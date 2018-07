Ein Londoner Freund, der in diesem Sommer wieder einmal, zu seinem nun schon dritten Besuch in der Nachkriegszeit, zu uns herübergekommen war, fand die westdeutschen Großstädte doch sehr verändert. Verglichen mit seiner neuen Heimat, so meinte er, verglichen auch mit dem, wie es früher hier war, gehe es bei uns reichlich laut und bunt zu. Das gelte für den nicht übermäßig dichten, aber rücksichtslos und mit großem Lärm betriebenen Autoverkehr, für die Reklame, für die Aufmachung mancher Läden und Gaststätten mit "viel zu viel Schnapsflaschen mit viel zu bunten Etiketts", für den protzigen Aufwand, den manche Leute, Einheimische und Fremde, öffentlich mit Essen, Trinken und Rauchen treiben – aber auch für die hastige Art, mit der überall aufgebaut, renoviert, umgebaut werde. Das ganze Getriebe, ein wenig zu schrill im Ton, zu grell in der Farbe, zu knallig in der Aufmachung und au fand nicht ganz so solide fundiert, wie man’s sich wünschte, erinnere an das fieberhaft-rauschartig gesteigerte Leben in einer Goldgräberstadt, an die verzauberte Atmosphäre von Klondyke etwa ...

Zunächst backen wir wohl etwas verdutzt in den Spiegel, der uns damit vorgehalten wird. Aber unser Londoner Freund hat wirklich gar nicht sounrecht mit seinem Urteil! Das zum mindesten müssen wir ihm wohl zugehen, daß der Glaube, man könne auf eine "intelligente", mühelose Art zu Geld kommen, also Geld "zaubern", hierzulande kaum je so verbreitet war, wie heute. Das fängt denn also, wenn man sich nur an die streng legalen Erscheinungsformen dieses Spieltriebs hält, für den "kleinen Mann" beim Fußballtoto und beim Preisskat an, und es hört, in einem nur leicht andersgearteten Milieu, im Spielsaal und beim Spekulationsgeschäft auf. Dabei wird, in den Spielsälen freilich mehr Geld umgesetzt als an der Börse, obwohl wir, ja nun (endlich!) eine ganz nette kleine Hausse auf dem Aktienmarkt haben. Im Quartalsbericht: desHamburger Wirtschaftssenators hat denn auch schon gestanden, daß auf dem Luxuswaren- und Aktienmarkt "das Hervortreten von bisher nahenden, z. T. schwarzen Geldern" schon erkennbar sei. Und da nun obendrein durch die Soforthilfe zunehmend eine "Kaufkraftverlagerung auf den Konsum" eintrete, wird "die Gefahr von Preissteigerungen" an die hierfür bestens geeignete Wand gemalt. Gottlob heißt es aber dann gleich im nächsten Satz: "Die Abwertung (also die Entscheidung vom 19./29. September) scheint sich aufdas Preisniveau von Verbrauchswaren bisher noch nicht erkennbar auswirkt zu haben."

Es ist gut, daß wir solch aufmerksame und mißtrauische Beobachter der Währungsstabilität im Hamburger Rathause haben, die bereit sind, beim Geringsten Anzeichen für das Heraufgehen des allgemeinen Preisstandes – und sei es selbst durch die Umwandlung von "Geschäftsgeld" in "Konsumgeld" bedingt, hervorgerufen durch die Soforthilfe – auf die Alarmsirene zu treten.Noch besser ist es freilich, daß die Leute, die für den "inneren Kurs" der DM verantwortlich sind, während der vergangenen Monate immer auf ihren Posten waren. Die Tatsache, daß – anders, als in manchen Nachbarländern! – die Abwertungswelle ohne jeden Schaden über uns hinweggegangen ist, darf jedoch nicht als Selbstverständlichkeit gewertet werden, sondern als ein unerhört starkes Positivum Das bedeutet auch eine nachträgliche Rechtfertigung der behutsam-besonnenen Arbeit an den Deichen, Schöpfwerken und Sielbauten, mit denen die Kreditsumme reguliert und die Gefahren der Inflations-Springflutenwie auch der stauenden Nässe (alias Überliquidität) abgewehrt werden konnten.

