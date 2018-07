Auf den Heidelberger Lehrstuhl, den bisher Alfred Weber innehatte, ist jetzt vor einigen Monaten, Alexander Rüstow berufen worden. Er lehrte bisher an der Universität Istanbul als einer der „Emigrantenprofessoren“, denen die Türkei nach 1933 – was wir alle dankbar anerkennen wollen – Zuflucht und Schaffensmöglichkeit gewährt hat. Rüstow hat die Zeit dort gut genutzt, um in Studien, deren Rahmen er sich sehr weit und über den eigentlichen Bereich der Wirtschaftswissenschaften hinaus gesteckt hat, eine Reihe von Vorfragen zu klären. Nun geht er daran, die auf den verschiedensten Teilgebieten entwickelten Einsichten zusammenfassend, sein eigentliches Anliegen vorzutragen. Dazu gehört, neben einem mehr geschichtsphilosophisch fundierten großen soziologischen Werk, über das „Die Zeit“ noch zu berichten haben wird, eine wirtschaftspolitische Programmschrift, die wir hier im folgenden mehr „ansprechen“ als „besprechen“ können.

Der Verlag Helmut Küpper vormals Georg Bondi (Godesberg) hat Rüstows Beitrag aus dem 2. Band des Jahrbuchs ORDO unter dem Titel „Zwischen Kapitalismus und Kommunismus“ nun auch als besonderen Band herausgebracht. Das Buch enthält, um es vorweg zu sagen, eine solche Fülle von Anregungen kulturhistorischer Natur, unter Verwendung soziologischer, politischer und ökonomisch-theoretischer Gedanken, daß die Besprechung auch nicht entfernt ausreichen kann, das besprochene Buch zu „ersetzen“. Und wer nicht nur mitreden, sondern auch mitgestalten will, wird nicht umhinkönnen, sich ferner mit der darin zitierten Literatur auseinanderzusetzen oder doch wenigstens mit den dort erwähnten moderneren Autoren, angefangen mit Marx und seinen Epigonen bis zu Oppenheimer, Keynes (und seiner Schule) bis zu Ritschl, Eucken, Hayek, Burnham und Röpke, um die Zusammenhänge zwischen politischer Ökonomie und politischer Soziologie einmal universal sehen zu können.

Nun zu Rüstow: Die Wirtschaft ist für ihn der unterste aller Lebensbereiche. Sie hat zu dienen. In der Wertskala, kommt sie nur dann an eine wesentlich höhere Stelle zu stehen, wenn sie ihre Funktion nicht erfüllt – wer hungert, denkt nicht. Und Hungernden, Arbeitslosen, aber auch Arbeitenden, denen die soziale Sicherheit fehlt (die also fürchten müssen, morgen mit leeren Händen auf der Straße zu stehen), ist jedes Rezept, das Arbeit und Sicherheit verspricht, willkommen. Das Rezept heißt heute Planwirtschaft.

Planwirtschaft also oder Marktwirtschaft? Vorsicht vor Schlagworten! Untersuchen wir mit Rüstow den Gehalt dieser Begriffe.

Es gibt nun einmal – von keiner Seite bestritten – einen Wirtschaftsautomatismus, ein Marktwirtschaftspatent. Das ist, unter bestimmten Bedingungen, sozusagen eine Art Verfassung? sich selbst überlassen, läßt die Wirtschaft einzelwirtschaftliche Rentabilität und volkswirtschaftliche Produktivität zusammenfallen, so daß Eigennutz und Gemeinnutz nicht miteinander in Konflikt kommen: unter bestimmten Bedingungen, die der Staat zu setzen, deren Befolgung er zu überwachen hat. Weil das nicht geschah, entartete die Marktwirtschaft zum Monopolkapitalismus, ohne eigene Idee, als die der Machthäufung. Nicht, daß damit der hemmungslose Liberalismus des neunzehnten Jahrhunderts gutgeheißen, die „Schuld“ demnach nur beim Staate gesucht werden soll. Die Gründe liegen doch tiefer. Wissenschaftler und Politiker unterschätzten damals, aus dem Optimismus der Aufklärungsideale heraus, die Grenzen, in denen der Automatismus wirksam ist; sie verurteilten die „Marktpolizei“. Der Staat wurde in Wirtschaftsdingen zum Nachtwächterstaat. Er hatte also weder die Möglichkeit, Grenzen zu setzen, noch deren Innehaltung zu überwachen. Die Gesamtbeurteilung war schief.

Störungen, in die Ökonomie von außen hereingetragen, wurden dieser als Konstruktionsfehler zugerechnet. Um diese vermeintlichen Fehler zu beseitigen, hat man an der Konstruktion herumgebastelt, interventioniert, subventioniert, neue Störungen erzeugt: der Automatismus wurde vollends beseitigt. Und all das ging unter der Flagge des Liberalismus als einer gottgewollten Ordnung... Marktwirtschaft, im echten Wort verstanden, ist also nicht mit ihren Entartungsformen gleichzusetzen.

Planwirtschaft dagegen ist gedanklich weniger schwer zu begreifen, dem Laien folglich leichter anzupreisen. Aber eine Wirtschaftsordnung kann nur auf politisch-soziologischem Wege realisiert werden. Setzen wir den Fall, rein ökonomisch sei Planwirtschaft produktiver (wir kommen hierauf noch zurück) als echte Marktwirtschaft – welche Staats- und Sozialstruktur muß dann dieser Wirtschaftsstruktur zugeordnet sein? Planwirtschaft bedarf einheitlicher Lenkung. Daher meint Rüstow, Diktatur sei die ihr allein angemessene Organisationsform. (Hier wird er auf den Widerstand der „freiheitlichen Sozialisten stoßen, die heutein der politischen Opposition – gelegentliche bessere Verfechter des „dritten Weges sind als die, die eine soziale Marktwirtschaft als Parteiprogramm verkünden!) Was den „Rosa-Sozialisten“ vom Neo-Liberi listen scheidet, ist doch, daß dieser in einer noch aufzuzeigenden Form, die Startbedingungen für eine echte Konkurrenzwirtschaft schaffen und durch eine „Marktpolizei“ die Konkurrenz-Spielregeln überwachen lassen will, während jener es sich vorbehält, in die Wirtschaft einzugreifen, ohne sich bei diesen Eingriffen Grenzen zu setzen. Er endet, weil er langfristige Kalkulation unterbindet und mangels Preisindikator – Stopp-Preise! – Interessenten ausgeliefert ist, in neuen Eingriffen, bis er doch bei der Diktatur landet. – Soweit Rüstow. Diese Argumentation müßte er aber wohl noch ausbauen. Die freiheitlichen Sozialisten werden sich jedenfalls damit noch nicht als geschlagen bekennen.