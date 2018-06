Falls Englands Arbeiter für begrenzte Frist auf Lohnforderungen verzichten, in welcher Einheit soll diese „Frist“ bemessen werden, in Jahren – oder in den Gold- und Dollarreserven, die das nationale Polster für internationale Wirtschaftsstürme bilden? Das ist nur eine der verzwickten Fragen, die sich die britische Gewerkschaftsführung vorlegen muß, um ihre Gefolgschaft vom nationalen Interesse her richtig zu beraten, ohne die eigenen Anhänger in einer Vor-Wahlzeit vor den Kopf zu stoßen.