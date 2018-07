Von Renate Lienau

Nach manchem Tag, da ich ihren Schritten, den stets wie flüchtenden, wenn sie den Bahnsteig verließ, nachgesehen hatte, erklomm ich eine Stiege matten Mutes und trat an sie heran. Ihre grauen Hände griffen nach dem windigen Tuch, das auf den Schultern über ihrem Mantel lag, und zogen es fest vor der Brust zusammen, als gelte es, das eigene Herz zu verhüllen. „Warum winken Sie?“ und schon wurde ich kühner unter dieser Frage. „Warum sehe ich Sie Tag um Tag an der gleichen Stelle – auf diesem lärmerfüllten Bahnsteig stehen und gehen und die Hand heben und das Taschentuch darin – warum dieses Abschiednehmen Tag um Tag?“

Die alten müden Augen vor mir wurden plötzlich klar und drohend. Ich erkannte, daß ich mit meiner Frage etwas unternommen hatte, das mir nicht zukam.

„Es hat mich noch niemand danach gefragt – sagte eine leise Stimme, die mein unerwarteter Angriff gleichsam atemlos gemacht hatte. „Ich weiß“, sagte ich. „Das ist auch ganz natürlich. An diesem Ort, an dem nur Willkommen und Abschied herrschen, gibt es wohl auch keinen Menschen, der auf das Gebaren des anderen achtgibt, es sei denn, daß man den anderen flüchtig mißt.“

Sie war klein und wirkte dennoch hager. Und jeden Nachmittag, wenn ich – stets um die gleiche Zeit – den Bahnsteig überschritt, um den Vorortzug zu erreichen, stets sah ich sie und ihre seltsame gleichbleibende Bewegung: Während auf dem angrenzenden Gleis ein Zug aus der Halle rollte, langsam und erhaben anfahrend und immer rascher unter dem metallischen Gesang der Räder forteilend, löste sie sich aus einer sprungbereiten Starre und schritt voran. Ihre müden Augen hingen der Raupengestalt des ausfahrenden Zuges nach; hastig, als könne sie etwas versäumen, griff die Hand in die Manteltasche, daraus sie ein alterswelkes Taschentuch zog, das sie mit nämlicher Hast schüttelnd entfaltete und mit bewegtem Ausdruck schwenkte, auf und nieder, auf und nieder. Der Zug drüben wurde vom Sang der Maschine immer eiliger fortgetrieben, und sie begann zu trippeln, fast auf dem Äußersten der Füße, und lief und winkte einem Abschied nach, der gar nicht geschehen war. Bis an die äußerste Grenze des langen Bahnsteiges bewegte sie sich, unaufhörlich winkend; hier ließ sie, wenn das letzte Glied der langen Wagenraupe in die Kurve bog, langsam das Taschentuch sinken; dann wandte sie sich und ging, gebeugt und in sich frierend, wie jemand, der sich im jähen Alleingelassensein in sich kehrt; mit kurzen Schritten versonnen den ganzen langen Weg über den Bahnsteig zurück und verschwand unter den sich drängenden Menschen.

Auf diesem Gang war ich ihr heute entgegengetreten. Und nun, nach meiner ersten Frage, wollte sie an mir vorbei. Mich aber zwang es, zu wissen, was sie trieb. „Nein“, sagte ich plötzlich stark, „nein, gehen Sie nicht so. Mag ich der erste Mensch sein, der Sie danach fragt, so antworten Sie mir – zum ersten Male.“

Sie bewegte die Lippen, die grau waren wie ihre Hände, wie ein Mensch in halbem Schlaf. Und plötzlich war mir’s, als habe mein Anruf sie zum Erwachen gebracht, denn in ihren Augen bemerkte ich etwas ängstlich Suchendes, ihre Lippen regten sich, ohne indessen schon etwas zu formen; und das alles wies darauf hin, daß sie etwas vermeintlich Geträumtes, das zu entgleiten drohte, durchaus wiederfinden und festhalten wollte.