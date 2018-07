Das Pflichtlied. Die von Johannnes R. Becher gedichtete Nationalhymne der Sowjetzonen-Republik – sie wurde anläßlich des 32. Jahrestages der bolschewistischen Oktoberrevolution in der Berliner Staatsoper „uraufgeführt“ – soll auf Anordnung des Volksbildungsministeriums einige Zeit morgens und abends über den Berliner Rundfunk gesendet werden. Außerdem sind die Länder aufgefordert worden, die Hymne als Pflichtlied in den Grundschulen einzuführen.

Übermikroskop. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie in der deutschen Forschungshochschule in Berlin-Dahlem hat ein elektromagnetisches Übermikroskop in Betrieb genommen, das von der Firma Siemens & Halske gebaut wurde. Es ist das modernste Elektronenmikroskop in Deutschland und erreicht eine direkte elektronentechnische Vergrößerung um das 600 000- bis 120 000fache.

„Köln wie es ist und war“ soll das Motto des Rosenmontagszuges des Kölner Karnevals 1950 sein. In diesem Zug soll die Geschichte der Stadt Köln „von den alten Römern bis zu Konrad Adenauer“ dargestellt werden. Eine Unterrichtsstätte für junge Kölner Karnevalisten wurde gegründet, um dem Karneval 1950 auch ein geistiges Niveau zu sichern.

Einen Atlas für Hochseefischer will der „Internationale Rat für die Ausbeutung des Meeres“ herausgeben. Er soll zwölf Karten – für jeden Monat eine – enthalten, die Auskunft geben über Standort und Qualität der Fischarten und alle Fischereihäfen der Welt verzeichnen. Es sind Ausgaben in Englisch, Französisch und Dänisch geplant.

Nervengas. Das britische Innenministerium warnt vor einem tödlich wirkenden Nervengas, das in einem kommenden Kriege zur Anwendung gelangen könnte. Es soll sich um ein flüssiges, geruchloses Gas handeln, das keine äußerlichen Veränderungen der menschlichen Haut verursacht, obwohl es Kleidung und Haut durchdringt. Seine Wirkung äußert sich zuerst in einem Verschwimmen der Sicht, Feuchtwerden der Nase und einem Druck auf der Brust. Bei starken Dosen treten Körperkrämpfe auf, die den Tod zur Folge haben.