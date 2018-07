Von André Gide

André Gide ist dem Dichter Verlaine dreimal begegnet. Das erstemal, im Januar 1890, besuchte er ihn mit seinem Freunde Pierre Louys zusammen in Broussais. Über diese Pilgerfahrt hat Louys in der Zeitschrift "Vers et Prose" einen getreuen Bericht veröffentlicht. Die zweite Begegnung fand einige Zeit später in Paris, im Café Voltaire am Odéon-Platz statt.

Es war zu bereits später Stunde, und Verlainewar betrunken. Dies konnte er übrigens zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht sein. Wir befanden uns bereits im Café, als er plötzlich eintrat, ihm zur Seite Casals, sein getreuer Gefährte. Eingehüllt in einen sehr weiten Überrock, wirkte er wie ein Riese. Wir alle standen. Er trat dicht an Regnier heran, packte ihn an der Weste oder an der Krawatte und sagte, ihn scharf anblickend: "Dich, mein Kleiner, dich erkenne ich wieder. Du heißt Henri de Régnier." Es bedeutete gewiß eine seltene Ehre, von Verlaine wiedererkannt zu werden. Regnier aber, durchaus Weltmann und mit überaus vollkommenen Manieren, schien etwas betreten durch diese der Trunkenheit entsprungene Vertraulichkeit und das unvermittelte Du; er war ungehalten und wich ein wenig zurück, ohne indessen sein Lächeln aufzugeben; immerhin war er geschmeichelt, doch bestrebt, etwas Distanz zu wahren ... Und dann verspürte Verlaine wohl die schreckliche Wirkung des Alkohols. Er sprach an jenem Abend kein weiteres Wort mehr zu uns. Sich von Regnier, sich von dieser Welt abkehrend, ließ er sich, mit verschwommenem Blick, in einer Ecke niedersinken.

Meine dritte Begegnung ...

Doch bevor ich sie erzähle, möchte ich einem Mißverständnis vorbeugen. Ich empfinde für Verlaine die lebhafteste Bewunderung. Ich halte ihn für einen unserer, größten Dichter, die Musik seiner Verse für eine der vollkommensten und eine der lautersten, die man Frankreich jemals hat vernehmen lassen. Ich bewundere Verlaine, nicht wegen seiner Unmäßigkeit, seines Wandels und seines ungeregelten Lebens; ebensowenig aber auch trotz ihnen ... Ich kann und will das eine nicht vom andern trennen, noch versuchen, das eine durch das andere zu entschuldigen. In den Tiefen der schlimmsten Erniedrigung hat seine Sprache ihren lieblichsten Ausdruck gefunden, und zweifellos war diese Erniedrigung nötig, um von ihm, "gleichlaufend", diesen Ausdruck zu erlangen. Ich meine also, daß ich ihn durch meine Erzählung nicht herabsetze; eher im Gegenteil.

Einige Jahre später erging ich mich eines Morgens in der Nähe der Kirche Saint-Etienne-du Mont. Ich hatte meine ersten Studien am Gymnasium Henri IV. vollendet, und die Erinnerung an den Gockenturm dieser kleinen Kirche, die ich, wenn ich mich zum Gymnasium begab oder es verließ, am Tage viermal schauen durfte, lindert das schlechte Andenken, das ich trotz zwei sehr bemerkenswerten Mitschülern an diese Oberprima bewahre. Ich ging also an jenem Tage wieder einmal um das Pantheon herum. Es war kurz nach Unterrichtsschluß in dem kleinen Gymnasium. Noch standen Kinder draußen herum, und meine Aufmerksamkeit wurde durch eine ziemlich große Gruppe von ihnen geweckt; etwa ein Dutzend befand sich da, sehr lebhaft, bildete einen Kreis und belustigte sich mit viel Geschrei. Man stelle sich vor: sie hänselten einen Betrunkenen. Und was für einen Betrunkenen! Wem ist es schon begegnet, daß er am hellen Tage einen Nachtvogel gesehen hat, umringt und verhöhnt von dem ganzen Vogelgelichter der Umgegend? Als mir viel später beschieden war, in meinem kleinen Garten von Guverville einmal einem solchen erstaunlichen Schauspiel beizuwohnen, fiel mir sogleich wieder diese Meute von Bengeln ein, die mit Verlaine ihren Schabernack trieben; denn der Betrunkene war er. Sein Zylinderhut war zur Erde gerollt, oder genauer: in die Gosse entlang dem Bürgersteig, und darüber freuten sich die Lausbuben am meisten; denn die Angströhre, die am Vormittag nur bei bestimmten feierlichen Anlässen getragen wird, schien ja doch das Symbol der Würde zu sein. Und Verlaine richtete sich auf, richtete sich vielmehr wieder auf, struppig, verstört, die Kleider in Unordnung und bedeckt mit Straßenschmutz (er schien selbst hingefallen zu sein), und mit einer Hand hielt er seine Hose fest, die er ohne Gürtel und ohne Hosenträger trug ... Er wirkte wie ein Eber oder ein mächtiger Hirsch, der von einer Horde Köter umstellt und gequält wird. Und zuweilen, als wollte er mit einem groben Ausfall auf die Hänseleien antworten, beugte er sich mit wütendem Blick zu den Kindern und schrie: "Merde!"

Seitdem ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Paul Verlaine ist seit langem zu Ruhm gelangt. Ich denke, daß diese Kinder, die damals kaum mehr als zehn Jahre alt waren (es waren ihrer etwa zwanzig) ... ich denke, daß vielleicht einer von ihnen diese Zeilen lesen und, sich erinnernd, denken wird: "Wenn ich gewußt hätte ...!"

Berechtigte Übertragung von Wilhelm Maria Lüsberg