das Vaterland weniger lieben als den Menschen." Das ist die Lehre des Kaisers.

Leider wird diese menschliche Souveränität im Stück nicht durchgehalten. Die Germanen kommen, aber sie werden von dem Schweizer Autor in an sich vielleicht begreifbarer Germanophobie so eindeutig als barbarische preußische Trottel gezeichnet, daß der gute Gedanke des Kaisers an eine (übrigens historische) lebendige Synthese des Römertums mit dem Germanentum zu einer Farce wird, über deren dramaturgische Billigkeit auch das Germanengeschrei "Es lebe Romulus der Große!" nicht hinwegtäuschen kann. Schade!

Die Göttinger Aufführung lebte in der Hauptsache von der überlegenen Gelassenheit des Schauspielers Günter Kind, der den Kaiser souverän verkörperte. Die Premiere war ein großer Erfolg. Heinz Weniger