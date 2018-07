R. K. N., Wien, Mitte November Seit Wochen war in Österreich die Schilling-Abwertung das Hauptgesprächsthema. Aber auch das Ausland verfolgte mit Aufmerksamkeit die Entwicklungen, ist es doch eine Abwertung, deren Vorbereitung ohne Beispiel in der Finanzgeschichte ist. Denn nicht nur, daß man fast zwei Monate gebraucht hat, bis die verantwortlichen Stellen sich zu einer Operation entschlossen, deren Unausweichlichkeit nach der allgemeinen Abwertungswelle vom September jedermann klar war, sie haben auch durch eine Serie von halben Erklärungen und Dementis, Widerruf des Widerrufs und Indiskretionen erhebliche Unruhe in die Wirtschaft getragen. Das österreichische Preisgefüge und die Warenversorgung waren daher, in den letzten Wochen in einen Zustand geraten, der an die chaotischen Verhältnisse vor den verschiedenen Währungsreformen der letzten Jahre nur darum nicht heranreichte, weil die Geldknappheit einer Kaufpanik keine ähnlich breite monetäre Grundlage gegeben hat.

Immerhin sind nach statistischen Erhebungen die Umsätze des Detailhandels in den letzten Wochen um 18 v. H. und die der Warenhäuser gar um 37 v. H. gestiegen. Dennoch klagte die Bevölkerung – und keineswegs zu Unrecht – über eine Warenzurückhaltung der Detaillisten, die sich aber damit entschuldigten, daß die Grossisten im Lieferrückstand blieben. Diese schoben ihrerseits die Schuld auf die Fabrikanten oder Importeure. Hier erklärte man sich jedoch außerstande, Waren zu Preisen abzugeben, die nach der Abwertung die Wiederbeschaffungskosten nicht decken würden. Da neben diese Zurückhaltung im Hinblick auf eine Abwertung noch Preisexzesse und ein Lieferungsboykott traten, die nicht anders als durch eine unverantwortliche Spekulationssucht eines Teils der Wirtschaft erklärt werden können, spitzte sich die Lage zu. So trat in diesen Tagen die Arbeiterschaft in einigen Wiener Bezirken in den Streik und entsandte eine Delegation zum Regierungschef, Die Bundeshandelskammer verlangte sofortige Importe, um die Preisexzesse aufzuhalten, und außerdem wandten sich alle Parteien gegen die Preistreiberei. Bezeichnend für diese Spekulation mag es sein, daß sogar niederösterreichische Kartoffeln, deren Preis von der Währungsanpassung überhaupt nicht berührt wird, heftig stiegen, Gemüsesorten seltener wurden und ein Grazer Viehgroßhändler es wagte, durch ein Rundschreiben die steirische Bauernschaft zu Lieferungseinstellungen zu überreden. Interessant ist eine Aufstellung, die die „Arbeiterzeitung“ unter dem Titel „Vier Jahre nach Kriegsende veröffentlicht. Sie besagt, daß vom 6. bis 12. November 1922 die Rindermärkte Wiens mit 6463 Stick Schlachtvieh beliefert wurden, davon waren 5644 aus dem Inland. In der gleichen Periode dieses Jahres betrug der Auftrieb in Wien. 177 Stück. Von dieser bescheidenen Zahl waren dann nur 18 aus dem Inland!

Es ist noch unersichtlich, was das Kabinett bewogen hat, nicht unmittelbar nach seiner Konstituierung die Abwertungsoperation durchzuführen, obwohl sie der Bundeskanzler in seine Regierungserklärung aufgenommen hatte. Selbst der kleinste Gewerbetreibende wußte seit Wochen, daß sie unvermeidbar war. Das „Institut für Wirtschaftsforschung“ ebenso wie „Die Presse“, die wirtschaftlich sehr gut informiert ist, sagten voraus, daß die Abwertung den Schilling, der bisher zum Dollar 10:1 stand, in das neue Verhältnis 14,4 : 1 bringen würde, was die Lebenshaltungskosten um 3 v. H. erhöhen würde.

Dies stimmt auf dem geduldigen Papier völlig, wenn man allein die Preiserhöhung der Importe In ihrer Wirkung auf den Lebenskostenindex kalkuliert. Es kann aber nicht stimmen, wenn schon jetzt die Bauernschaft vor den Toren Wiens die Abwertung, die sie (nach der Statistik) nur mit 3 v. H. berühren wird, durch eine zehnprozentige Erhöhung der Kartoffelpreise – nicht etwa kompensiert, sondern eskomptiert – und gleich im 200 v. H.! Und es sind nicht nur die landeseigenen Nahrungsmittel, deren Preise wild aufwärts ziehen: der Preisbewegung haben sich die meisten Waren ohne Rücksicht auf ihre ausländische oder inländische Herkunft angeschlossen, Und nur wenige disziplinierte Kaufleute halten den Preisstopp ein und die Ware nicht zurück, was das gesamte-Preis- und Versorgungsbild seltsam verzerrt.

Die Abwertung wird also als Erlösung aus einem Zustand ungesundester wirtschaftlicher Spannungen begrüßt. Wenn auch nach den letzten Informationen Amerika einen höheren Abwertungssatz wünschte, als die österreichische Nationalbank, so bedeutet dies dennoch eine Abwertung, deren Prozentsatz, gemessen an der Kaufkraft des Schillings, keineswegs übertrieben ist Übertrieben war aber die Dauer ihrer Vorbereitungen.

Die Abwertung brachte drei Wechselkurs; einen Grundkurs von 14,40 Schilling für 1 $ oder 40,32 Schilling für 1 £, einen Exportkurs von 21,36 Schilling und einen Touristenkurs von 26 Schilling. Lebenswichtige Einfuhren werden zum Grundkurs, gewöhnliche Einfuhren zum Exportkurs und Luxusgüter zum Touristenkurs bezahlt.