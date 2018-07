In gewisser Mr. Brown, offenbar linker Flügelmann im Stabe McCloys, hat neulich in München, als er da seinen Blumenstrauß zur Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Überreichte, eine beachtliche Ansprache gehalten. Wenn er von der „Volksstimme“ recht verstanden worden ist, geht es ihm darum, „die Arbeiter vor Ausbeutung durch Unternehmer, Politiker und Konfessionen zu schützen“ und sie Zu unterstützen in ihrem „Kampfe“ um mehr soziale Gerechtigkeit und ein höheres Reallohneinkommen. Die Preise lägen zu hoch und stunden in keiner rechten Beziehung zu den Produktionskosten: Das sei die Wurzel der Arbeitslosigkeit, meint Mr. Brown.

Erstaunliche Einsichten! Vielleicht interessiert sich Brown, von dem wir leider nicht wissen, wie lange er schon die Wirtschaftsverhältnisse in unserem Lande studiert einmal für eine Analyse der Produktionskosten unter dem Gesichtspunkt, wie sich Besatzungskosten, Demontagefolgen und Soziallasten hierbei auswirken. Daß bei uns heute jeder Vierte aus öffentlichen Mitteln unterhalten wird, mag unvermeidlich sein. Aber es ist durchaus nicht gleichgültig, nach welchem Schlüssel jeweils diese Unterhaltslast auf die drei anderen verurteilt wird, die für den vierten aufzukommen haben. Wenn die Spanne zwischen der Summe, die vom Betrieb an Lohn, Lohnsteuer und Soziallasten zu zahlen und abzuführen ist, und dem, was der Arbeiter aus der Lohntüte nehmen kann, zu groß wird, dann wirkt sich eine solche „Schattenquote des Lohnanteils“ eben darin aus, daß die Erzeugung – kostenmäßig – zu teuer wird. Das geht auf Kosten des Reallohns, aber auch auf Kosten der Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Sozial- und Steuerlast wirkt wie eine Lohnsummensteuer: beschäftigungsmindernd, also unwirtschaftlich, auch unsozial. Manche Arbeit bleibt ungetan, mancher Arbeitsplatz leer.

Und was die Preise bei uns anbelangt, die, wie Mr. Brown meint, in keinem rechten Verhältnis zu den Produktionskosten stünden, so empfehlen wir ihm, einmal scharf darüber nachzudenken, warum, beispiel weise, die Holzpreise so hoch sind: als echte Knappheitspreise nämlich, deren Funktion es ist, den Verbrauch so niedrig zu halten, daß der Anfall aus inländischer Erzeugung (warum er so gering ist, dürfte ja bekannt sein!) zusammen mit der Einfuhrquote (deren begrenzende Faktoren ja gleichfalls klar zutage liegen) noch gerade ausreicht, um den vordringlichsten Bedarf zu befriedigen. Wir wollen gewiß den unfruchtbaren Streit darüber nicht wieder erneuern, ob man die Zwangslieferungen an Holz als Reparationen (aus laufender Produktion – und aus der Substanz!) bezeichnen darf oder ob es sich da wirklich um „Gegenwerte“ für die Lebensmittelimporte gehandelt hat. Aber soviel ist ja doch wohl klar, daß uns nicht der volle Weltmarkt-Gegenwert dafür gutgebracht worden ist. Mit der Wiedergutmachung des Schadens, der durch schwere und unsachgemäße Eingriffe (durch Kahlschläge nämlich) an der „Waldsubstanz“ entstanden ist – sowohl am Holzvorrat als auch durch Qualitätsverschlechterung der forstlich genutzten Böden –, werden wir noch sehr lange zu tun haben. Auch das gehört in das Kapitel der Demontageschäden,

Wenn Mr. Brown die „unangemessen hohen Leistungen“ beklagt, die von der deutschen Arbeiterschaft aufgebracht werden müssen, und den niedrigen Stand des Reallohns, dann muß wohl einmal an diese Dinge erinnert werden. Es ist ja schließlich auch kein Zufall, daß die „Kaufkraft“ der Lohnempfänger, ihr Lebensstandard also, im großen Durchschnitt erst bei 75 v. H. des Vorkriegsstandes liegt und damit fast genau dem heute erreichten Leistungsstandard von 70 v. H. der Vorkriegsleistung entspricht. Wer also aus ethischen oders ozialen oder auch „nur“ aus wirtschaftlichen Gründen einen höheren Reallohnstand anstrebt, wird in erster Linie darum besorgt sein müssen, einen höheren Leistungs- und Produktivitätsgrad der Arbeit zu sichern. „Denn“, so heißt es in einem wissenschaftlichen Gutachten von Professor Timm, das unser Hamburger Wirtschaftssenator Professor Schiller veranlaßt und soeben der Öffentlichkeit übergeben hat, „über allem steht die Notwendigkeit, diejenigen Wirtschaftszweige zu stärken, die mit ihren Oberschußleistungen das Versorgungs- und Einkommensniveau halten.“

So liegen die Dinge in der Tat: jede soziale Leistung ist abhängig vom Vorhandensein derartiger Überschußleistungen. Und wenn das Verteilbare nicht für alle Bedürftigen ausreicht, muß Sorge dafür getragen werden, daß soziale Hilfsleistungen in erster Linie denen zugute kommen, die dergleichen entscheidend brauchen, notfalls unter Zurückstellung aller anderen, die nicht zwingend darauf angewiesen sind. G. K.

(Ein weiterer Aufsatz über diese „Schattenquote“ folgt.)