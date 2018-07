Von Josef Marein

Sang- und klanglos ist der „Tag der Hausmusik“, den wir als Volk der Dichter und Denker am 21. November zu feiern pflegen, auch in diesem Jahr vorübergegangen. Wir haben nicht hausmusiziert, und so bleibt uns nichts, als darüber zu dichten und zu denken, warum wir es nicht getan haben. „Ja, wenn die Wohnungsnot nicht wäre...“, hört man sagen. Leute, die schon keine Bücher lesen, weil sie keinen Platz für ein Regal in ihrer Vier-Wände-Wohnung haben, behaupten mit noch mehr Nachdruck, daß sie Musikinstrumente erst recht nicht unterbringen könnten. Nun hat zwar die Musik den Vorzug, daß sie sich nicht nur meterlanger, zentnerschwerer, sondern auch sehr kleiner Werkzeuge bedient: die Stufen reichen vom Konzertflügel bis zur Blockflöte, und das bekanntlich schönste Instrument nimmt in der Wohnung nicht den geringsten Platz ein, da es im menschlichen Körper sitzt: die Stimme. Aber das alles verschlägt nichts! Wir treiben weder das häusliche Musizieren noch das häusliche Singen. Wir sind stumm geworden, und selbst das emsig tätige Rundfunkgerät kann uns höchstens dazu verführen, ein paar Schlagertexte mitzusummen. Warum ist das so? Warum kommt der Herr Obersteuersekretär nicht mehr abends, den Geigenkasten unterm Arm, zum Apotheker? Und den Herrn Studienrat, den man früher in der Straßenbahn treffen konnte, wo er sein Cello zärtlich umschlungen hielt wie eine Braut, den sieht man auch nicht mehr. Hat er den Schuldienst quittiert und sein Streichquartett dazu? Oder ist er krank? Oder sind wir am Ende alle krank, daß wir die Hausmusik geopfert und statt dessen einen „Tag der Hausmusik“ eingerichtet haben?

Schon dieser Ausdruck – „Tag der Hausmusik“ – wie ist er doch verdächtig! Hausmusik treibt man das ganze Jahr oder gar nicht. Ein einziger Tag, an dem die Leute, die noch eine Geige besitzen, nach einem kurzen Blick auf den Kalender den Bogen stürmisch mit Kolophonium bestreichen, ein solcher Solo-Tag – wie lächerlich!

Gerade; an dem Tag, den man der Hausmusik gewidmet hat, um dann nicht zu musizieren, fiel mir ein Buch in die Hände, das mich zugleich beglückte und beschämte. Es heißt: „Die Freuden des Klavierspiels“ (Origo-Verlag, Zürich), und kein Deutscher oder Schweizer, sondern ein Amerikaner hat es geschrieben, der obendrein kein Musiker ist, sondern ein bekannter – Reporter. Charles Cooke heißt er, und er schreibt: „Klavierspielen ist meine größte Freude, natürlich ausgenommen meine Frau ... es nimmt in meinem Leben haargenau den Platz eines geliebten Hobby ein!“ Und gleich noch ein anderes Geständnis: „Ich bin sechsunddreißig Jahre alt, – sechsundzwanzig davon bereicherte die Musik.“ Und dann beschreibt er Punkt für Punkt, wie er sein Tasten-Hobby voller Freude zu offensichtlich hoher Leistung (seine Notenbeispiele beweisen das!) entwickelt hat. Er bekennt, daß die Musik ihm ein „nie versiegender Quell der Schönheit und Reinheit“ ist, und zitiert das Wort, das Mark Hambourg Fouquet einem Minister Ludwigs des XIV. zuschrieb: „Wie, Monsieur, Sie spielen nicht Cembalo? Sie tun mir leid! Sie verdammen sich selbst zu einem traurigen Alter!“ Und bei alledem behauptet dieser Charles Cooke, die Amateure seien bevorzugt gegenüber den Künstlern. „Keine Last der Verantwortung bedrückt uns ... kein rücksichtsloses Publikum richtet unaufhörlich über uns.“ Und was besonders reizend an seinem Buche ist –: er gibt seine technischen und künstlerischen Unterweisungen mit der Einfalt, Präzision und Begeisterung eines Sportenthusiasten, der seinem besten Freunde seine besten Tips verrät. Darauf beruht die Tatsache, daß dies Buch in Amerika großen Erfolg hatte, den Musiker und Laien bestätigten. Täglich eine Stunde übt dieser Mann, der kein blasser Aesthet ist, kein Stubenhocker, eine volle, freudevolle Stunde –: das ist sein „Tag der Hausmusik“.

Ehe wir’s nicht so oder ähnlich machen, kann weder uns noch dem stummen „Tag der Hausmusik“ geholfen werden! Wir brauchen die echten Freuden und könnten sie so leicht haben. Wie viele sind unter uns, die musizieren können oder könnten und sie tun es nicht. Und zu Boden gedrückt von den Nachkriegssorgen, landen sie beim Psychoanalytiker, während ihnen vielleicht nur eines fehlt: täglich eine saubere, reine, konzentrierte Stunde am Klavier!