Die UdSSR hat das Kollektivsystem aus zwingenden politischen Gründen eingeführt: Den hundert und mehr Millionen Bauern mußte das Eigentumsempfinden genommen, aus dem „reaktionären Feind“ der „fortschrittliche Freund“ der Macht geknetet werden, wenn sie existieren wollte. Die Aktion ist gelungen – der Bauer Ist tot, von der Tundra verschlungen, oder bestenfalls von der amorphen Masse der Landarbeiter auf Äckern und Feldern, die ihnen nun nicht mehr gehören, aufgesogen worden. Die „Kolchosniki“ (Kollektivmitglieder) leisten ihr Arbeitspensum, empfangen Arbeitslohn und Naturalien, dürfen etwas Gemüseland nutzen, eine Kuh und etwas Geflügel halten. Politische Gefahren drohen von ihnen nicht mehr.

Aber; der Staat ist nicht befriedigt, weil mehr Hoch viel mehr, aus der Landwirtschaft des sechsten Teiles der Erde durch das graue Roboterkam seiner Bearbeiter herausgeholt werden kann; denn Korn, Fleisch, Fett, Öl, Leder und Wolle stehen als Machtmittel im intensiven weltpolitischen Kräftespiel hoch im Kurse! Also begnügt er sich nicht mit der Einpeitschung der Kolchosniki zu Arbeitshöchsileistungen, sondern läßt der ersten (revolutionären und politischen) Phase, die zweite (evolutionäre und wirtschaftspolitische) folgen. Sie kulminiert in der Vergrößerung und Stärkung der Sowchosen (Staatsgüter), wenn auch auf Kosten der Kolchose (Kollektive), da erstere, dank ihrer gestrafften Leitung und dem Umstand, daß hier fast nur Tagelöhne gezahlt werden, maximale Erträge bei minimalen Naturalspesen abwerfen. Um die erste Phase war viel Propagandagetöse –, die progressive Ausbreitung der Sowchose aber verläuft geräuschlos,

Erstmalig trat die neue Linie auf der Tagung des Obersten Rates am 11. März 1949 in Erscheinung, als der Minister für die Sowchosen, Skworzow, feststellte, daß sich ihre Nutzfläche im vergangenen Jahr um 24 v. H. vergrößert habe, daß für das laufende Jahr eine weitere Ausbreitung um 25,6 v. H. (gegenüber 1946) und „ungefähr dasselbe progressive Anwachsen auch im nächsten Jahr“ vorgesehen ist. Womit sich also das Areal der Sowchose in drei Jahren verdoppelt haben wird, um dann „progressiv“ weiter anzuschwellen. Hauptsächlich natürlich auf Kosten der Kollektive, denn Einzelbesitze gibt es nicht mehr und aus dem noch vorhandenen Ödland können Nutzflächen in dieser Frist und gar in diesen Dimensionen unmöglich hervorgezaubert werden.

Eine weitere Bestätigung der Existenz dieser Evolution bietet Estland: Nach den sehr spärlichen Berichten der letzten Jahre über die Renitenz der Esten, die sich anscheinend verzweifelt gegen alle Kollektivierungserlasse gesträubt hatten, meldete jetzt eine kurze Notiz, daß die „reine Getreideanbaufläche der Sowchosen Estlands in diesem Jahr erfreulicherweise um mehr als 2000 ha größer ist, als im Vorjahr“. – Und im Spätsommer konnte das Unionsministerium der Staatsgüter melden, daß mit dem Bau von achthundertzehn neuen Kraftwerken verschiedener Größen zwecks beschleunigter Mechanisierung der Landwirtschaft der Sowchosen begonnen worden ist. D.