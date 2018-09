Das Wolfsburger Volkswagenwerk feierte am letzten Sonnabend den Geburtstag seines neuesten Erzeugnisses: der 3/4-t-VW-Lieferwagen erhielt die Taufe. Mit der Einbeziehung des Nutzfahrzeugbaues in das Produktionsprogramm des Volkswagenwerkes, das bisher nur auf Personenwagen abgestellt war, geht das Wolfsburger Werk den gleichen Weg, den schon das Harburger Tempo-Werk mit der Aufnahme eines Vierrad-Lieferwagens und ebenfalls die Gutbrod-Werke gegangen sind, besteht doch für Nutzfahrzeuge von 3/4 bis 1 t in Westdeutschland steigende Nachfrage. Aber auch das Ausland ist an solchen Fahrzeugen stark interessiert.

Dem Volkswagenwerk dürfte die künftige „zweigleisige“ Produktion einen gewissen Ausgleich für die im Inland bevorstehende PKW-Sättigung (jedenfalls im Rahmen der augenblicklichen Preislage) bringen. Vielleicht gelingt dem Werk über den neuen Lieferwagen sogar eine günstigere -Exportentwicklung, Im Oktober war der Export an Volkswagen-PKW auf 102 abgesunken, während er im ersten Halbjahr 1949 durchschnittlich 1000 Wagen je Monat erreichte.

Der VW-Lieferwagen muß als eine recht günstige Lösung auf dem Gebiet des Nutzfahrzeugbaues angesprochen werden. Das Fahrzeug sieht sehr ansprechend aus, es verfügt über einen dreisitzigen, beheizten Fahrerraum und hat am Heck den Maschinenraum, der Motor, Tank, Batterie und Reserverad enthält. Sensationell ist die Anordnung des Laderaums zwischen dem Fahrersitz und dem Heckmotor. Die Spitzengeschwindigkeit des beladenen Fahrzeuges wird vom Werk mit 75 km/h angegeben. Der Treibstoffverbrauch soll (auf 100 km) 9 1 betragen. Das Fahrzeug wird in vier Ausführungen geliefert (Preis 5850 DM). Ihre Krönung stellt der achtsitzige Kleinomnibus dar. Bei der Taufe blieb der VW-Lieferwagen leider namenlos: denn gegen „Bully“ protestierte eine Treckerfabrik... ww.