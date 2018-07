Wenn die IG-Farbenindustrie AG nicht wäre, müßten wir sie jetzt schaffen“, so erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Industrie-Gewerkschaft Chemie vor der Presse anläßlich der Überreichung der Stellungnahme der Gewerkschaften zur Neuordnung der IG-Farben. Diese Äußerung ist recht interessant, zumal sie wohl in dieser Form nicht in die wohlabgewogene „programmatische Erklärung“ hineingeplant war. Zunächst einmal bleibt die Frage offen: wieso nehmen die Gewerkschaften zur Frage der Neuordnung der IG-Farbenindustrie überhaupt Stellung? Sodann, wenn die Arbeitnehmerorganisation auch in diesem Punkte glaubt mitsprechen zu sollen: warum erklärt sie dann, man müßte eigentlich das gleiche Gebilde wieder schaffen, wie es bisher war?

Die Hintergründe dieses neuen Vorstoßes der Gewerkschaften sind jedoch so offenkundig, daß die deutsche Öffentlichkeit daran nicht vorübergehen darf. Die Gewerkschaften haben immer erklärt, sie wollten bei der Beherrschung der Grundstoffe, also in Kohle und Eisen, ein gewichtiges Wort mitreden. Sie haben dieses Ziel, auch mit Hilfe der alliierten Gesetzgebung, erreicht und haben heute im Stahltreuhänderrat und bei der Kohle ein Wort mitzureden. Die nächste Machtposition soll nun die Chemie sein, also Weiterverarbeitung und Veredelung.

Die Pressebesprechung in Düsseldorf erweckte den Eindruck, als ob einige Gewerkschaftsfunktionäre, die sich seit ein paar Jahren mit Chemie beschäftige haben, ähnliche Posten vor Augen sehen, wie sie ihre Kollegen von Eisen und Kohle schon innehaben. Daß es ihnen nicht am eine Mitbestimmung der Arbeiter geht, sondern am die Eroberung einer Machtposition der Organisation, zeigte die Antwort auf die Frage: Wen möchten Sie als Vertreter der Arbeitnehmer in der Firmenleitung der neuen IG-Gruppe sehen; denn es hieß: „In der obersten Firmenleitung müsse schon die gewerkschaftliche Organisation sitzen.“

Bei einer wirtschaftspolitisch-kritischen Betrachtung erhalten wir auch die richtige Beleuchtung im dem überraschenden Bekenntnis des ersten Satzes, Wir wollen den darin liegenden Gedanken 40 offen aussprechen, wie er intern gedacht ist: Die Gewerkschaften möchten eine Chemiegruppe wie die IG-Farben schaffen, weil sie nur so die deutsche Groß-Chemie beherrschen zu können glauben; es wäre also für die Gewerkschaftspolitik verfehlt, an den alliierten Plänen für eine endgültige Zerschlagung dieser chemischen Interessengemeinschaft mitzuwirken, weil sie dadurch die Fundamente einer Machtposition selber atomisieren würde.

Zunächst schien es, als ob in diesem Konzernbekenntnis zu IG-Farben die Anerkennung für jahrzehntelange unübertroffene organisatorische: und betriebswirtschaftliche Leistung besten deutschen Unternehmertums enthalten sei. Aber als man aus der Bundesführung der Gewerkschaften die unvorsichtige Formulierung zu hören bekam, daß nur dank der hiesigen Besatzungsmächte „die Aktionäre in Westdeutschland überhaupt noch zum Zuge kommen könnten“, daß man fernerhin „den Machteinfluß privater Personen zu beseitigen wünsche“, „die Kontrolle der Gewerkschaft auf die Chemie ausdehnen werde“ und „alles in eine Planungswirtschaft einmünden lassen will, da brauchten die Kulissen nicht mehr gewechselt zu werden. Die mit Pathos vorgebrachten Nebenziele (die die eigentliche Aufgabe der Gewerkschaften sind!), nämlich das deutsche Arbeitsrecht und den Schutz der Sozialversicherung im IG-Konzern für die Zukunft zu sichern, verblaßter, daneben.

Es wird Zeit, dem hinter dem Wort „Mitbestimmung“ verborgenen Totalitätsanspruch des Gewerkschaften ein aufmerksames und kritischer Beobachten entgegenzustellen, weil sich hie eine Gefahr abzeichnet: nämlich, von eine? autoritär geführten Gruppe den Lebensraum angemessen zu bekommen ... Rlt.