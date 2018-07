Die europäische Tradition zu erhalten und fortzubilden sei die Aufgabe der Gegenwart, erklärte der Präsident der Joachim-Jungius-Gesellschaft (Hamburg), Professor Dr. Wolff, zu Beginn der dritten wissenschaftlichen Tagung der Gesellschaft. So wurden die Vorträge dieser zwei Tage ein Bemühen um verlorengegangene Tradition, geglückte Versuche, die Verbindung mit der Vergangenheit wiederherzustellen in einer Zeit, der die Kierkegaardsche Kategorie des Dämonischen – "das Plötzliche" – wie kaum einer vorangegangenen angehört. Unter den vortragenden Dozenten war ein Mann vom Range des englischen Geschichtsphilosophen Toynbee, der sich mit dem Thema "Gleichförmigkeit und Einzigartigkeit in der Geschichte" beschäftigte. Toynbee legte dar, daß die Frage nach geschichtlicher Wiederholung und geschichtlicher Einmaligkeit für den Philosophen die Frage nach Gesetz und Freiheit im menschlichen Leben ist; diese Frage sei auch heute noch ungeklärt. – Nun sind allerdings die Fragen nach genauer Kenntnis des Verhältnisses von Freiheit und Gesetz für den Menschen so alt wie die menschliche Geschichte – ohne daß bisher eine endgültige Antwort gegeben wurde. Auch Toynbee mußte sie seinen Zuhörern vorenthalten, die von dem Verfasser der "Studie zur Weltgeschichte" anderes erwartet hatten als die Darlegung alter Probleme, auf die er keine wesentlich neuen Antworten wußte.

In einen Zentralpunkt humanistischen Denkens führte der Vortrag von Ernesto Grassi (München) über den "Ursprung der Geisteswissenschaften und des Rechts". Der italienische Philosoph legte mit philologischer Genauigkeit den Charakter der Einzelwissenschaften als "artes" = "Künste" dar; im Griechischen entsprachen diesem Begriff die "technai", von denen Platon in seiner Wissenschaftslehre sieben angibt, die als Vorbereitung des Menschen für die philosophische Umdrehung in der "Dialektik" dienen. Das Wesen der "technai" ist es, mit bestimmten Voraussetzungen ein Gebiet anzugehen; die Wahrheiten der einzelnen Künste sind nur Wahrheiten unter diesen Voraussetzungen. Insofern wird die "technai" der Gegensatz zur "epistemae" – der voraussetzungslosen Wahrheit, wie sie die Philosophie gibt. Diese im platonischen Denken gelegene Unterscheidung wird von einem Schüler Petrarcas um 1520 in seiner "disputatio über den Vorrang von Medizin und Jurisprudenz wieder aufgenommen: Der Humanist bezeichnet in seinem Streitgespräch die Medizin als Kunst – als Wissenschaft mit ungeprüften Voraussetzungen, die Jurisprudenz dagegen als voraussetzungslose Wissenschaft, die den ganzen Menschen behandelt. Recht habe es auch schon gegeben, bevor es Einzelwissenschaften gab. Von hier aus ist auch das Wort Leonardo da Vincis über die Entwicklung des Menschengeschlechts zu verstehen: "Zuerst kamen die Äcker und dann die Hütten und erst ganz zuletzt die Akademien." – Es ist nicht erstaunlich, daß Grassi, der als Vertreter der Existentialphilosophie gilt (aber wie fragwürdig sind solche Klassifizierungen!), die Krisis der Einzelwissenschaften auf diese ungeprüften Voraussetzungen, die ihr Wesen seit Platon und im neuzeitlichen Humanismus ausmachen, zurückführt. So muß er eine Begründung menschlichen Wissens, die über den Charakter der "artes" hinausgeht, fordern.

Die übrigen Vorträge – es sprachen der katholische Theologe J. Lortz, Münster ("Dogma, Wahrheit und Geschichte"), F. Klingner, München ("Petrarcas Humanismus und Cicero"), H. Heimpel, Göttingen ("Das Problem des demschen Spätmittelalters") und B. Schweitzer, Tübingen ("Geschichtlichkeit in der antik-abendländischen Kunst") – standen dem Vortrag Grassis in der Eindringlichkeit ihrer Bemühungen nicht nach. P. Hühnerfeld