Wir sind, um das noch nachzutragen, durchaus nicht beunruhigt wegen der Aktienhausse, die sich mit einer Reihe Gründe motivieren läßt; der beste Grund ist die ausländische Nachfrage nach deutschen Werten. Wir möchten nur das Eine gerne wissen: warum heute ungestraft von dieser Hausse sprechen kann, was ja denn auch viel, oft und gern in der Wirtschaftspresse geschieht, während man es uns vor einem Jahr bitter verübelt hat, als wir es sagten, die Kursbewegung, die sich damals ja auch recht nett machte, als "Hausse" zu bezeichnen. Freilich haben wir von einer "falschen Hausse" gesprochen – sehr zu recht, wie sich daher erwiesen hat – und Maßnahmen zur Kreditrestriktition als unvermeidlich angekündigt. Mag sein, daß man uns das verübelt hat.

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, wäre also klarzustellen, daß wir die derzeitige Kursbewegung am Aktienmarkt für vertretbar halten – noch für vertretbar, um es präziser zu sagen. Alles kann sich aber verflucht schnell ändern. Die Propagandisten einer massiven Aufwertung von "Geschäftsgeld" und einer Wirtschaftsbelebung durch Ausgabe von reichlich viel "Konsumgeld" sind heute noch in den verschiedensten Lagern verstreut; teils sitzen sie in den Finanzministerien teils bei den Gewerkschaften, teils in der Presse, wie etwa in Hans Zehrers "Sonntagsblatt" und ähnlichen Organen. Wehe aber, wenn sie sich in einer Einheitsfront zusammenfinden – Dr. Weisser in Düsseldorf wäre genau der richtige "Kopf" des Unternehmens! – und die Kreditspitze in die Hand nehmen, um ihrerseits Geld zu zaubern...

In Homburg, bei der alten Verwaltung für Finanzen (oder schon beim neuen Bundesfinanzministerium?), gibt es ein paar Leute, die in Sachen Aufwertung dilettieren; das ist nun doch nicht ganz die Privatsache unseres alten Kollegen Dr. Strathus dort – und infolgedessen harmlos –, sondern bedeutet ein öffentliches Ärgernis insofern, als "Die Welt" gelegentlich über unabgeschlossene Entwicklungsarbeiten. aus dem Labor dieser Alchimisten berichtet, und derart Verwirrung in die Öffentlichkeit bringt. Das geschieht durch die Anwendung eines sonst in der geldpolitischen Diskussion ungebräuchlichen Vokabulars, wenn von "fehlendem Geschäftsbankengeld" gesprochen wird, und von einem "monetären Spielraum" für ein Geldvolumen von nun noch (!) 25 Milliarden... Das ist ganz einfach Phantasterei, hat also mit Kreditpolitik nichts mehr zu tun, und deshalb muß man wirklich einmal massiv werden und Herrn Hartmann den Rat geben, dem Kollegen Strathus keinen "Spielraum" dort in Homburg mehr einzuräumen.

Nach den Proben seines wirtschaftskundlichen Sachverstandes, die Kollege Strathus im Laufe der letzten Jahre in Homburg geliefert hat, wäre ja doch wohl zu fragen, ob er sich etwa damit zum Berater des Staatssekretärs qualifiziert hat. Da ist nämlich einmal das unvergeßliche Wort, vor der Geldreform gesprochen, von dem "wohltätigen Schleier der Reichsmark, der heute vielfach noch die ganze Misere verbirgt." Und da ist zweitens, ebenfalls vor dem 20. Juni herausgekommen, jenes in seinen Voraussetzungen blamabel unzulängliche, in seinen Schlußfolgerungen denn. ja auch groteskfehlgreifende "Homburger Gutachten" über die nach jeder Geldreform unausweichlich kommende Erwerbslosigkeit von fünf oder mehr Millionen Menschen...

Nun sind ja in den wichtigsten Gewerbezweigen heute immerhin 500 000 Menschen mehr produktiv beschäftigt, als Mitte 1948, und selbst per Saldo liegt die Beschäftigtenzahl trotz einiger Hunderttausend aus minder produktiver Tätigkeit "freigesetzter"Arbeitskräfte um rund 50 000 Köpfe über dem damaligem Stand, der ja doch aufgebläht war durch die Mitzählung von Scheinarbeitsverträgen. Das also sind die Fakten. In jedem anderen Land wäre ein Mann, der mit seinen Prognosen so böse durch den tatsächlichen Ablauf der Entwicklung desavouiert worden ist, auf die Mildtätigkeit seiner Mitbürger angewiesen: kein Betrieb würde ihn mehr anstellen wollen. Bei uns hat er sich so zum fachkundigen Berater im Finanzministerium hinaufgearbeitet, und nun darf er da in Homburg mit an dem "wohltätigen Zauberschleier" weben, den er eines guten Tages über unsereganze Misere hier breiten möchte! E. T.