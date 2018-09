I. Wie es in den alten deutschen Gebieten im Osten wirklich aussieht

Von ***

Der aus Polen geschmuggelte Tatsachenbericht, den wir heute zu veröffentlichen beginnen, stammt von einem Manne, der noch heute in den Gebieten Jenseits der Oder-Neiße-Linie tätig ist und Gelegenheit hat, in beinahe alle Teile dieses Landes und des eigentlichen Polen zu kommen. Da der Verfasser an der alten deutsch-polnischen Grenze geboren ist und einige Jahre ein polnisches Gymnasium besucht hat, wurde er als sogenannter „Autochthoner“ (Ureinwohner) staatlich anerkannt, vor allem wohl auch, weil er als Spitzenspezialist einer bestimmten Industrie für die Wirtschaft Polens schwer ersetzbar wäre. Seine Darstellungen halten sich von billigem „Polenhaß“ fern. Sie folgen allerdings auch nicht der ideologisch gefärbten Propaganda der kommunistischen Machthaber in Warschau. Sie vermitteln wirkliches Tatsachenmaterial im Zusammenhang der historischen, ethnographischen und wirtschaftlichen Realitäten und geben so das erste, in seiner Anschaulichkeit besonders aufrüttelnde Bild von Land und Leuten Jenseits der nach Bevins Ausspruch „gefährlichsten Grenze des Westens“.

Wer von all denen, die in endlosen Trecks aus Ost- und Westpreußen bei grausamer Winterkälte in Sturm, Eis und Schnee westwärts zogen, denkt nicht immer wieder zurück an den Monat Januar des Jahres 1945, da die Rote Armee die deutschen Ostgebiete zu überfluten begann! Weniger als ein Fünftel der Bevölkerung blieb zurück. Nur in dem Gebiet der Masurischen Seen war der Prozentsatz der Zurückgebliebenen größer, weil die Landbevölkerung darauf vertraute, daß sie nur ihre von der Gegenseite oft behauptete „masovische Abstammung“ zu versichern brauchte, und schon werde der anrückende Feind sich zu einem versöhnlichen Helfer wandeln. In dieser Gegend konnte man, ehe die Russen kamen, das oft von einem Seufzer begleitete Wort hören: Wenn eine Gegenoffensive der Deutschen nicht mehr möglich sei, werde man „eben polnisch werden“ müssen. Die Kalkulation war richtig. Denn nicht nur die wenigen echten Masovier, sondern all jene, denen der Nachweis masovischer Abkunft nicht anders gelungen ist als manchem „Mischling“ seinerzeit der „Arier-Nachweis“, sitzen noch heute auf ihren angestammten Höfen. Ja, sie haben unterdessen eine größere Zahl Verwandter „heimgeholt“, die – gleichfalls mit dem Nachweis einer masovischen Abkunft – in Deutschland für Polen optiert haben und „repatriiert“ worden sind. So kommt es, daß das eigentliche Masuren mit rund 60 000 „Autochthonen“ heute mehr und echter deutsch wirkt als andere Gebiete Ost- und Westpreußens, die von Ostpolen und Litauen aus, vor allem aus der 20 Kilometer tiefen geräumten „Sicherheitszone“ der Provinz Rzeczow längs der polnisch-russischen Grenze, besiedelt worden sind.

Die Deutschen aus den Ostgebieten, die heute als Flüchtlinge in Westdeutschland leben, werden sich nicht leicht eine plastische Vorstellung davon machen können, wie es heute in ihrer angestammten Heimat aussieht. Ich vermute, daß sie oft danach fragen. Hier ist die Antwort: In Masuren wie in Oberschlesien herrscht heute eine Art „Attentismus“, eine Haltung unablässigen Wartens! Man arbeitet und schweigt und wartet auf bessere Zeiten, und diese Erwartung ist in einem fast mystischen Glauben mit der Idee des „Reiches“ verschmolzen. Hier muß gleich festgehalten werden, daß damit nicht die Hitlersche Verfälschung des Reichsgedankens gemeint ist. Das „Reich“ ist für diese Menschen des Ostens gleichbedeutend mit den traditionellen Begriffen von Ordnung, Wohlstand. Kultur, die sie stets im Zusammenhang mit den Deutschen kennengelernt haben – in Masuren in der preußischen „Spielart“, in Oberschlesien ebenfalls in der preußischen und früher im der österreichischen Fasson.

Aber noch einmal müssen wir uns an jenen schrecklichen Anfang des Jahres 1945 erinnern! Nicht so wie in Ost- und Westpreußen lagen damals die Verhältnisse in Pommern und Schlesien. Dort flüchteten die meisten Bewohner nicht. Sie blieben in der Heimat. Sie wollten am Tage des Zusammenbruchs auf der eigenen Scholle, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung sein. Zwar fürchteten sie sich unter dem Einfluß der Goebbels-Propaganda vor der Roten Armee. Doch wen die Furcht übermannte, der sagte sich: „Lieber ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende!“ Im übrigen vertraute man auf seinen „guten Stern“ und darauf, daß auch böse Zeiten, von deren Heraufkommen man überzeugt war, einmal zu Ende gehen. Die Leute hielten es instinktiv mit Clemenceau, daß „Siege niemals länger als Augenblicke dauern“. Daß sie, die angestammten Bewohner, später einmal ihre Heimat zwangsweise räumen und den Polen zur Besiedlung überlassen sollten – daran glaubten nicht einmal die schwärzesten Pessimisten. So kam es. daß in Pommern, Ostbrandenburg, Nieder- und Oberschlesien mehr als 80 v. H. der Einheimischen beim Einmarsch der Russen anwesend waren. Überdies gab es sogar Gebiete wie die Grafschaft Glatz und das Riesengebirge, wo neben der einheimischen Gesamtbevölkerung noch die doppelte Zahl von Nichteinheimischen aus den ferneren oder näheren Kampfgebieten Ostdeutschlands Unterschlupf gefunden hatten. Darum ist die von der polnischen Delegation während der Potsdamer Konferenz getroffene „Feststellung“, die Gebiete seien fast menschenleer, eine grobe Täuschung der Weltöffentlichkeit gewesen. Sie stützte sich auf die gleichlautende These Stalins, die ebenso eine Sache reiner „Ideologie“ war wie etwa der polnische Anspruch auf die „Heimaterde Brandenburg“. Die Evaikuirungen von mehr als sechs Millionen Deutschen nach 1945 aus diesen damals angeblich fast menschenleeren Gebieten hat es längst bewiesen, wobei zu bemerken ist, daß darüber hinais etwa ein bis zwei Millionen wegen der unerträglichen Lebensbedingungen „schwarz“ evakuiert sind. Einer weiteren Million gelang es obendrein, über Optionsscheine und ausländische Geburtsnachweise (die vielen Tschechen und „Tschechen“!) und den Nachweis jüdischer Abkunft (auch „Halb“- und „Vierteljuden“ wurden berücksichtigt), von den Polen anerkannt zu werden, und rund 400 000 Deutsche ohne diese Vergünstigungen leben außerdem als Spezialisten, Landarbeiter oder in Arbeitslagern heute noch immer ostwärts. der Oder und Neiße! Sie hoffen und warten ...

So begann die polnische Verwaltung ...